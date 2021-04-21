 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменских госслужащих замучили бесконечными "субботниками"
10:32 23.04.2021

Работников госучреждений и частных предприятий Ашхабада уже месяц выводят на субботники.

Эта работа не освобождает людей от выполнения прямых обязанностей и после нескольких часов уборки территории они обязаны вернуться и отработать положенные восемь часов. В итоге рабочий день может растягиваться до 12 часов.

Работники бюджетных и частных учреждений, студенты и старшеклассники каждое утро подметают улицы и собирают мусор на выделенных им территориях вокруг офисов, учебных заведений, а также в парках и скверах. По словам участвовавших в мероприятии людей, улицы и так достаточно чистые, так как субботники проводятся каждый день, но несмотря на это они должны создавать видимость работы и не стоять без дела.

Участие в субботниках хоть и является официально добровольным, но в случае отказа от общественной работы, людям угрожают увольнениями. Исключений не делают ни пожилым сотрудникам, ни матерям малолетних детей.

Некоторые, не выдержав нагрузок, начали увольняться сами. Несколько человек написали заявление об увольнении в тресте "Ашхабадтепло".

– Я с трудом устроилась на эту работу. Я старалась. Но дальше так не смогу. Понимаю, что семье станет намного тяжелее в финансовом отношении, но невозможно работать по 12 часов в сутки, – пожаловалась уволившаяся работница организации.

По ее словам, заявление на увольнение подали еще несколько человек. Начальство этому радо, так как на освободившиеся места принимают новых сотрудников за взятки.

Субботники продлятся до дня празднования 140-летия Ашхабада – 25 мая.

Источник - hronikatm.com
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