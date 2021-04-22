Только бизнес, или Во что превращается Украина без трубы, - А.Каневский

19:29 22.04.2021

Киеву поздно предлагать Европе "любые удобные условия"



Очередным "криком души" разразились с берегов Днепра. Крик прозвучал из уст вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаила Непрана. "Фактически русские, – заявил он, комментируя завершение строительства газопроводов в обход Украины, – создают все условия, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас… выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры".



То, что украинские деятели представляются себе "участниками большой геополитической игры", забавно. Еще забавнее то, что, как уверяет Непран, проблема не в потере Украиной денег за транзит российского газа. И в чем же? А в том, оказывается, что с утратой ГТС Украина перестанет быть интересной Европе. Неужели уже не перестала? И неужели еще есть те, кто сомневаются, что Украина интересна Европе только "как труба"?



Северный поток 2



В общем, вице-президент ТППУ хочет предложить Евросоюзу "любые удобные условия", лишь бы европейцы не достраивали "Северный поток – 2" и лишь бы газотранспортная система Украины не стала грудой ржавого металлолома.



Ну а поскольку бывшая советская труба – это только бизнес и ничего другого, возбужденные восклицания вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины очень напоминают бессильную попытку рэкета с отчаяния. Рэкетир из ТППУ, слегка камуфлируя смысл слов, грозит Берлину тем, что, потеряв украинскую ГТС, Германия с ее "Северным потоком – 2" станет зависимой от России. Этим затасканным аргументом давно размахивают на Западе (удивительно, что Непран возбудился только сейчас), а собственных аргументов у украинских деятелей нет. Нелепость аргумента состоит в том, что предполагается, будто в Берлине интересы Германии понимают хуже, чем в Киеве.



Только бизнес, или Во что превращается Украина без трубы



Поэтому и заявления немецких политиков, включая Ангелу Меркель, об окончательном решении по российско-германскому газопроводу стали в последнее время куда конкретнее. Оснований для этого всегда было достаточно, а сейчас их еще больше. Десятилетия сотрудничества СССР/России в газовой сфере подтверждают его взаимовыгодный характер, независимо от колебаний геополитической почвы.



Проблемы по линии торговли Москвы и Берлина природным газом появились вместе с появлением самостийной Украины. Разве не Украина своими действиями подтолкнула участников газового рынка к строительству и Северного, и Южного потоков?



Зря все-таки самостийные украинцы забывают, что УССР, в составе единого государства строившая самые большие в мире самолеты и авианосцы, производившая уникальное технологическое оборудование, входила в десятку крупнейших экономик мира. Это теперь она превращается в аграрную провинцию, основным предметом экспорта которой являются поставки дешевой рабочей силы в Польшу, а старая советская труба, наполняемая российским газом, провозглашается "национальным достоянием" (регулярно используемый в Киеве термин).



Привел к этому курс "геть от Москвы". А ведь украинские высокотехнологичные предприятия составляли с российскими смежниками единые производственные цепочки, РФ была основным покупателем украинской продукции. Да и газ поставлялся Украине на сверхльготных условиях, пока "западные партнеры" не убедили оранжевого Ющенко начать покупать газ по "европейской" цене.



Разруха на Украине



Забыли на Украине, чему учил Остап Бендер: "Англичане любят вооружать туземные племена и натравливать их на своих врагов". Со времен Остапа методы обращения европейских джентльменов с украинскими туземцами не изменились. Эти методы вообще никогда не меняются.



Только бизнес, или Во что превращается Украина без трубы



В ситуации с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2", делающего украинскую газотранспортную систему ненужной, Европа руководствуется своими экономическими интересами и ничем другим. Не было бы интересно – не вкладывали бы свои деньги европейские компании Engie, OMV, Shell, Wintershall в российско-германский газопровод. Деньги эти они хотят вернуть и вернут. Господину Непрану стоило бы это усвоить. И господину Зеленскому тоже.



Антон Каневский



22 апр. 2021