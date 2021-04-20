Обвинения в геноциде в Синьцзяне безосновательны, - Д.Сакс, У.Шабас

20:16 22.04.2021 Госдепартамент в недавнем докладе обвинил Китай в геноциде в Синьцзяне. Авторы статьи - авторитетные юристы международного уровня - считают, что правительству США следует с большей ответственностью предъявлять обвинения в геноциде. В данном случае оно было бездоказательным, уверены они.



Project Syndicate (США): обвинения в геноциде в Синьцзяне безосновательны

Китайская олимпиада геноцида



Джеффри Д. Сакс (Jeffrey D. Sachs), Уильям Шабас (William Schabas)



Правительство США обостряет свои риторику в отношении Китая: оно заявило, что против уйгурского населения в провинции Синьцзян осуществляется геноцид. Это очень серьезное обвинение, поскольку геноцид справедливо считается "преступлением преступлений". Многие эксперты начали теперь призывать к бойкоту Зимней Олимпиады - 2022 в Пекине, называя их "Олимпийскими играми геноцида".



Обвинение в геноциде было предъявлено в последний день работы администрации Дональда Трампа тогдашним госсекретарем Майклом Помпео - человеком, который не делал секрета из своей уверенности в том, что ложь является одним из инструментов американской внешней политики. А сегодня администрация президента Джо Байдена поддержала и усилила это безосновательное заявление Помпео, хотя даже один из ведущих юристов Госдепартамента поделился своим скептическим отношением к этому обвинению.



В недавно опубликованном "Докладе о соблюдении прав человека в странах мира" Госдепартамент продолжил линию Помпео, обвинив Китай в геноциде в Синьцзяне. В докладе этот термин используется лишь дважды - в предисловии и в резюме главы о Китае, поэтому читателям остается только гадать о том, где же доказательства. Значительная часть доклада посвящена таким вопросам, как свобода слова, защита беженцев и свободные выборы, которые имеют весьма отдаленное отношения к обвинениям в геноциде.



Да, обвинения в нарушениях прав человека, от которых страдают уйгуры, убедительны, однако сами по себе эти нарушения не представляют собой геноцид. Кроме того, мы должны понимать контекст китайских репрессий в Синьцзяне. У них были фактически те же самые мотивы, что и у похода Америки на Ближний Восток и в Центральную Азию после терактов в сентябре 2001 года: остановить терроризм группировок исламских боевиков.



Как вспоминает бизнесмен и писатель из Гонконга Вэйцзянь Шань, в Синьцзяне постоянно совершались теракты в те же самые годы, когда ошибочная реакция на теракты 11 сентября привела к неоднократным нарушениям Америкой международного права и к массовому кровопролитию. Более того, вплоть до конца 2020 года Америка считала уйгурское "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в РФ, прим.ред.) террористической группировкой, сражалась с уйгурскими боевиками в Афганистане, а многих удерживала в тюрьме. В июле 2020 года ООН указывала на присутствие тысяч уйгурских боевиков в Афганистане и Сирии.



Обвинение в геноциде ни в коем случае не должно быть легковесным. Неправильное использование этого термина может обострить геополитические и военные противоречия, а также девальвировать историческую память о геноцидах, подобных Холокосту, что уменьшит шансы на предотвращение геноцидов в будущем. Правительству США следует с большей ответственностью предъявлять обвинения в геноциде, но в данном случае оно поступило иначе.



В рамках международного права определение геноциду дается "Конвенцией ООН о геноциде" (1948 год). Последующие судебные решения прояснили это определение. Большинство стран, в том числе США, включили определение, данное в Конвенции, в национальное законодательство без каких-либо существенных изменений. В течение прошедших десятилетий ведущие суды ООН подтвердили, что данное определение требует предъявления доказательств очень высокого качества, свидетельствующих о преднамеренном физическом уничтожении национальной, этнической, расовой или религиозной группы населения.



