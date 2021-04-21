О коронавирусе и казахстанской современности, - Д.Ашимбаев

11:06 23.04.2021 О коронавирусе и казахстанской современности

Д.Ашимбаев: Прошло уже больше года с тех пор, как Ковид-19 официально прибыл в Казахстан и приступил к своей деструктивной деятельности



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 23 апреля



Прошло уже больше года с тех пор, как Ковид-19 официально прибыл в Казахстан и приступил к своей деструктивной деятельности.

Казахстанские власти, которых он, как и любой другой внешний шок, застал врасплох, продемонстрировали огромный набор принятых мер, в которых было мало медицинского эффекта, но много административного и коррупционного. Начнем с жесткого карантина, который способствовал ослаблению иммунитета населения, лишившегося прогулок на свежем воздухе, зато получившего отравления и аллергические реакции от массовой обработки городов химикатами. Продолжим - резкое ухудшение состояния хронических и иных больных, оставшихся без медицинской помощи и лекарств. Добавим сюда путаницу с протоколами, лекарственным обеспечением и махинации со статистикой. На выходе мы имеем серьезное превышение показателей смертности и заболеваемости, которые не объясняется только лишь КВ-19. Ограничения в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса нанесли мощный удар по массе населения, не только оставшейся без доходов, но и вынужденной самостоятельно обеспечивать свое лечение и выполнение санитарных норм.

Государственные органы продемонстрировали не только полную некомпетентность и массовую коррупцию, но и неумение сделать выводы из сложившейся ситуации, в первую очередь, в системе здравоохранения. Логичным следствием было бы укрепление государственной системы больниц и поликлиник, научных медицинских центров, улучшение системы подготовки и переподготовки кадров, повышение транспарентности отрасли и борьба с коррупцией. Вместо этого мы видим устойчивый курс на дальнейшую приватизацию отрасли, ее полную коммерциализацию, дальнейший рост коррупционных схем и совершенно непрозрачную систему распределения строительных подрядов и закупок оборудования. Про махинации со статистикой и провал обещанных проектов разработки и производства вакцины даже можно не упоминать.

Карантинные меры продемонстрировали полную негодность цифровых платформ в здравоохранении и образовании, но и отсутствие 100%-ного охвата населения страны интернетом, о чем не так давно с помпой докладывали тогдашние премьер Сагинтаев, вице-премьер Жумагалиев, министры Сагадиев и Биртанов. Полная каша была продемонстрирована в вопросах обеспечения социальными пособиями со стороны Министерства труда и социальной защиты населения (справедливости ради отметим, что тут постарался не только экс-министр Нурымбетов, но и целая когорта его предшественников).

На сегодняшний день мы по-прежнему не имеем адекватной статистики, проработанного алгоритма действий и долгосрочной программы ни в экономической, ни в социальной, ни - тем более - в сфере медицины. Упор делается на массовую вакцинацию, которая сопровождается отсутствием планирования, "странными" схемами ее закупа, а также адекватной информации о противопоказаниях и побочных эффектах.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения того, кто оказался бенефициарами процесса, то помимо очевидных импортеров фармацевтики к таковым можно отнести строительный и финансовый сектора. Строительные компании получили огромные и не слишком прозрачные бюджетные подряды на медицинские нужды, а кроме того - "зеленый свет" на массовую застройку, которая стала теперь "драйвером экономического роста" в условиях турбулентности остальных секторов. Кроме того, часть населения получила доступ к собственным пенсионным сбережениям, которые можно потратить преимущественно на первичном рынке, что обеспечило отрасль и новыми клиентами, и ростом цен. К финансовым бенефициарам можно отнести те банки, платежные системы которых получили еще большее распространение в период ограничений на передвижение граждан.

