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15:38 22.04.2021
Комитет языковой политики подготовил проект Указа Президента РК "О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", передает zakon.kz.
Документ вносит изменения в прежний вариант перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.
Теперь он выглядит так:
Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.