В определении говорится, что должно быть совершено одно из пяти преступных действий. Очевидно, что первым в этом списке находится убийство членов такой группы. В докладе Госдепартамента о Китае говорится о "многочисленных сообщениях" об убийствах, но "почти полном отсутствии деталей". Упоминается лишь один конкретный случай: по данным китайских властей, уйгурец, находившийся с 2017 года в заключении, умер естественной смертью. Доклад даже не объясняет, почему официальное объяснение надо ставить под сомнение.



Технически факт геноцида можно доказать даже без подтвержденных данных об убийствах людей. Но суды требуют доказать намерение физически уничтожить группу населения, а найти нужные аргументы без доказательств массовых убийств трудно. Это особенно касается случаев, когда отсутствуют прямые доказательства намерения совершить геноцид, например, политические заявления, а имеются лишь косвенные улики, которые международные суды называют "моделью поведения".



Международные суды неоднократно заявляли, что в случаях, когда обвинения в геноциде основаны лишь на логических выводах из модели поведения, необходимо обязательно доказывать невозможность каких-либо альтернативных объяснений. Именно поэтому в 2015 году Международный суд ООН отверг обвинения в геноциде против Сербии и контробвинения против Хорватии, несмотря на свидетельства жестоких этнических чисток в Хорватии.



Что еще могло бы послужить доказательством геноцида в Китае? В докладе Госдепартамента говорится о массовом тюремном заключении предположительно одного миллиона уйгуров. Если это будет доказано, речь может идти о грубом нарушении прав человека, но - еще раз - само по себе такое заключение не является доказательством намерения уничтожить.



Еще одно из пяти признанных действий, составляющих геноцид: "меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в такой группе". В докладе Госдепартамента упоминается печально известная, жесткая политика контроля за рождаемостью в Китае. Вплоть до недавнего времени Китай строго следил за соблюдением правила "один ребенок в семье" большинством населения страны, но при этом был более либерален в отношении этнических меньшинств, в том числе уйгуров.



Сегодня политика "один ребенок в семье" уже не применяется к ханьскому большинству Китая, но при этом введены более строгие правила для мусульманского меньшинства в Синьцзяне, где семьи традиционно больше среднекитайской семьи. Несмотря на это, в провинции Синьцзян наблюдаются положительные темпы роста населения, при этом в период 2010-2018 годов уйгурское население росло быстрее, чем неуйгурское.



Обвинение в геноциде подпитывается "исследованиями", подобными докладу института Newlines, который недавно попал в заголовки мировых СМИ. Институт Newlines называет себя "беспартийным" аналитическим центром в Вашингтоне. Но при более пристальном рассмотрении выясняется, что это проект, начатый крохотным университетом в штате Вирджиния, у которого есть 153 студента, восемь штатных преподавателей и явно консервативная политическая повестка. Другие ведущие правозащитные организации воздерживаются от использования термина геноцид.



Эксперты ООН справедливо призывают ООН провести расследование ситуации в Синьцзяне. Правительство Китая, со своей стороны, недавно заявило, что готово приветствовать миссию ООН в Синьцзяне на основе принципов "обмена и сотрудничества", а не "признания виновным до появления каких-либо доказательств".



Если Госдепартамент не сможет наполнить содержанием предъявленное обвинение в геноциде, ему следует снять это обвинение. Кроме того, ему следует поддержать проведение ООН расследования ситуации в Синьцзяне. Деятельность ООН, а особенно специальных докладчиков ООН по правам человека, абсолютно необходима для поддержания духа и буквы "Всеобщей декларации прав человека".



Джеффри Д. Сакс - профессор Колумбийского университета, является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета и президентом Сети решений ООН в области устойчивого развития. Он был советником Генерального секретаря ООН, а в настоящее время является адвокатом Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Среди его книг - "Конец бедности", "Общее богатство", "Эпоха устойчивого развития", "Построение новой американской экономики", "Новая внешняя политика: за пределами американской исключительности" и, совсем недавно, "Эпоха глобализации".



Уильям Шабас - профессор права Мидлсекского университета в Лондоне, автор книги "Геноцид в международном праве: преступление преступлений" (Cambridge University Press, 2009).



Оригинал публикации: The Xinjiang Genocide Allegations Are UnjustifiedОпубликовано 20/04/2021 Источник - Project Syndicate

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619111760

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