 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.04.2021
13:47  Ганимые Гани. От США потребовали уйти из Афганистана без оружия и техники
12:41  Как администрация Байдена попала в тактический тупик, - Дмитрий Дробницкий
12:25  American Conservative: пора лечить американские психозы по поводу Украины
12:22  Узгенские кыргызы требуют не передавать земли вокруг Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
11:15  Джо Байден попадет в армянскую историю. Президент США готов предъявить Турции счет за геноцид, - С.Строкань
11:11  В Узб-школах выявляют геев по длине носков...
11:08  Букве Н добавили "шапочку" (вместо "хвостика"). Последние изменения в новый КазЛатиноАлфавит

11:06  О коронавирусе и казахстанской современности, - Д.Ашимбаев
10:37  Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна
10:34  В Киргизии отложили целебные корешки и начали массовую вакцинацию "Спутником V"
10:32  Туркменских госслужащих замучили бесконечными "субботниками"
09:14  Арийская евгеника и расистская медицина. "Лебенсборн" и "Аненербе" – филиалы ада, - Борис Хавкин
09:05  Умер уроженец Ташкента, популярный российский актер и телеведущий Олег Марусев
08:42  Восстание Тарасиков. Анонсированные массовые акции "навал-оппозиции" в России провалились
08:09  Как противостоять идеологии мадхалитов. Бывают ли моджахеды "умеренными"? - А.Шауметов
08:07  Конец офшорного глобализма. Кому будут платить налоги транснациональные корпорации? - С.Анураев
00:08  Зачем Москве Пекин, зачем Москва Пекину. Возможен ли военный союз России и Китая, - В.Винокуров
00:04  Русско-чешская дипломатическая война, - А.Халдей
Четверг, 22.04.2021
22:37  Деспоты и харизматики. Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии, - А.Дубнов
21:54  "Многие предались коррупции", - Мирзиеев запугивает свое окружение
21:43  Любовь и ненависть: куда ведет таджикско-иранская дружба? - Х.Хуррамов
21:15  В Молдавии собираются переизбрать и парламент, и президента, - С.Гамова
21:02  Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию, - В.Прохватилов
20:16  Обвинения в геноциде в Синьцзяне безосновательны, - Д.Сакс, У.Шабас
19:29  Только бизнес, или Во что превращается Украина без трубы, - А.Каневский
18:25  Она утонула? Пропала индонезийская боевая субмарина "KRI Nanggala 402" (экипаж - 53 чел.)
18:20  КазАвтоДороги возглавил Аскар Маратулы
16:15  Узбекистан-ЕАЭС: притирка по всем азимутам, - В.Панфилова
15:38  В Казахстане согласовали новый вариант КазЛатиницы
15:31  Сердар Бердымухамедов удостоен почетного звания "Заслуженный собаковод Туркменистана"
12:14  Один пояс - два пути. Австралия рвет соглашения с Китаем
12:11  Главе Киргизии не удалось "отравить" корнавирус, - И.Джорбенадзе
12:07  Китай идет к мировому лидерству в атомной энергетике, - В.Петушкова
11:48  Из акимата Карагандинской области выбросился (выбросили?) человек
11:40  В Бишкеке задержана "ученая Гулзат Аалиева". За критику ислама и пропаганду тенгрианства
11:11  В Казахстане пишут пьесы о великой любви Чингисхана и Борте (старшей жены)
10:42  Обольщение. Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает, - Александр Проханов
09:10  Русские агенты-подрывники в Чехии маскировались под граждан Таджикистана
09:04  Из Москвы выдворен посол США. Гуд бай, Салливан
08:37  Общее и специфическое в поведении сверхдержавы № 1. О грядущей биполярности с китайской спецификой, - Яков Пляйс
08:35  Зеленский держит войну в резерве, - Т.Ивженко
08:27  "Могила Коркута" разверзлась. КырПрез отважно анонсировал повышение энерго-тарифов населению
08:16  Верховный суд Киргизии возглавили гендерные кадры - Бакирова и Эсенканов
08:11  Пашиняна, как зайца, гоняют из городов Армении, - В.Панфилова
07:41  Послание Путина: Вспомнил Киплинга и рассказал о новом виде спорта коллективного Запада
00:32  Хранилища нефти в мире пустеют, - В.Малышев
00:31  Что задумали США в Афганистане? - В.Кудрявцев
Среда, 21.04.2021
22:28  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах. Из-за старых паспортов
22:22  Последний каз-агашка Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы
22:21  ЕлбаМаразм. Главный санврач Казахстана получил выговор из-за того, что не носил значок правящей партии "Нур Отан"
21:44  Дочь Гульнары Каримовой Иман вернулась из Лондона в Узбекистан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узб-школах выявляют геев по длине носков...
11:11 23.04.2021

"Учителя немного погорячились". МНО - об инциденте с носками в школе №110
МНО опубликовало запись с урока в школе №110. Блогер Шахноза Соатова писала, что там мерили длину носков, назвав это борьбой с ЛГБТ. В ролике видно, что длину никто не проверяет, но одному ученику делают замечание из-за носков: "Ты у нас ЛГБТ что ли здесь?" МНО признало, что учителя повели себя некорректно.

