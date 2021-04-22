Узбекистан-ЕАЭС: притирка по всем азимутам, - В.Панфилова

16:15 22.04.2021 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



22.04.2021



Уже четыре месяца как Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Однако окончательного решения, становиться ли постоянным участником этой организации в Ташкенте, не принято. И это понятно. Для того чтобы понять суть экономических процессов в интеграционном объединении, необходимо скрупулезно изучить все плюсы и минусы более глубокой интеграции. А можно и посмотреть на ситуацию с другой стороны – на примере, сколь бы странным ни показалось... США.



Соединенные Штаты Америки – так принято переводить на русский язык аббревиатуру – USA. Однако подстрочник будет иным – Объединенные Государства (State) Америки. Формально эта страна – 50 независимых государств, объединившихся на принципах экономической интеграции, каждое из которых сохраняет определенную – и немалую – долю самостоятельности. В каждом государстве или штате свои налоги, своя политика, свои законы. При этом у них единая валюта, внешняя политика и оборона. Все это лежит в основе защиты экономических интересов этих государств. Такое объединение выгодно всем.



ЕАЭС, если станет укрепляться и развиваться в поступательном направлении, также станет выгодным форматом интеграции для своих участников. Ведь не секрет, что в современном мире небольшим странам трудно оставаться в одиночестве. Развитие и прогресс настоятельно диктуют необходимость объединения на взаимовыгодной основе. Ведь внутренние рынки невелики по объемам, а это тормозит развитие промышленности и экономики в целом. Издревле известно: крепкое государство – богатое государство. А стать богатым без развития экономического базиса попросту невозможно. Не случайно президент Шавкат Мирзиеев еще в 2016 году объявил о проведении в Узбекистане масштабных реформ, которые уже сегодня раскрывают большой экономический потенциал республики.



Для дальнейшего развития страны нужны новые рынки сбыта узбекской продукции. Поэтому важно участие государства в крупных интеграционных структурах. Одним из таких объединений как раз и является ЕАЭС, в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.



Статус наблюдателя для Ташкента хорош тем, что дает время для проведения подготовительной работы, чтобы получить точную и полную картину всех выгод и издержек, прежде чем сделать следующий шаг к полноценному вступлению в организацию. Ташкенту необходимо досконально изучить экономические возможности ЕАЭС, особенно по итогам последнего пандемического года, выяснить, как намерены государства ЕАЭС преодолевать экономические последствия пандемии, оценить перспективы и их влияние на интересы Узбекистана в целом.



Присоединение Узбекистана к ЕАЭС сделает организацию более значимым игроком с объединенным рынком, превышающим 200 млн человек. В то же время это будет сопряжено с серьезными вызовами для самой организации, которая впервые с начала ее возникновения столкнется со вступлением столь крупного участника. Интеграция потребует больших усилий и трансформации для обеих сторон, что станет серьезным тестом и для ЕАЭС, и для Узбекистана, вхождение которого может позитивно повлиять на стагнирующую в последнее время евразийскую интеграцию.



ЕАЭС получает столько же выгоды от присоединения Узбекистана, сколько Узбекистан получает от присоединения к этому постсоветскому "общему котлу". Это – увеличение внутреннего рынка, увеличение стабильности как в производстве, так и в поставках, рост качества жизни людей и в ЕАЭС, и в самом Узбекистане. Здесь нельзя сказать, кто выигрывает больше. Важно, что в выигрыше все, и особенно – что никто не проигрывает.



Очевидна выгода и для других участников союза: облегченный доступ к новым рынкам сбыта (а Узбекистан имеет высокий потенциал роста спроса как страна с большим населением, выходящая на траекторию роста доходов и потребления), интенсификация взаимной торговли, расширение инвестиционных возможностей и многое другое.



Поэтому Узбекистан находится в процессе размышлений относительно полноценного вступления в ЕАЭС, очевидно учитывая и следующие соображения.



Вот простой пример выгоды интеграции для обычных людей – не политиков, не бизнесменов. Немало граждан Узбекистана работают в России, есть трудовая миграция и в Казахстан. Это связано с бурным демографическим ростом в стране, постоянным увеличением трудовых ресурсов. Достаточно сказать, что за прошедшее десятилетие население выросло на 6,4 млн и, по оценке ЮНИСЕФ, к 2030 году достигнет 37 млн человек.



При этом исследования Всемирного банка показывают, что средний уровень безработицы за последние 10 лет составил 5–6%. Одновременно по данным Госкомитета статистики Республики Узбекистан, безработица с 2009 по 2020 год выросла на 4%.



