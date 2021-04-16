В Казахстане согласовали новый вариант КазЛатиницы

15:38 22.04.2021

Комитет языковой политики подготовил проект Указа Президента РК "О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", передает zakon.kz.



Документ вносит изменения в прежний вариант перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.



Теперь он выглядит так:



Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.