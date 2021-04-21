В Киргизии отложили целебные корешки и начали массовую вакцинацию "Спутником V"

10:34 23.04.2021

В КР началась вакцинация препаратом "Спутник V" - кого привили первым



Вакциной "Спутник V" на первом этапе будут прививать лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.



В Кыргызстане началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.



Первым прививку получил почетный директор Национального хирургического центра, доктор медицинских наук, профессор Мамбет Мамакеев. Во время вакцинации присутствовал глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.



Посол РФ Николай Удовиченко и первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков в бишкекском аэропорту Манас во время церемонии передачи первой партии вакцины Спутник V



Вакциной "Спутник V" на первом этапе будут прививать лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Также в республике продолжается вакцинация китайским препаратом Sinopharm.



Накануне в Кыргызстан доставили первую партию российской вакцины. Как прошла церемония передачи "Спутника V", смотрите в видео.