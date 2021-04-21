Пропала индонезийская боевая субмарина "KRI Nanggala 402" (экипаж - 53 чел.)

18:25 22.04.2021

оиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное

Подводная лодка KRI Nanggala 402



Вооруженные силы Индонезии 21 апреля потеряли связь с подводной лодкой KRI Nanggala 402, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря. На ее борту находятся 53 члена экипажа.



По словам главкома Вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто, экипаж в 16:30 по местному времени (12:30 мск) должен был произвести торпедные пуски, однако лодка не вышла на связь.

Министерство обороны Индонезии сообщило о появлении масляного пятна в районе предполагаемого исчезновения субмарины.

Представитель Военно-морских сил Индонезии Ахмад Риад сообщил, что Россия и другие страны предложили помощь в поисках подлодки. ВМС Малайзии и Сингапура направили своих спасателей для участия в поисковой операции.

По мнению представителя армии Индонезии Юдо Маргоно, запасов кислорода на подлодке хватит до 24 апреля. При отключении электропитания кислорода может хватить на 72 часа, уточнил Маргоно.

В ВМС Индонезии заявили, что пропавшая подлодка прошла все проверки перед выходом в море.

Подлодка Nanggala построена на судоверфях в Германии в 1979 году, а через два года принята на вооружение ВМС Индонезии. Субмарина в течение двух лет проходила ремонтные работы в Республике Корея, они завершились в 2012 году.