Именно поэтому вопрос трудовой миграции приобретает для Узбекистана большую значимость. И в этом ЕАЭС является важной и нужной структурой, участие в которой позволило бы существенно ослабить остроту вопроса. Ведь только в России и Казахстане в 2019 году трудились почти 2 млн узбекистанцев. Они имели возможность, зарабатывая деньги, пересылать немалые суммы родным и близким, то есть в конечном счете инвестировать в свою страну и ее экономику до 6 млрд долл. Вступление в ЕАЭС значительно расширит эти возможности, и не только. Очень важно, что снизится давление на рынок труда избыточной рабочей силы. Очень ощутимо облегчится и сама жизнь трудовых мигрантов, намного меньше станет различных бюрократических процедур и проволочек, связанных с легализацией пребывания в странах ЕАЭС. Особенно это касается вопросов пресловутой регистрации, организации обучения русскому языку, повышения профессиональной квалификации.



Важно подчеркнуть, что для Узбекистана расширение взаимодействия со странами ЕАЭС позволит активизировать сотрудничество по многим направлениям, сократить барьеры и снизить издержки на пути узбекской продукции и услуг на рынки стран союза (которые, по экспертным оценкам, могут достигать 20–30% стоимости продукции). Соответственно улучшаются перспективы наращивания экспорта и внешней торговли в целом.



В частности, на долю стран ЕАЭС приходится 30−31% общего товарного экспорта Узбекистана. В 2019 году Узбекистан экспортировал в общей сложности товары на 9,42 млрд долл., из них товары на 2,83 млрд долл. поставлялись в страны ЕАЭС. Однако в первом полугодии 2020 года объем экспорта узбекских товаров снизился из-за пандемии до 1,62 млрд долл., или на 18,2%.



Как заявил заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Тигран Арутюнян, страны Евразийского экономического союза готовы расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере легкой промышленности. Предпосылки для этого есть. Несмотря на пандемию, торговля текстилем и одеждой между Узбекистаном и ЕАЭС продолжала расти: по итогам 10 месяцев объемы экспорта в ЕАЭС достигли почти 820 млн долл. (на 31% больше, чем за тот же период прошлого года).



В целом на государства ЕАЭС приходится более 53% от общего экспорта текстиля и одежды Узбекистана. В этом году активно наращивается импорт текстиля, в частности, в Киргизию: за весь 2019 год соседняя республика импортировала на 96,6 млн долл., а за 10 месяцев этого года – на 223,9 млн, долл., то есть объемы выросли в 2,3 раза. Россия также увеличила экспорт на 11,2% по сравнению с прошлым годом, да и в Казахстан экспорт вырос на 4,2%.



Выросли и инвестиции из ЕАЭС в текстильную и швейную отрасли Узбекистана: в 2017-м их было 1,4 млн долл., а в 2019 году – уже 65,2 млн долл. Это результат политики на расширение экономического сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. Пребывание в новом статусе в составе ЕАЭС даст Узбекистану возможность получить информацию о деятельности евразийских технологических платформ, участвовать в государственных закупках текстиля и одежды в странах ЕАЭС, совместно продвигать продукцию на рынки третьих стран, что может благоприятно повлиять на текстильную и швейно-трикотажную отрасли.



В 2020 году хлопчатобумажная пряжа стала основным импортируемым из Узбекистана в ЕАЭС товаром. Ее доля в общем объеме импорта составила 9%. На этом поле, надо отметить, конкурентов у Ташкента нет. И что самое важное – это то, что в период пандемии объем экспорта текстильных изделий не только не сократился, но даже вырос.



"Реализация потенциала кооперационного сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Узбекистаном позволит выстроить прочную цепочку от хлопкового поля до потребительской полки. Предприятия союза не должны испытывать нехватки сырья в легпроме с учетом наращивания Узбекистаном производственных мощностей по переработке хлопка и установившихся кооперационных связей", – подчеркнул Арутюнян.



По линии агропромышленного комплекса Узбекистан может интегрироваться в Евразийский экономический союз также очень органично. Впрочем, страна себя уже зарекомендовала как надежный экспортер овощей, фруктов, сухофруктов. Несмотря на пандемию и жесткие карантинные ограничения, в январе–сентябре прошлого года Узбекистан экспортировал 188,7 тыс. т абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив и терна на 143,5 млн долл., что на 14,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Объем экспорта винограда составил 72,1 млн долл. (на 5,1% больше). Снижение Россией с января 2020 года ставки НДС до 10% при импорте некоторых продовольственных товаров создало для узбекских производителей возможность увеличения объемов поставок свежих фруктов и овощей.



В настоящее время в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Узбекистана овощи и плоды занимают почти 90%. И наращивание поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынок ЕАЭС, прежде всего овощей и фруктов, – один из важнейших приоритетов страны.



Отсюда совершенно ясен вывод: если Узбекистан станет полноправным участником ЕАЭС, это положительно скажется на агропродовольственном рынке союза. Поставки из республики позволят повысить уровень продовольственной независимости по плодоовощной продукции.



