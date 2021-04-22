Зачем Москве Пекин, зачем Москва Пекину. Возможен ли военный союз России и Китая, - В.Винокуров

00:08 23.04.2021 Об авторе: Владимир Иванович Винокуров – профессор Дипломатической академии МИД России, главный редактор журнала "Дипломатическая служба", доктор исторических наук.



22 апр. 2021



В противовес Западу Владимир Путин и Си Цзиньпин стремятся создать новый центр силы.

В иноязычном экспертном сообществе повысился интерес к сближению Китая и России. Начало дискуссии положило Минобороны Японии, которое летом 2020 года выпустило ежегодный доклад "Белая книга". В нем говорится, что внешнеполитические ведомства обеих стран отрицают идею "военного союза". Но, учитывая упрочение взаимодействия между двумя государствами, необходимо следить за развитием российско-китайского сотрудничества.

В марте 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран – участниц НАТО призвал налаживать партнерство "в области наших озабоченностей по поводу России и Китая". Вскоре верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель обвинил Москву и Пекин в том, что они, говоря о Западе и США, используют очень похожий язык.



Сотрудники Атлантического совета в недавнем докладе The China Plan: A Transatlantic Blueprint for Strategic Competition ("Китайский план: трансатлантическая программа стратегического соперничества") замечают, что военные отношения между Китаем и Россией могут стать серьезной проблемой для НАТО. Пока ученые отвергают идею об официальном военном союзе. Но обе страны, по их мнению, не прочь порассуждать о такой перспективе.



Суть отношений



На Западе ошибочно понимают суть китайско-российских отношений. Но причина беспокойства понятна: сегодня Китай и Россия подняли двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И выступают против продвигаемого США и их союзниками "мирового порядка, основанного на правилах", которыми пытаются заменить международное право.



В своих отношениях Москва и Пекин придерживаются принципов взаимного уважения и равноправия, добрососедства и дружбы, взаимной поддержки и стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и направленности против третьих стран. Следуя подписанному 16 июля 2001 года Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, обе стороны реализуют идеи глубокой интеграции и совместной выгоды.



Представители высшего руководства Китая и России считают, что ныне их двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю и характеризуются максимальным взаимным доверием. Обе страны уважают взаимные основные интересы. Это резко отличается от того, как относится к ним Запад – свысока и снисходительно.



В рамках многосторонней дипломатии Китай и Россия защищают мир и стабильность, содействуют уважению к нормам международного права, демократизации международных отношений, развитию мирового порядка в более справедливом и рациональном направлении. Китайско-российские отношения предполагают другой сценарий межгосударственных отношений, нежели гегемония США. Москва и Пекин готовы взять на себя ведущую роль в поддержании мирового порядка, основанного на международном праве, совместном реагировании на глобальные вызовы и угрозы и совершенствовании системы глобального управления.



Сферы сотрудничества



Такая позиция не может нравиться коллективному Западу. Особое беспокойство США, НАТО и ЕС вызывает военное сотрудничество России и Китая, закрепленное подписанием в сентябре 2019 года Соглашения о дальнейшем углублении сотрудничества.



Китай является одним из ключевых партнеров РФ в военно-технической сфере. За последние шесть лет доля КНР в закупках российской боевой техники и вооружения возросла с 5 до 15%. Китай первым из зарубежных стран получил российские ЗРС С-400 "Триумф" и многоцелевые истребители Су-35.



Теперь настала очередь технологий – Россия помогает Китаю создать собственную систему предупреждения о ракетном нападении, что кардинально повысит обороноспособность КНР. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября 2019 года.



Одним из ключевых аспектов отношений Москвы и Пекина, по словам Борреля, является энергетика. Китаю нужны нефть и газ из России. "Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", – пишет политик.



В декабре 2019 года Россия добилась от Генеральной Ассамблеи ООН разрешения на разработку международного договора по борьбе с киберпреступностью. США тогда выразили "очень серьезную озабоченность", что такой договор будет "противоречить основополагающим американским свободам". Но во время голосования они проиграли: 79 стран проголосовали "за", а 60 "против".



Работа над новым договором пока не началась из-за пандемии. Первое совещание запланировано на май. Если договор будет утвержден, он заменит подписанную в 2001 году Будапештскую конвенцию о киберпреступности. Этот документ был разработан Советом Европы и ратифицирован 65 государствами. Но Россия и Китай его не утвердили, посчитав требования слишком навязчивыми и бесцеремонными.



Москва и Пекин будут укреплять сотрудничество в области вакцин и противостоять политизации этой сферы. Говоря о сотрудничестве по вопросу взаимного признания кодексов здравоохранения и возможном введении "прививочных паспортов", директор Института российских исследований Фэн Юйцзинь отметил, что это будет способствовать наращиванию обменов, а также возобновлению бизнеса и торговли.



Пекин и Москва расширяют сотрудничество в таких областях, как 5G, искусственный интеллект, биотехнологии, цифровая экономика и др. В начале 2021 года министр иностранных дел Китая Ван И заявил в интервью, что в отношениях двух стран нет ни потолка, ни препятствий. "В 2020 году российско-китайские отношения выдержали все испытания, такие как пандемия, которая случается раз в столетие, а также невиданные глобальные вызовы".



