Деспоты и харизматики. Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии, - А.Дубнов

22:37 22.04.2021

Деспоты и харизматики



Аркадий Дубнов



Изменение конституции и другие новости постсоветского государственного строительства



Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии.



Кто бы мог представить еще 20 лет назад, что страна, которую тогда с умилением называли "островком демократии" в этом регионе, Киргизия, после трех революций-переворотов, случившихся за последние 15 лет, пойдет по пути построения примитивного азиатского абсолютизма. Но ведь случилось же!



Новые конституционные полномочия президента



На прошлой неделе в стране прошел референдум, который при явке в 36 процентов избирателей утвердил очередную конституцию, узаконившую практически неограниченные полномочия шестого президента Киргизии, 52-летнего Садыра Жапарова, того самого, кто стал бенефициаром прошлогодней октябрьской смуты. Г-н Жапаров, которого по справедливости можно назвать выдающимся киргизским харизматиком, прошедшим путь от шконки заключенного до кресла и. о. президента всего за 10 дней (!), сумел ныне подмять под себя все ветви власти, включая законодательную и исполнительную. В Киргизии теперь не будет премьер-министра, его функции будет исполнять руководитель президентского аппарата. Киргизский парламент также перестает быть местом для дискуссий: депутатам не было дозволено даже обсуждать проект новой, жапаровской конституции.



Легитимность вышеуказанных конституционных процедур выглядит столь же условной, сколь и полномочия нынешнего созыва парламента Киргизии. Они истекли еще в прошлом году, что не помешало ему принимать судьбоносные решения. Но ведь на то и харизма, стоит пообещать ее обладателем стабильность и счастливое будущее народу, и эти юридические несуразности можно отбросить, как буржуазные предрассудки после большевицкого переворота.



Все ветви власти в одном



В солнечной Туркмении демократическими заморочками времен первых лет киргизской независимости никогда и не страдали. Со времен Золотого века имени Туркменбаши начала 1990-х гг., пришедшего к упадку после его безвременной кончины в 2006 г. и перешедшего в Эпоху могущества и счастья, провозглашенной нынешним туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, там непрерывно совершенствовалась культура азиатского деспотизма. Одним из самых милых его символов стал культ туркменского алабая, любимой собаки Главного деспота, величественный памятник которой взгромоздился недавно на одной из центральных площадей Ашхабада.



Но время идет, горячее солнце каракумских песков не щадит и величайших из живых.



Будучи хорошо осведомленным об этой несправедливости, доктор медицинских и многих других наук Гурбангулы Бердымухамедов, неустанно работающий над проблемой престолонаследия с момента прихода к власти, сделал 14 апреля очередной шаг к ее решению.



Президент Туркмении избрал себя председателем главного законодательного органа страны, халк маслахаты, народного совета. Поскольку туркменский деспот является также и главой правительства, то не стоит даже искать каких-то дополнительных определений его новому статусу.



Я бы назвал его незатейливо - Туркменское Все.



Детский вопрос



Но возникает вопрос, зачем ему всех этих титулов громадье?



Ответ выглядит просто: поскольку он все-таки не памятник, а еще живой человек, отец и даже дед, то разумным должно ему представляться надлежащим образом обеспечить надежное преемничество еще при жизни, ведь если, не приведи Аллах, заболеешь, чтобы домочадцы, подданные к тебе со всем абсолютистским пиететом относились.



Бердымухамедов помнит ведь печальные дни декабря 2006 г., когда внезапно преставился его патрон Туркменбаши и рядом с ним не оказалось никого ближе, чем его самого, бывшего личного эскулапа первого президента. Правда, среди ближайших к смертному одру был тогда и начальник его личной охраны, генерал Реджепов, но он оказался уже вскоре изменником и спустя несколько месяцев как-то быстро скончался в тюрьме.



Тогда ведь в процессе законной передачи власти случились и другие неприятности: руководитель туркменского парламента Овезгельды Атаев, которому она должна была перейти, оказался не слишком порядочным в быту человеком, не достойным столь высокой чести, и уже в тот же день он оказался в тюрьме.



К счастью, у Бердымухамедова есть сын, 39-летний Сердар, который всегда рядом, очень умный дипломат, опытный хозяйственник и тоже доктор наук, естественно. Пройдя под руководством папы чуть ли не через все возможные ступеньки командной карьеры, пару месяцев назад он был назначен вице-премьером правительства, то есть прямым заместителем отца. Также он получил и другие важные посты: председателя Высшей контрольной палаты и кресло в Совете безопасности. В этом качестве в начале апреля он прибыл в Москву вместе с другим вице-премьером, министром иностранных дел Мередовым. Российские смотрины Сердара прошли благополучно, его принял даже премьер Мишустин.



Сын туркменского народа



А спустя неделю Бердымухамедов-младший волей отца оттеснил главу МИДа от должности сопредседателя туркмено-российской межправительственной комиссии. В ашхабадской табели о рангах это свидетельство серьезного усиления властных полномочий "сына туркменского народа", как уже любовно называют Сердара туркменские государственные СМИ. Впрочем, других там и нет.



А зарубежные СМИ сообщили на днях, что Бердымухамедов-младший теперь выезжает в город на черном лимузине с тонированными стеклами, чтобы проверить, нет ли на его улицах очередей в продуктовых магазинах, а если где обнаруживает, то дает строгие указания их ликвидировать, поскольку это "наносит урон имиджу его отца". Возможно, это злопыхатели клевещут на Сердара - страна-то закрытая, иди проверь. Впрочем, очереди точно есть, как и свидетели тому, продукты достать по доступной цене трудно, это уже не первый год продолжается.



Но надо думать, что с воцарением Сердара (по-туркменски - вождя) на папином месте, все образуется. А к тому, что Бердымухамедов-младший на вполне законных основаниях его займет, ни в городе, ни в мире никто не сомневается.



Тогда зачем же президенту Туркменистана становиться еще и главой парламента? Ведь сие является прямым нарушением принятой в прошлом году конституции страны, она даже запрещает главе государства получать депутатский мандат. А чтобы не случалось неприятных казусов, как в прошлом, 15-летней давности транзите власти, - отец родной, он и спикер теперь, а посему и гарант, их не допустит и при своей жизни все сделает, как надо.



Все это делается на благо народа, как и в описанной выше Киргизии, а легитимность в подобных условиях, извините за тавтологию, весьма условна.



Мы же знаем: лишь бы не было войны!



16.04.2021