Восстание Тарасиков. Анонсированные массовые акции "навал-оппозиции" в России провалились

08:42 23.04.2021 "Финальная битва" отечественных майдаунов

Алексей Иванов



фОТЫ ТУТ -

https://zavtra.ru/events/final_naya_bitva_otechestvennih_majdaunov



"Самый большой митинг в истории России" вышел... как бы помягче... не самым большим.:)



Новый День

Цифры безжалостны. Москва - 6 тыс. чел. Санкт-Петербург - 4,5 тыс., Екатеринбург - 2,5 тыс., Новосибирск - 800 чел., Иркутск и Уфа - примерно по 500 чел., Пермь и Нижний Новгород - по 400 чел., Владивосток - 350, Челябинск, Омск и Саратов - по 300, Ярославль - 250, Краснодар и Киров - по 200, Красноярск, Казань, Волгоград и Барнаул - по 150, Томск - 130, Мурманск, Кемерово, Белгород, Ставрополь, Хабаровск и Петрозаводск - по 100, Южно-Сахалинск и Калининград - по 80, Пенза - 70, Сочи и Тюмень - по 50, Ангарск - 45, Новокузнецк, Кемерово и Магадан - по 40, Петропавловск-Камчатский и Вологда - по 30, Братск - 28, Псков - 20, Оренбург, Благовещенск и Череповец - по 15, Улан-Удэ - 11, Тула и Курган - по 10, Саранск и Ухта - по 9, Нефтеюганск - 7, Комсомольск-на-Амуре и Чита - по 3, Нижневартовск, Кызыл и Тында - по 2, Горно-Алтайск - 1 человек, Великий Новгород - 0, Воркута - 0. Обещанные пол-ляма набираются? Это даже без учета того факта, что значительную долю собравшихся составляли журналисты и "эшники".



Звездой екатеринбургского навальнинга ожидаемо стал бывший мэр Евгений Ройзман. Питерских протестунов возглавил его соплеменник, депутат городского парламента и "герой" наркоскандалов Максим Резник.



Резник

Ройзман



В Москве ненадолго засветились мама, брат и супруга Алексея Навального, члены Общественного совета Российского еврейского конгресса Леонид Гозман и Николай Сванидзе, британский гражданин Владимир Кара-Мурза, театральный режиссер Александр Молочников, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, рэперы Влади (группа "Каста"), Face, Oxxxymiron, Noize MC, и даже - о событие! - на минутку нарисовался литератор Дмитрий Быков/Зильбертруд. Рядом постояли, как говорится.



Кара-Мурза

Гозман

Влади, Face, Oxxxymiron

Noize MC

Навальная

Время от времени раздавалось тусклое: "Путина долой!", "Долой царя!", "Навальный!", "Привет, это Навальный!", "Навальному - врачей!", "Навальный - сексуальный!", "Отпускай!", "Пропускай!", "Руки прочь от DOXA!", "Свободу Джумаеву!", "Мы здесь власть!", "Юля!". Провокаторы подстрекали детвору скандировать обсценные лозунги в адрес властей. Отдельные радикалы призывали прорывать оцепление и перекрывать проезжую часть. Некие фрики хайповали перед камерами. Россыпь страхолюдных фемок борцунствовала против домогательств и домашнего насилия. Кто-то "креативный" под аплодисменты забросил на деревце синие трусы.



Кучки молодняка с вкраплениями безумных стариканов метались туда-сюда, пытаясь следовать указивкам Лени Волкова из Литвы (ранее он наврал хомячкам, что самолично появится в столице). Но тот постоянно менял маршруты (то к Лубянке, то на Старую площадь, то на Пушку) и окончательно всех запутал. Агент режима, не иначе. В итоге начальство рекомендовало протестунам: "Поворачиваем от Трубной на Цветной бульвар! И с Цветного расходимся малыми группами гулять по городу!".



"Эхо Москвы" со ссылкой на того же Волкова сообщило о 60 тысячах на столичной акции. Решено не мудрствовать, а просто добавить лишний нолик. Впрочем, главред "Эха" Алексей Венедиктов позднее в своем Telegram-канале сообщил о "10-15 тысячах". Волков немедленно обозвал его в Twitter "лживой мразью".



"Финальная битва", провозглашенная ФБК*, видимо, действительно стала финальной. Для навальнистского движа.



"Провал, равных которому я не помню. 6 тысяч человек, на огромный город, в котором якобы "отметились" на митинг более ста тысяч. Ну представим, что вышло даже в 2 раза больше - так мало на оппозиционные акции не выходило никогда. Это абсолютный антирекорд. Протест слит, Навальный и его движение стерто с политической карты", - констатировал юрист Илья Ремесло.



Голос Мордора: "Самое лучшее, что может сделать Алексей по итогам сегодняшних протестов - начать жрать в три горла. В падлу всем своим хомякам, которые тупо кинули своего вождя. Интересно, какими глазами западные кураторы смотрят на весь этот убогий цирк? Они ведь бабла не жалели, а Волков с Певчих их убеждали, что обязательно будет "марш миллионов". Ну, будет урок, как связываться с жуликами на доверии".



