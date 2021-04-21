"Многие предались коррупции", - Мирзиеев запугивает свое окружение

21:54 22.04.2021

"Многие предались коррупции". Президент дал последнее предупреждение руководителям

Шавкат Мирзиеев в последний раз предупредил руководителей, которые "слишком предались коррупции". Президент раскритиковал ответственных лиц за слабую борьбу с коррупцией на примере Самарканда и Андижана.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 22 апреля провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию сферы услуг в Узбекистане. Глава государства остановился на вопросе коррупции среди руководителей различных организаций, передает корреспондент "Газеты.uz".



"Во многих местах наши не понимающие руководители, хокимы районов, областей, многие руководители организаций, дорожной, водной, строительной сфер, медицины, дошкольного образования слишком предались коррупции. Мы трудом и потом стараемся найти 1 сум денег, чтобы донести это нашему народу, в условиях сложного, опасного времени, стабилизации экономики после пандемии", - заявил он (видео).



Президент отметил, что в этом вопросе будет применяться принцип "верховенства закона - неотвратимость ответственности".



"Я хочу попросить прощения у народа и предупредить [руководителей] в последний раз… Пусть расскажет хоким Самаркандской области, сколько взяточников в нижнем звене - дошкольном образовании, медицине. Один бессовестный из хокимията Андижанской области берет 128 тысяч долларов, 30 тысяч долларов. Абдурахманов (хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов - ред.), руководитель службы (Управления СГБ по области - ред.) не знают об этом? Прокурор не знает? Абдурахманов не чувствует, кто вокруг него ходит. Даже если взял 5 долларов и сделал недовольным человека - это предательство политики президента", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Ранее "Газета.uz" сообщала, что несколько фактов мошенничества, связанных с выделением земель, пресечены в Андижанской области - должностные лица и граждане за "вознаграждение" от 7500 до 128 тысяч долларов обещали содействовать в выделении земельных участков под предприятия.