В Киргизии отложили целебные корешки и начали массовую вакцинацию "Спутником V"

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10:34 23.04.2021
В КР началась вакцинация препаратом "Спутник V" - кого привили первым
Вакциной "Спутник V" на первом этапе будут прививать лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
В Кыргызстане началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.
Первым прививку получил почетный директор Национального хирургического центра, доктор медицинских наук, профессор Мамбет Мамакеев. Во время вакцинации присутствовал глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.
Посол РФ Николай Удовиченко и первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков в бишкекском аэропорту Манас во время церемонии передачи первой партии вакцины Спутник V
Вакциной "Спутник V" на первом этапе будут прививать лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Также в республике продолжается вакцинация китайским препаратом Sinopharm.
Накануне в Кыргызстан доставили первую партию российской вакцины. Как прошла церемония передачи "Спутника V", смотрите в видео.