Обозреватель "Царьграда" Александр Гришин: "Как теперь Леня Волков отчитываться-то будет за финансовые траты? Ведь и дождей-то практически нигде не было, которые так щедро накануне обещал Росгидрометцентр. Или это тоже очередной "хитрый план" сами знаете кого, чтобы они не могли возопить, будто он так их боится, что наслал природные стихии, которые и не позволили вылиться на улицы народному гневу. Хотели вызвать народный гнев, а получился инородный гной. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, как говорил в русском переводе один герой одной англоязычной сказки. Как и следовало ожидать".



Публицист Михаил Шахназаров: "Даже не знаю, как теперь выплывать из жидких субстанций Лене Волкову. На акции никто не пришел, деньги раздербанены, хомяки уходят в неверие. Леня, но выход есть! Выходи замуж за Милова. Все подумают, что вы окончательно повредились мозгом и простят. А может и не простят".



ТГ-канал "Мюсли вслух": "Несанкционированные выступления навальнистов 21 апреля провалились настолько, что в ряде случаев данные МВД о численности акций совпали с заявлениями организаторов или даже превысили (!) их... Меньше, чем было в январские морозы. Это поразительный провал, и логично, что наблюдатели ожидают - после него оскандалившихся организаторов снимут с денежного и вещевого довольствия. Однако свято место пусто не бывает. Интересно, кто же займет освободившиеся вакансии?"



ТГ-канал CULTRAS: "А куда все делись? Где же актеры и актрисы и режиссер Вырыпаев? Саша Бортич, але? Варя Шмыкова, ты чо? Почему они не плачут в Инсте и не зовут нас всех "погулять"? У кого-то кончились денюжки на гонорары? Актерская совесть и убеждения дело переменчивое. Нету денег - нету мультиков".



Скептически оценивает апрельские гуляния даже ведущая и креативный продюсер телеканала "Дождь", член Общественного совета Российского еврейского конгресса Анна Монгайт: "Невозможно радоваться, потому что совершенно непонятно, к чему это приведет. Хоть в какой-то степени была ли эта акция эффективной для адресата, для Алексея Навального?". Недосветская недольвица Божена Рынска впала в депрессию: "Народу на Тверской очень мало. В разы меньше. ***** такой народ и грабить. Бросай ты, Леха, страдать за них. Не стоят они этого".



С ними категорически не согласны Волков ("Радикально больше людей, чем на январских митингах. В Москве я такого не видел. Такого не было еще никогда"), московский штаб Навального ("Нас было так много, что полиция не решилась на разгон и массовые задержания. Вся Москва вышла сегодня требовать "Свободу Навальному!""), Илья Яшин ("Силовики применили новую тактику, но протестующих было так много, что она не сработала") и Евгения Альбац ("Какой же чудесный сегодня вечер! Какие лица! Какой замечательный был сегодня центр Москвы. С таким молодняком, который ничего не боится, Россия, конечно же, будет свободной, а Навальный живой").



По подозрению в организации незаконного митинга в центре Москвы задержан стендап-комик Кирилл Сиэтлов (лет 7 назад снялся в эпизодической роли Тарасика в кинокартине "Стартап"). "Ребят, меня задержали. Утром суд. Скоро заберут телефон. Я в шоке. Все в шоке", - написал он в Twitter. Эх, Тарасик, отдувайся за эмигрантов Волкова, Жданова, Певчих, Милова, Албурова, Шаведдинова и пр. В отдел полиции по району Арбат доставлен несовершеннолетний участник навальнинга, припершийся на митинг с саперной лопаткой. Вскоре выяснилось, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На Тверской прямо в автозак въехала Toyota Camry театрального режиссера, композитора, хореографа, академика Американской академии IASEIA, основателя Камерного еврейского музыкального театра Юрия Шерлинга. Видный борец с "государственным антисемитизмом" сослался на "отвратительное движение". В подземном переходе у гостиницы "Националь" оппы распылили перцовый газ, и сами же долго страдали от сильного кашля. Часам к 10 вечера по городским камерам видеонаблюдения идентифицировано 4 тысячи участников несанкционированной акции в Москве - ко многим, соответственно, придут.



"После таких вдохновляющих акций, безусловно, никто не остановится! Публичные кампании, публичные акции, безусловно, продолжатся!", - возвестил с территории Германии директор ФБК* Иван Жданов. "Протесты будут продолжаться!", - поддакнул (из Вильнюса) сотрудник ФБК* Руслан Шаведдинов. А начальник сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил о скором переходе на новую систему донатов.



Навальнинг в Дюссельдорфе

Навальнинг в Тель-Авиве

Навальнинг в Лондоне

"Впервые на протест вышел триллион. Путин как обычно испугался, ОМОН отступил, хотя должен был стрелять из пулеметов. Навальный почти умер, но потом воскрес. Еще 30 биткоинов и Россия будет свободной. Пробежка по бульвару интересней проггинга. Следующая битва будет суперфинальной", - резюмировал политолог Леонид Дегтярев.



* включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента Источник - zavtra.ru

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