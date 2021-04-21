Букве Н добавили "шапочку" (вместо "хвостика"). Последние изменения в новый КазЛатиноАлфавит

11:08 23.04.2021

В последний вариант казахского алфавита внесли изменение

В Казахстане презентовали очередную обновленную версию казахского алфавита на латинице. Новый вариант появился на сайте электронного правительства



Дамира Абдрахманова, ktk.kz, 22 апреля



В Казахстане презентовали очередную обновленную версию казахского алфавита на латинице. Новый вариант этим утром появился на сайте электронного правительства.

Сам алфавит, как и прежде, состоит из 31 буквы, которые охватили все 28 звуков казахского языка. По сравнению с предыдущим вариантом в нем изменилась только одна буква, обозначающая специфический звук "Ң". Вместо хвостика теперь ее выделяет тильда, которая выглядит как волнистая "шапка". Остальные буквы, как и прежде, предлагают писать с использованием таких символов, как умлаут, макрон, седиль и бревис.

Но и этот вариант алфавита пока тоже неокончательный. До 6 мая казахстанцы могут принять участие в обсуждении латинской графики на сайте открытых нормативно-правовых актов. Сам поэтапный перехода на новый алфавит в Казахстане начнется в 2023 году.