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|Умер уроженец Ташкента, популярный российский актер и телеведущий Олег Марусев
09:05 23.04.2021
Умер актер и телеведущий Олег Марусев
Заслуженный артист России и телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни, сообщили РИА "Новости" в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.
"Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет", - приводит ТАСС комментарий пресс-службы Гильдии.
Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он проработал на телевидении 35 лет, преподавал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино". Олег Марусев был ведущим передач "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и других. Он также снимался в сериале "Графиня де Монсоро", фильмах "Медная бабушка", "Очарование зла", работал в Театре Луны.