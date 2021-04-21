В Узб-школах выявляют геев по длине носков...

11:11 23.04.2021

"Учителя немного погорячились". МНО - об инциденте с носками в школе №110

МНО опубликовало запись с урока в школе №110. Блогер Шахноза Соатова писала, что там мерили длину носков, назвав это борьбой с ЛГБТ. В ролике видно, что длину никто не проверяет, но одному ученику делают замечание из-за носков: "Ты у нас ЛГБТ что ли здесь?" МНО признало, что учителя повели себя некорректно.



Министерство народного образования Узбекистана опубликовало фрагмент видеозаписи с урока в столичной школе №110, о которой писала советник министра юстиции и блогер Шахноза Соатова. На прошлой неделе она сообщила, что в школе у учеников измеряли длину носков и фотографировали тех, кто пришел в коротких носках, объяснив это борьбой с ЛГБТ.



В обнародованном ролике видно, что ближе к концу урока в класс, увидев, как один ученик играет в игру на мобильном телефоне, заходят заместитель директора по духовно-просветительской работе и учитель начальной допризывной подготовки (оба мужчины). После того, как завуч вносит запись в журнал, педагоги обращаются к детям.



Военрук напоминает, что мешать проводить занятия и отвлекаться на них запрещено. Он пытается объяснить детям, что о достижениях в мобильных играх "в институте спрашивать не будут". "Спрашивать будут ваш кругозор", - говорит он.



Учитель подчеркивает, что сейчас время конкуренции, которое требует хороших знаний и ораторских навыков. "Развивайте свою речь. Речь должна быть изящной", - советует он.



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Далее он говорит о необходимости соблюдения здорового образа жизни и затрагивает вопрос профилактики коронавируса. Мужчина советует не трогать руками рот и глаза. Один мальчик в это время трет рукой лицо. Ему делают замечание: "Вот, все равно, видите, глаза трет".



Один из учеников задает вопрос: "А почему вы без маски?" Военрук отвечает, что всегда носит маску, а сейчас ее спустил, чтобы его было лучше слышно. "Хороший вопрос, правильно, молодец", - говорит он ученику.



Но потом обращает внимание, что у ученика нет формы, как и у некоторых других. Дети отвечают, что не успели переодеться после урока физкультуры. Военрук говорит: "Прежде чем задавать вопросы старшим, за собой посмотри".



У учеников осматривают форму. Военрук делает замечание одному мальчику: "А почему без носков? Ты у нас ЛГБТ что ли здесь? Ты знаешь, да, что Олий Мажлис запретил у нас в школу без носков ходить? Нет носков, я не вижу". Ученик показывает, что носки у него есть, но учитель настаивал: "Это не носки".



"Завтра чтобы носки нормальные были", - поручает военрук. "Мы не дадим, у нас в Ташкенте чтобы ЛГБТ было", - добавляет он. Завуч отмечает, что "головы оторвет всем", если будут приходить с короткими носками.



Затем педагоги уделяют внимание форме другого ученика. Его отчитывают за то, что он улыбается перед завучем. "Здесь государственная школа", - напоминает военрук. Завуч говорит, что в ближайшие дни они с военруком по системе "махаллабай" пойдут к ученику домой в махаллю.



Заявление МНО

Пресс-служба МНО, комментируя ситуацию, заявила: "К сожалению, некоторые родители вместо того, чтобы уделять время воспитанию своего ребенка, предпочитают обвинять учителя и школу, и вмешиваться в работу педагогов, особенно педагогов-мужчин, которых и так в школе считанное количество".



"После обсуждения ситуации с телефоном педагоги, призвав детей к порядку, провели разъяснительную работу касательно норм поведения в классе, уважения к учителю, внимания к уроку, недопущения к уроку в спортивной одежде", - пояснили в МНО, отметив, что "ситуация длилась 9 минут, а не 20 минут, как было отмечено в посте блогера".



"Хотелось бы, чтобы защитник узбекского языка (Шахноза Соатова является советником министра юстиции по вопросам государственного языка - ред.), утверждающий, что урок узбекского языка был прерван, увидев поведение и отношение детей к педагогу, также призовет детей и родителей к необходимости уважения занятий узбекского языка и учителя. Поведение учеников на видео показывает, что некоторым родителям необходимо всерьез подумать о воспитании своих детей", - говорится в заявлении МНО.



"Как можно увидеть на видео, педагог не выступал с лекцией, описанной в посте блогера, и тем более никто не измерял и не фотографировал носки детей. Ранее мы сообщали, что министерство не давало никаких поручений школам по этому поводу", - напомнили в МНО.



В то же время министерство признает, что "из-за негативного поведения учеников двое мужчин-учителей немного погорячились и в какой-то момент повели себя некорректно". Заместителю директора объявлено предупреждение, чтобы подобных ситуаций не было в будущем, говорится в заявлении.



"На видео видно, что педагоги неравнодушны к воспитанию и будущему учеников. А из-за непроверенных фактов и общественного давления система образования может потерять и оставшихся педагогов-мужчин", - отметили также в МНО.



Обращаясь к родителям, в министерстве призвали в случае жалоб детей на учителей "полностью изучать ситуацию, а не голословно обвинять педагогов". "Напоминаем, что, чувства уважения к педагогам школы должно прививаться дома", - отметили также в МНО.



"Если есть подозрение, что в школе происходит что-то, что может навредить вашему ребенку, просим сначала обратиться к администрации школы или в соответствующие органы, а не публиковать непроверенную информацию и не клеветать на коллектив школы. Ведь, как сказано нашим предком, просветителем Абдуллой Авлони: „Воспитание для нас - вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или беды"", - говорится в заявлении.