В связи с этим развитие торговли с Узбекистаном представляет особый интерес для стран ЕАЭС. Но то же можно сказать и в отношении самого Узбекистана, ведь интеграция – это не дорога с односторонним движением. В основном Узбекистан успешно импортирует из стран союза зерновые – пшеницу и кукурузу, а также жиры и масла. Так что в агропромышленной сфере интеграция выглядит весьма взаимовыгодной. И это не говоря уже о целом ряде промышленных товаров, для перечисления которых просто не хватит места.



Ташкент также заинтересован в развитии транспортно-логистической инфраструктуры и интеграции в транспортные коридоры стран ЕАЭС. Это очень значительно поспособствует развитию его связей с мировыми рынками.



Узбекистан, взаимодействуя с ЕАЭС, преследует конкретные и прагматичные цели – создание устойчивых производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Эти планы несут многостороннюю выгоду.



Также не стоит забывать, что ЕАЭС через свои многосторонние институты – Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития – может предоставить финансирование для повышения устойчивости экономики и реализации крупных проектов, что особенно актуально в условиях сильнейшего мирового кризиса со времен Великой депрессии.



Кроме того, как показал опыт пяти лет существования ЕАЭС, в период членства в этом объединении заметно возрастает взаимная инвестиционная активность, и ускорение притока инвестиций из стран союза также может стать положительным фактором для развития узбекской экономики. В этом можно убедиться, ознакомившись с перспективными планами деятельности союза.



Совет Евразийской экономической комиссии на своем заседании в начале апреля 2021 года принял план по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025-го, которые были утверждены главами государств 11 декабря 2020 года. Была также принята "дорожная карта", содержащая в себе около 500 мероприятий. Реализация данного документа позволит раскрыть потенциал интеграции для граждан и бизнеса, обеспечит максимальную эффективность единого рынка ЕАЭС с позиции как одного из наиболее значимых интеграционных объединений современного мира, открытого для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внешними партнерами.



Большую часть мероприятий плана планируется исполнить в течение 2021–2023 годов. В частности, до конца текущего года предусмотрено внести изменения в порядок разработки техрегламентов ЕАЭС, подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, а также принять решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование". Кроме того, на 2021 год запланировано подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в союзе и заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.



В новых сферах в текущем году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в государствах союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования в союзе, а также выработать предложения по совместным инициативам.



Интеграция и членство Узбекистана в международные экономические структуры, такие как ВТО и ЕАЭС, даст возможность стране в полной мере укреплять свои позиции во внешней торговле, а также осуществлять всесторонне выгодное сотрудничество.



Следует отметить, что хотя ВТО и ЕАЭС являются различными экономическими организациями, не следует забывать, что в результате своей деятельности они дополняют друг друга. Достаточно напомнить, что Россия, Казахстан, Армения и Киргизия в разные годы вступили в ВТО и сегодня успешно совмещают свое членство в союзе и этой структуре. И Узбекистан от этого только выиграл бы: появятся возможности для свободной продажи национальных товаров и продукций по всему региону ЕАЭС и для свободного ввоза продукции странами союза.



ЕАЭС как структура способствует повышению конкурентоспособности национальных экономик именно благодаря выходу их продукции на широкий рынок. Кроме того, здесь разработана система специальных норм (маркировка, качество, санитарные нормы и др.), что требует при вступлении внесения различных качественных изменений в производственные процессы и само по себе является стимулом для развития и прогресса.



В заключение хотелось бы привести слова президента Мирзиеева, которые точно отражают вдумчивый и взвешенный подход официального Ташкента к многогранной проблеме интеграции. Как сказал лидер Узбекистана: "Мы находимся в поисках. Наше желание таково, что по мере возможности желаем присоединиться к большим интеграционным проектам. Некоторые говорят – так мы отдадим свою независимость. Узбекский народ никогда не отдаст независимость. Начатая несколько веков назад нашими предками борьба продолжится и сейчас. Поводья в наших руках. С точки зрения выгоды от рыночной экономики мы должны просчитать, какой путь правильный. Делать это каждый день. Конечно, наше самое большое стремление – вступить на путь наиболее разумной, наиболее точной экономической выгоды. И если Узбекистан будет членом таких экономических организаций, как ВТО и ЕАЭС, то этот процесс, несомненно, принесет большие перемены в жизнь. Для нас главное, что в этих изменениях важно защитить интересы нашей нации, обеспечить благополучие и спокойствие нашего народа". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619097300

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил новые законопроекты

- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы реализации налоговой реформы в РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года №233

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года №245

- Кому война… Часть вторая

- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 1 квартале 2021 года

- Почему техперсонал должен испытывать постоянные трудности?

- Кадровые перестановки

- МВД Казахстана и Узбекистана укрепляют взаимодействие в сфере профилактики и борьбы с преступностью