Получило свой профит и государство в целом. Все проблемные зоны теперь можно свалить на эпидемию и карантин. Национальный бизнес, кроме того, который уже давно был встроен в механизм принятия решений, оказался предельно зажат в тиски акиматов, фискалов и СЭСников. Население приучено к копеечной господдержке, а также массово встроилось в государственные электронные сервисы. Резко усилен контроль над финансовыми потоками благодаря внедрению института национальных операторов. В условиях нестабильности на мировых рынках и явному отсутствию понимания дальнейшего развития глобальной экономики государство (как, впрочем, и большинство правительств стран мира) получило возможность "вручную" контролировать экономические процессы, рисовать любой рост, управлять ликвидностью и т.д.

Несколько лет назад мы рассматривали пути развития глобализации экономики и возможные сценарии развития. В качестве одной из гипотез рассматривался всплеск экономического национализма как противовес существовавшим тенденциям. А двигателем такого всплеска как раз называлась массовая эпидемия, которая привела бы к локализации производств, ограничению миграции, усилению национального контроля над перетоком финансовых потоков. Как мы видели на примере администрации Трампа, усилий одного, отдельно взятого правительства, даже в такой стране, как США, явно недостаточно для разворота экономик.

А вот глобальная пандемия оказалась именно тем, в чем так нуждалась мировая экономика. Она позволила притормозить многие процессы, "сжечь" существенную часть финансового мыльного пузыря, ужесточить контроль над перетоком рабочей силы, товаров и денег. Одновременно она способствовала не только усилению национальных правительств в некоторых вопросах, но и усилила их зависимость от фармацевтических и IT-корпораций.

На самом деле, спрогнозировать потенциальное зарождение вируса в наиболее подходящем для этого региона, рассчитать скорость его распространения в условиях растущей урбанизации и массовых коммуникаций - было бы достаточно несложно. Соответствующие методики давно применяются военными и спецслужбами для оценки потенциальной биологической войны, а крупные цифровые и фармацевтические компании вполне под силам разработать аналогические методы самостоятельно. Процесс можно немного ускорить: например, прекратив производство нескольких популярных и недорогих препаратов для лечения ОРВИ, а заодно простимулировав очередную антитабачную кампанию. Дальше - чистая математика, подстегиваемая управляемой истерией в СМИ и социальных сетях. Я не говорю, что так было. Я говорю, что так могло было бы быть.

Что мы имеем в сухом остатке? Перспективы "простых решений" достаточно туманные: применение вакцин (независимо от производителя), как уже разъясняют отдельные специалисты, не дает гарантий ни иммунитета, ни тем более долгосрочного иммунитета. Потенциальные возможности, которые давала эпидемия, остались потенциальными. Государство активно вливает деньги в экономику, но никакого долгосрочного эффекта это не даст, поскольку большинство соответствующих институтов извлекают сверхприбыль и откачивают ее в оффшоры. Анонимность и политико-правовая сохранность этих активов, как все прекрасно понимают, очень относительны.

Импортозамещения и диверсификации ожидать не приходится. Экономика и политическая система под них просто не приспособлены.

Тупо построить помещение из иностранных стройматериалов, в котором порошок чужого производства нужно разводить растворителем иностранного производства и разлить в флаконы иностранного производства, тупо не смогли.

Растранжирены эффекты и евразийской интеграции, и санкционной войны, и программ развития логистики. Теперь вот продается Национальный фонд и перспективы, которые давал глобальный карантин.

Можно было бы, конечно, попробовать найти альтернативный экономический курс, но экономические чиновники снизу доверху давно перевоспитаны в определенном ракурсе, из которого сложно выскочить. Они могут только говорить о необходимости привлечения иностранных инвестиций для экономического роста, передаче непрофильных активов в конкурентную среду, демонополизации и цифровизации. Для того, чтобы все это работало, нужны чуть другие политическая и судебная системы, но, как мы понимаем, это цели недостижимые.

Живем, получается, в условиях "постэкономики": ЖК и ТРЦ массово строятся, а офисные здания и производственная инфраструктура - нет. Экономика (а вместе с ней политическая система) существует в кредит, за который когда-то кому-то придется рассчитываться, но эта точка расположена чуть дальше наших стратегических программ развития. Источник - turanpress.kz

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