 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.04.2021
22:37  Деспоты и харизматики. Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии, - А.Дубнов
21:54  "Многие предались коррупции", - Мирзиеев запугивает свое окружение
21:43  Любовь и ненависть: куда ведет таджикско-иранская дружба? - Х.Хуррамов
21:15  В Молдавии собираются переизбрать и парламент, и президента, - С.Гамова
21:02  Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию, - В.Прохватилов
20:16  Обвинения в геноциде в Синьцзяне безосновательны, - Д.Сакс, У.Шабас
19:29  Только бизнес, или Во что превращается Украина без трубы, - А.Каневский

18:25  Пропала индонезийская боевая субмарина "KRI Nanggala 402" (экипаж - 53 чел.)
18:20  КазАвтоДороги возглавил Аскар Маратулы
16:15  Узбекистан-ЕАЭС: притирка по всем азимутам, - В.Панфилова
15:38  В Казахстане согласовали новый вариант КазЛатиницы
15:31  Сердар Бердымухамедов удостоен почетного звания "Заслуженный собаковод Туркменистана"
12:14  Один пояс - два пути. Австралия рвет соглашения с Китаем
12:11  Главе Киргизии не удалось "отравить" корнавирус, - И.Джорбенадзе
12:07  Китай идет к мировому лидерству в атомной энергетике, - В.Петушкова
11:48  Из акимата Карагандинской области выбросился (выбросили?) человек
11:40  В Бишкеке задержана "ученая Гулзат Аалиева". За критику ислама и пропаганду тенгрианства
11:11  В Казахстане пишут пьесы о великой любви Чингисхана и Борте (старшей жены)
10:42  Обольщение. Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает, - Александр Проханов
09:10  Русские агенты-подрывники в Чехии маскировались под граждан Таджикистана
09:04  Из Москвы выдворен посол США. Гуд бай, Салливан
08:37  Общее и специфическое в поведении сверхдержавы № 1. О грядущей биполярности с китайской спецификой, - Яков Пляйс
08:35  Зеленский держит войну в резерве, - Т.Ивженко
08:27  "Могила Коркута" разверзлась. КырПрез отважно анонсировал повышение энерго-тарифов населению
08:16  Верховный суд Киргизии возглавили гендерные кадры - Бакирова и Эсенканов
08:11  Пашиняна, как зайца, гоняют из городов Армении, - В.Панфилова
07:41  Послание Путина: Вспомнил Киплинга и рассказал о новом виде спорта коллективного Запада
00:32  Хранилища нефти в мире пустеют, - В.Малышев
00:31  Что задумали США в Афганистане? - В.Кудрявцев
Среда, 21.04.2021
22:28  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах. Из-за старых паспортов
22:22  Последний каз-агашка Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы
22:21  ЕлбаМаразм. Главный санврач Казахстана получил выговор из-за того, что не носил значок правящей партии "Нур Отан"
21:44  Дочь Гульнары Каримовой Иман вернулась из Лондона в Узбекистан
20:32  Феникс мировых банкстеров готов заменить американский доллар, - В.Катасонов
19:08  Тафсирная война российских муфтиев, - Р.Силантьев
19:04  В Оренбурге презентуют лучшие молодежные практики России и Казахстана в сфере укрепления дружбы народов
19:01  В чем альтернатива наступающему глобальному цифрофашизму, - Елена Ведута
18:58  Мигрантам из Таджикистана дали время на легализацию своего пребывания в России
18:18  Турецкие власти требуют от туркменских блогеров-мигрантов не критиковать режим Бердымухамедова
16:48  Пять депутатов Жогорку Кенеша Киргизии находятся под следствием
16:21  Ученые Узбекистана изобрели свое лекарство против COVID-19 - "Рутан"
15:40  Иранская партия – пока миттельшпиль, - А.Бакланов
15:37  В Узбекистан вернулся опальный предприниматель "Батыр алюминий", женившийся на племяннице Мирзиеева
15:31  Афро-таджичка Софа (фото) ломает стереотипы на подиуме
15:30  Европа спасается от мафии. О Стратегии ЕС по борьбе с организованной преступностью на 2021-2025 гг.
14:51  КырПрез Жапаров выступил за открытие казино на Иссык-Куле
12:38  Как и зачем в Казахстане будут выбирать сельских акимов? - М.Шибутов
12:32  Что с Рахмоном? - А.Бейкенов
11:09  Цинь Шихуан: Япония перешла в нападение? Китайцы оскорблены переводом "ядерных стрелок"
09:46  Как географические карты раскрывают белые пятна истории Казахстана, - Г.Табулдин
09:44  Узбекская армия значительно сильнее казахстанской: сколько правды в этих словах?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Деспоты и харизматики. Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии, - А.Дубнов
22:37 22.04.2021

Деспоты и харизматики

Аркадий Дубнов

Изменение конституции и другие новости постсоветского государственного строительства

Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии.

Кто бы мог представить еще 20 лет назад, что страна, которую тогда с умилением называли "островком демократии" в этом регионе, Киргизия, после трех революций-переворотов, случившихся за последние 15 лет, пойдет по пути построения примитивного азиатского абсолютизма. Но ведь случилось же!

Новые конституционные полномочия президента

На прошлой неделе в стране прошел референдум, который при явке в 36 процентов избирателей утвердил очередную конституцию, узаконившую практически неограниченные полномочия шестого президента Киргизии, 52-летнего Садыра Жапарова, того самого, кто стал бенефициаром прошлогодней октябрьской смуты. Г-н Жапаров, которого по справедливости можно назвать выдающимся киргизским харизматиком, прошедшим путь от шконки заключенного до кресла и. о. президента всего за 10 дней (!), сумел ныне подмять под себя все ветви власти, включая законодательную и исполнительную. В Киргизии теперь не будет премьер-министра, его функции будет исполнять руководитель президентского аппарата. Киргизский парламент также перестает быть местом для дискуссий: депутатам не было дозволено даже обсуждать проект новой, жапаровской конституции.