Ван И подчеркнул, что 2020-й был годом 75-й годовщины победы во Второй мировой войне и основания ООН. "Россия и Китай сообща сохраняли плоды победы и работали над поддержанием справедливости на мировой арене. Наши страны начали более активно поддерживать одна другую, отстаивая свои базовые интересы, и плечом к плечу противостояли политике, которая проводится с позиций силы, что делает российско-китайские отношения еще более важными для всего мира".



2021 год, по словам Ван И, будет особенно важным для китайско-российских отношений, поскольку "две страны вступают в новую фазу развития, в которой нет препятствий, запретных зон и потолка... Россия и Китай продолжат подавать пример добрососедства и дружественных отношений между великими державами, а также выступать в роли локомотива при восстановлении мировой экономики и вносить свой вклад в глобальную стратегическую стабильность".



Удар по лидерству США был нанесен в результате визита в КНР министра иностранных дел Сергея Лаврова 22–23 марта. В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств России и Китая подчеркивается, что все страны должны решительно поддерживать и защищать международную систему, в основе которой находится ООН, а также мировой порядок с международным правом в качестве его фундамента.



С помощью определения мирового порядка и универсальных ценностей США пытаются манипулировать другими странами, укрепляя свою гегемонию. Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН четко заявляют о необходимости лишить США монополии на интерпретацию событий и формирование международных правил.



Геополитический альянс



В конце октября 2020 года президент Владимир Путин во время видеоконференции так прокомментировал тему потенциального военного союза: "Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе и такое представить". Далее Путин отметил: "Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем это, наверное, самое главное. Речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями. И здесь есть вещи очень чувствительные. Я сейчас не буду говорить об этом публично, но наши китайские друзья об этом знают".



Выступая на следующий день перед журналистами, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил: "Нет предела традиционной дружбе Китая и России, и нет запретных зон для расширения нашего сотрудничества. Под стратегическим руководством председателя Си и президента Путина укрепляется политическое доверие и стратегическое взаимодействие между двумя странами".



Военно-политическое, военное, экономическое и научно-техническое сотрудничество – это хорошо, но это еще не союз, поскольку взаимных обязательств у России и Китая нет. Сегодня, на наш взгляд, разговоры о создании официального военно-политического союза преждевременны. Союзы государств, никому исторически не угрожающих, заключаются лишь в крайнем случае, исходя из оборонительных соображений.



Если опираться на заявления китайских руководителей, они придерживаются внеблоковой политики, исключают военные союзы с кем бы то ни было, выступают за мирное разрешение спорных вопросов. К тому же Москва и Пекин желают сохранять гибкость во внешней политике, чему будет препятствовать вступление в более тесные военно-политические отношения.



Создавать с Россией единый фронт против НАТО Китай не планирует, заявило Минобороны КНР в начале марта 2021 года. Сотрудник Китайской академии общественных наук Чэн Ицзюнь призывает руководство государства и мысли не допускать о союзе с Россией. "Военные альянсы – наследие холодной войны, и нет никакой законной нужды в том, чтобы Китай стал их частью. НАТО было создано для противодействия СССР, а не Китаю. И пока эта организация не принесла вреда коренным интересам Китая. Если же альянс возникнет, он втянет Пекин в конфликты Европы с Россией", – предупреждает Чэн.



И все же Запад сильно обеспокоен, не выйдут ли Москва и Пекин за привычные рамки сотрудничества. Ведь военный союз столь мощных военных держав изменил бы весь стратегический расклад. И создал бы реальную угрозу американскому доминированию.



Россия и Китай в большинстве вопросов демонстрируют схожие позиции и отстаивают схожую линию. Это уже делает их союзниками на мировой арене, пусть и без официального оформления союза. Если говорить о военных аспектах союза, то оба государства ориентированы на совместную оборону.



Но Москва и Пекин не собираются никому угрожать. В отличие от США и России, Китай не был замечен в крупных военных конфликтах современности. Хотя миролюбивая внешняя политика не является для Китая стопроцентной гарантией защиты от рисков возникновения вооруженных конфликтов. Особенно на фоне растущей агрессивности США, распространения религиозного экстремизма и терроризма в Центральной Азии, непростых отношений с южными соседями – от Индии до Вьетнама.



Не исключено, что военно-политический союз рано или поздно будет заключен, поскольку он выгоден обоим государствам. Причем быстрота его заключения во многом будет зависеть от поведения США. Чем более агрессивную политику будет проводить Вашингтон в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем скорее в Пекине и Москве придут к консенсусу.



Иными словами, действия Пекина и Москвы зависят от политики Запада. Если администрация Байдена реализует планы размещения в Европе и АТР ударных ракетных и военно-морских сил, дальнейшее военное сближение Пекина и Москвы станет неизбежным. Китай, который пока не имеет паритета с США по стратегическому ядерному оружию, будет заинтересован в привлечении на свою сторону военной мощи России. А Россия будет всячески использовать экономическую мощь соседнего Китая.



Российско-китайские отношения стабилизируются и крепнут. Это отношения между двумя великими державами, которые обладают высочайшей степенью взаимодоверия, наивысшим уровнем взаимодействия и максимальной стратегической ценностью. Но говорить о военном союзе пока преждевременно. Власти двух государств выбрали позицию выжидания, наблюдая за дальнейшим развитием обстановки. Источник - ng.ru

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