В Молдавии собираются переизбрать и парламент, и президента, - С.Гамова

21:15 22.04.2021

Конституционный суд республики попал под подозрение



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



КС Молдавии создал прецедент, позволив Майе Санду нарушить закон.

Экс-председатели Конституционного суда (КС) Виктор Пушкаш и Думитру Пулбере заявили, что решение КС о роспуске парламента президентом противоречит Основному закону Республики Молдова (РМ), и предложили судьям подать в отставку. Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин сказал "НГ", что КС действовал под давлением президента и решил вопрос в его пользу в нарушение закона. Но никто, по его мнению, судей не уволит: по Конституции нужны доказательства преступного сговора, а их нет. Потому президент собирается распустить парламент, а Партия социалистов предлагает переизбрать президента.



Ранее Конституционный суд РМ принял решение, по которому президент Майя Санду должна была подписать указ о назначении премьер-министра, кандидатуру которого предложил парламент.



Это соответствовало рекомендациям Венецианской комиссии, которая считает, что если есть парламентское большинство, то президент парламентской республики, каковой является Молдавия, должен подчиниться его решению относительно формирования правительства. Но Санду игнорировала данное решение КС и советы европейских экспертов. КС на такое вольное обращение с законом не отреагировал. И позже принял решение в пользу президента, постановив, что для роспуска парламента у президента есть все основания.



"КС нарушил закон, приняв решение в поддержку президента", – сказал "НГ" лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин. Он поддержал заявление бывших председателей КС, которые признали решение суда противоречащим Основному закону РМ. Но при этом отметил, что судьи в отставку сами не уйдут, а уволить их никто не сможет. "Закон предусматривает наличие преступления в действиях судей для их отставки. Должен быть, например, сговор. Но нет доказательств того, что он был. Значит, нет и повода для отставки членов КС", – пояснил молдавский политик.



Он полагает, что следует ждать досрочных выборов парламента, так как Санду распустит его, как только будет отменен режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса. По словам Шелина, экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон предложил провести досрочные президентские выборы, но вряд ли его поддержит население. По данным последнего соцопроса, сказал Виктор Шелин, Партию социалистов сегодня поддерживают 20% граждан, а PAS (партию Майи Санду) – 30%. Падение рейтинга социалистов молдавский политик объяснил тем, что каждую неудачу Додона избиратели связывают с Россией. "Избиратели переориентируются с левой партии на правые, а Россия теряет свое влияние в Молдове", – сделал вывод эксперт. Он также поддержал прогноз Партии коммунистов РМ о том, что в стране укрепятся прорумынские силы.



Последнее решение Конституционного суда позволило президенту Майе Санду "одержать важную моральную рейтинговую победу, которая, если не предпринять немедленных и решительных действий, способна привести националистические прорумынские силы к полномасштабному реваншу".



Такое мнение высказал на сайте Партии коммунистов (КПРМ), руководимой экс-президентом Владимиром Ворониным, аналитический отдел ее Центрального комитета, обвинив в возможном политическом повороте Игоря Додона.



В сложившейся ситуации КПРМ пророчит "перевод страны под управление американского посольства и Бухареста, идеологическое давление на инакомыслящих, геополитический перекос в сторону Запада".



Напомним, что экс-председатели КС, эксперты в области конституционного права Виктор Пушкаш и Думитру Пулбуре высказались против решения суда в поддержку президента. Виктор Пушкаш заявил, что Конституционный суд должен был принять во внимание то, что "вместо выполнения задачи формирования правительства президент стремился прежде всего к выполнению условий для роспуска законодательного органа".



"Суду следовало признать, что возможности для утверждения правительства не были исчерпаны, но он занял позицию президента, установив основания для роспуска. Парламент может быть распущен только по собственной вине (бездействия). А президент должен использовать все возможности в вопросе утверждения нового кабинета министров", – отметил Пушкаш.



По его словам, решением КС создан "опасный прецедент, так как президент фактически получает инструмент для роспуска парламента по собственному желанию".



Экс-председатель КС Думитру Пулбере отметил, что судья КС Николае Рошка должен был взять самоотвод из-за конфликта интересов, "так как до этого был юристом Майи Санду". Более того, во время заседания был подан запрос на его отвод, но он не был рассмотрен, "хотя судьи должны были удалиться на обсуждение без участия данного судьи".



Эксперты отмечают, что КС не учел предыдущих своих решений, которые говорят, что при наличии парламентского большинства президент обязан выдвигать предложенного депутатами кандидата в премьеры, а также рекомендации Венецианской комиссии прошлых лет. Они обратили внимание на тот факт, что двое из пяти судей КС, рассматривавших вопрос роспуска, выступили с особым мнением – о том, что оснований для роспуска нет.



Эксперты в области права выступили с публичным призывом к трем судьям КС – Домнике Маноле, Николае Рошка, Любе Шова – "признать допущенную ошибку и добровольно подать в отставку".



Некоторые политики призвали парламент отправить весь состав Конституционного суда в отставку, заявив, что он "имеет на это право, так как присягу судьи приносят перед парламентом".



Между тем социалисты заявили, что "президента Санду нужно побыстрее отправить в историю, не ждать четыре года". Председатель ПСРМ Игорь Додон отметил, что идеальным было бы одновременное проведение досрочных парламентских и досрочных президентских выборов.



22 апр. 21