Легитимность вышеуказанных конституционных процедур выглядит столь же условной, сколь и полномочия нынешнего созыва парламента Киргизии. Они истекли еще в прошлом году, что не помешало ему принимать судьбоносные решения. Но ведь на то и харизма, стоит пообещать ее обладателем стабильность и счастливое будущее народу, и эти юридические несуразности можно отбросить, как буржуазные предрассудки после большевицкого переворота.

Все ветви власти в одном

В солнечной Туркмении демократическими заморочками времен первых лет киргизской независимости никогда и не страдали. Со времен Золотого века имени Туркменбаши начала 1990-х гг., пришедшего к упадку после его безвременной кончины в 2006 г. и перешедшего в Эпоху могущества и счастья, провозглашенной нынешним туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, там непрерывно совершенствовалась культура азиатского деспотизма. Одним из самых милых его символов стал культ туркменского алабая, любимой собаки Главного деспота, величественный памятник которой взгромоздился недавно на одной из центральных площадей Ашхабада.

Но время идет, горячее солнце каракумских песков не щадит и величайших из живых.

Будучи хорошо осведомленным об этой несправедливости, доктор медицинских и многих других наук Гурбангулы Бердымухамедов, неустанно работающий над проблемой престолонаследия с момента прихода к власти, сделал 14 апреля очередной шаг к ее решению.

Президент Туркмении избрал себя председателем главного законодательного органа страны, халк маслахаты, народного совета. Поскольку туркменский деспот является также и главой правительства, то не стоит даже искать каких-то дополнительных определений его новому статусу.

Я бы назвал его незатейливо - Туркменское Все.

Детский вопрос

Но возникает вопрос, зачем ему всех этих титулов громадье?

Ответ выглядит просто: поскольку он все-таки не памятник, а еще живой человек, отец и даже дед, то разумным должно ему представляться надлежащим образом обеспечить надежное преемничество еще при жизни, ведь если, не приведи Аллах, заболеешь, чтобы домочадцы, подданные к тебе со всем абсолютистским пиететом относились.

Бердымухамедов помнит ведь печальные дни декабря 2006 г., когда внезапно преставился его патрон Туркменбаши и рядом с ним не оказалось никого ближе, чем его самого, бывшего личного эскулапа первого президента. Правда, среди ближайших к смертному одру был тогда и начальник его личной охраны, генерал Реджепов, но он оказался уже вскоре изменником и спустя несколько месяцев как-то быстро скончался в тюрьме.

Тогда ведь в процессе законной передачи власти случились и другие неприятности: руководитель туркменского парламента Овезгельды Атаев, которому она должна была перейти, оказался не слишком порядочным в быту человеком, не достойным столь высокой чести, и уже в тот же день он оказался в тюрьме.

К счастью, у Бердымухамедова есть сын, 39-летний Сердар, который всегда рядом, очень умный дипломат, опытный хозяйственник и тоже доктор наук, естественно. Пройдя под руководством папы чуть ли не через все возможные ступеньки командной карьеры, пару месяцев назад он был назначен вице-премьером правительства, то есть прямым заместителем отца. Также он получил и другие важные посты: председателя Высшей контрольной палаты и кресло в Совете безопасности. В этом качестве в начале апреля он прибыл в Москву вместе с другим вице-премьером, министром иностранных дел Мередовым. Российские смотрины Сердара прошли благополучно, его принял даже премьер Мишустин.

Сын туркменского народа

А спустя неделю Бердымухамедов-младший волей отца оттеснил главу МИДа от должности сопредседателя туркмено-российской межправительственной комиссии. В ашхабадской табели о рангах это свидетельство серьезного усиления властных полномочий "сына туркменского народа", как уже любовно называют Сердара туркменские государственные СМИ. Впрочем, других там и нет.

А зарубежные СМИ сообщили на днях, что Бердымухамедов-младший теперь выезжает в город на черном лимузине с тонированными стеклами, чтобы проверить, нет ли на его улицах очередей в продуктовых магазинах, а если где обнаруживает, то дает строгие указания их ликвидировать, поскольку это "наносит урон имиджу его отца". Возможно, это злопыхатели клевещут на Сердара - страна-то закрытая, иди проверь. Впрочем, очереди точно есть, как и свидетели тому, продукты достать по доступной цене трудно, это уже не первый год продолжается.

Но надо думать, что с воцарением Сердара (по-туркменски - вождя) на папином месте, все образуется. А к тому, что Бердымухамедов-младший на вполне законных основаниях его займет, ни в городе, ни в мире никто не сомневается.

Тогда зачем же президенту Туркменистана становиться еще и главой парламента? Ведь сие является прямым нарушением принятой в прошлом году конституции страны, она даже запрещает главе государства получать депутатский мандат. А чтобы не случалось неприятных казусов, как в прошлом, 15-летней давности транзите власти, - отец родной, он и спикер теперь, а посему и гарант, их не допустит и при своей жизни все сделает, как надо.

Все это делается на благо народа, как и в описанной выше Киргизии, а легитимность в подобных условиях, извините за тавтологию, весьма условна.

Мы же знаем: лишь бы не было войны!

16.04.2021

Источник - gundogar.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619120220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы реализации налоговой реформы в РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года №233
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года №245
- Кому война… Часть вторая
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 1 квартале 2021 года
- Почему техперсонал должен испытывать постоянные трудности?
- Кадровые перестановки
- МВД Казахстана и Узбекистана укрепляют взаимодействие в сфере профилактики и борьбы с преступностью
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  