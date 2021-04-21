Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию, - В.Прохватилов

21:02 22.04.2021

Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию



Автор Любовь Степушова



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступая перед журналистами, заявил, что суверенным правом Турции является возможность выстраивать отношения с соседями, включая Украину.



Однако, откровенно антироссийское соглашение Эрдогана и Зеленского не осталось без внимания российских властей. Кремль, комментируя его, обозначил красную черту для Эрдогана.



Лавров предупредил, что не надо Турции подпитывать милитаристские устремления Украины. А в чем здесь красная линия?



Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.



Читайте начало интервью:

Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного "шкурного" интереса

Эрдоган делает все, чтобы усидеть на двух стульях



- А Эрдоган послушался Лаврова? Нет. Поэтому я бы переформулировал вопрос следующим образом: Что мы можем сделать, чтобы остановить Эрдогана в его антироссийских устремлениях?



Ситуация в Центральной Азии



Меня лично сейчас тревожит ситуация в Центральной Азии, где совершенно неадекватное стремление ряда лидеров республик этого региона, прежде всего, Казахстана, который не только в тюркский мир рвется, но и в целом в объятия Запада, США и Великобритании. Американцы очень плотно поработали с верхними слоями казахстанской элиты.



- Где они не поработали только…



- Узбекистан несколько более умеренно себя ведет, но, тем не менее, в тюркский мир тоже хочет.



Они просто не понимают, что англосаксам Центральная Азия нужна для противостояния, для вытеснения оттуда России и Китая. А самый лучший, дешевый и простой способ это сделать - создать там хаос, управляемый хаос. И к этому очень сильно идет.



Нам нужна и мягкая сила, которую турки очень успешно применяют, создавая везде, где только можно, турецкие образовательные центры. На Украине, к слову, такие центры называются "Маариф".



- А что они делают, эти "Маариф"? Это террористические какие-то штуки?



- Они организовывают там свое цивилизационно-культурное излучение, как говорил выдающийся британский разведчик и философ Арнольд Тойнби.



Культурное излучение - это главная сила любого государства. Турция это успешно проводит там, где ей это позволяют.



- А Украина, пардон, не боится Херсонскую область потерять?



- Чтобы бояться, надо иметь какой-то рассудок. Боюсь, что у украинских элит этого нет.



Союзник России - турецкая оппозиция



Кроме того, я думаю, нам надо начинать работать с турецкой оппозицией.



Крупнейшие турецкие города, такие как Стамбул, Анкара и другие - население их настроено жестко против Эрдогана. Они голосуют за оппозицию. Эта оппозиция тоже хочет идти по неоосманскому направлению, но немножко другим путем.



В общем, надо работать с различными политическими силами. Кроме того, турки, турецкая империя, Османская или Оттоманская - как ее называть - за всю историю своего существования жестко ассимилировала народы, которые оказались на ее территории.



На территории Турции:

имеются так называемые криптогреки - то есть, этнические греки, которые приняли ислам, но втихаря, тайком, не забывают, что они греки;

имеются криптоармяне - то же самое;

имеется многомиллионное курдское население - это главная головная боль Эрдогана.



С курдами раньше мы успешно работали. А сейчас не менее успешно - американцы.



И вот этим Эрдоган недоволен. Те шаги, которые делает он в сторону какого-то сближения с Россией, пусть даже осторожного, они направлены на то, чтобы показать американцам - ребята за океаном, перестаньте дружить с курдами.



- И тогда я отвернусь от России, как бы, да?



- Не знаю, он придумает еще что-то. Ведь цель любого человека, любой страны - это экспансия везде, где только можно.



Вывод: надо работать с этими криптоменьшинствами. И с курдами тоже.