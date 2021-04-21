|Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию, - В.Прохватилов
21:02 22.04.2021
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Автор Любовь Степушова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступая перед журналистами, заявил, что суверенным правом Турции является возможность выстраивать отношения с соседями, включая Украину.
Однако, откровенно антироссийское соглашение Эрдогана и Зеленского не осталось без внимания российских властей. Кремль, комментируя его, обозначил красную черту для Эрдогана.
Лавров предупредил, что не надо Турции подпитывать милитаристские устремления Украины. А в чем здесь красная линия?
Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Читайте начало интервью:
Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного "шкурного" интереса
Эрдоган делает все, чтобы усидеть на двух стульях
- А Эрдоган послушался Лаврова? Нет. Поэтому я бы переформулировал вопрос следующим образом: Что мы можем сделать, чтобы остановить Эрдогана в его антироссийских устремлениях?
Ситуация в Центральной Азии
Меня лично сейчас тревожит ситуация в Центральной Азии, где совершенно неадекватное стремление ряда лидеров республик этого региона, прежде всего, Казахстана, который не только в тюркский мир рвется, но и в целом в объятия Запада, США и Великобритании. Американцы очень плотно поработали с верхними слоями казахстанской элиты.
- Где они не поработали только…
- Узбекистан несколько более умеренно себя ведет, но, тем не менее, в тюркский мир тоже хочет.
Они просто не понимают, что англосаксам Центральная Азия нужна для противостояния, для вытеснения оттуда России и Китая. А самый лучший, дешевый и простой способ это сделать - создать там хаос, управляемый хаос. И к этому очень сильно идет.
Нам нужна и мягкая сила, которую турки очень успешно применяют, создавая везде, где только можно, турецкие образовательные центры. На Украине, к слову, такие центры называются "Маариф".
- А что они делают, эти "Маариф"? Это террористические какие-то штуки?
- Они организовывают там свое цивилизационно-культурное излучение, как говорил выдающийся британский разведчик и философ Арнольд Тойнби.
Культурное излучение - это главная сила любого государства. Турция это успешно проводит там, где ей это позволяют.
- А Украина, пардон, не боится Херсонскую область потерять?
- Чтобы бояться, надо иметь какой-то рассудок. Боюсь, что у украинских элит этого нет.
Союзник России - турецкая оппозиция
Кроме того, я думаю, нам надо начинать работать с турецкой оппозицией.
Крупнейшие турецкие города, такие как Стамбул, Анкара и другие - население их настроено жестко против Эрдогана. Они голосуют за оппозицию. Эта оппозиция тоже хочет идти по неоосманскому направлению, но немножко другим путем.
В общем, надо работать с различными политическими силами. Кроме того, турки, турецкая империя, Османская или Оттоманская - как ее называть - за всю историю своего существования жестко ассимилировала народы, которые оказались на ее территории.
На территории Турции:
имеются так называемые криптогреки - то есть, этнические греки, которые приняли ислам, но втихаря, тайком, не забывают, что они греки;
имеются криптоармяне - то же самое;
имеется многомиллионное курдское население - это главная головная боль Эрдогана.
С курдами раньше мы успешно работали. А сейчас не менее успешно - американцы.
И вот этим Эрдоган недоволен. Те шаги, которые делает он в сторону какого-то сближения с Россией, пусть даже осторожного, они направлены на то, чтобы показать американцам - ребята за океаном, перестаньте дружить с курдами.
- И тогда я отвернусь от России, как бы, да?
- Не знаю, он придумает еще что-то. Ведь цель любого человека, любой страны - это экспансия везде, где только можно.
Вывод: надо работать с этими криптоменьшинствами. И с курдами тоже.