Министерство народного образования Узбекистана опубликовало фрагмент видеозаписи с урока в столичной школе №110, о которой писала советник министра юстиции и блогер Шахноза Соатова. На прошлой неделе она сообщила, что в школе у учеников измеряли длину носков и фотографировали тех, кто пришел в коротких носках, объяснив это борьбой с ЛГБТ.

В обнародованном ролике видно, что ближе к концу урока в класс, увидев, как один ученик играет в игру на мобильном телефоне, заходят заместитель директора по духовно-просветительской работе и учитель начальной допризывной подготовки (оба мужчины). После того, как завуч вносит запись в журнал, педагоги обращаются к детям.

Военрук напоминает, что мешать проводить занятия и отвлекаться на них запрещено. Он пытается объяснить детям, что о достижениях в мобильных играх "в институте спрашивать не будут". "Спрашивать будут ваш кругозор", - говорит он.

Учитель подчеркивает, что сейчас время конкуренции, которое требует хороших знаний и ораторских навыков. "Развивайте свою речь. Речь должна быть изящной", - советует он.

Реклама на Газета.uz
Далее он говорит о необходимости соблюдения здорового образа жизни и затрагивает вопрос профилактики коронавируса. Мужчина советует не трогать руками рот и глаза. Один мальчик в это время трет рукой лицо. Ему делают замечание: "Вот, все равно, видите, глаза трет".

Один из учеников задает вопрос: "А почему вы без маски?" Военрук отвечает, что всегда носит маску, а сейчас ее спустил, чтобы его было лучше слышно. "Хороший вопрос, правильно, молодец", - говорит он ученику.

Но потом обращает внимание, что у ученика нет формы, как и у некоторых других. Дети отвечают, что не успели переодеться после урока физкультуры. Военрук говорит: "Прежде чем задавать вопросы старшим, за собой посмотри".

У учеников осматривают форму. Военрук делает замечание одному мальчику: "А почему без носков? Ты у нас ЛГБТ что ли здесь? Ты знаешь, да, что Олий Мажлис запретил у нас в школу без носков ходить? Нет носков, я не вижу". Ученик показывает, что носки у него есть, но учитель настаивал: "Это не носки".

"Завтра чтобы носки нормальные были", - поручает военрук. "Мы не дадим, у нас в Ташкенте чтобы ЛГБТ было", - добавляет он. Завуч отмечает, что "головы оторвет всем", если будут приходить с короткими носками.

Затем педагоги уделяют внимание форме другого ученика. Его отчитывают за то, что он улыбается перед завучем. "Здесь государственная школа", - напоминает военрук. Завуч говорит, что в ближайшие дни они с военруком по системе "махаллабай" пойдут к ученику домой в махаллю.

Заявление МНО
Пресс-служба МНО, комментируя ситуацию, заявила: "К сожалению, некоторые родители вместо того, чтобы уделять время воспитанию своего ребенка, предпочитают обвинять учителя и школу, и вмешиваться в работу педагогов, особенно педагогов-мужчин, которых и так в школе считанное количество".

"После обсуждения ситуации с телефоном педагоги, призвав детей к порядку, провели разъяснительную работу касательно норм поведения в классе, уважения к учителю, внимания к уроку, недопущения к уроку в спортивной одежде", - пояснили в МНО, отметив, что "ситуация длилась 9 минут, а не 20 минут, как было отмечено в посте блогера".

"Хотелось бы, чтобы защитник узбекского языка (Шахноза Соатова является советником министра юстиции по вопросам государственного языка - ред.), утверждающий, что урок узбекского языка был прерван, увидев поведение и отношение детей к педагогу, также призовет детей и родителей к необходимости уважения занятий узбекского языка и учителя. Поведение учеников на видео показывает, что некоторым родителям необходимо всерьез подумать о воспитании своих детей", - говорится в заявлении МНО.

"Как можно увидеть на видео, педагог не выступал с лекцией, описанной в посте блогера, и тем более никто не измерял и не фотографировал носки детей. Ранее мы сообщали, что министерство не давало никаких поручений школам по этому поводу", - напомнили в МНО.

В то же время министерство признает, что "из-за негативного поведения учеников двое мужчин-учителей немного погорячились и в какой-то момент повели себя некорректно". Заместителю директора объявлено предупреждение, чтобы подобных ситуаций не было в будущем, говорится в заявлении.

"На видео видно, что педагоги неравнодушны к воспитанию и будущему учеников. А из-за непроверенных фактов и общественного давления система образования может потерять и оставшихся педагогов-мужчин", - отметили также в МНО.

Обращаясь к родителям, в министерстве призвали в случае жалоб детей на учителей "полностью изучать ситуацию, а не голословно обвинять педагогов". "Напоминаем, что, чувства уважения к педагогам школы должно прививаться дома", - отметили также в МНО.

"Если есть подозрение, что в школе происходит что-то, что может навредить вашему ребенку, просим сначала обратиться к администрации школы или в соответствующие органы, а не публиковать непроверенную информацию и не клеветать на коллектив школы. Ведь, как сказано нашим предком, просветителем Абдуллой Авлони: „Воспитание для нас - вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или беды"", - говорится в заявлении.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619165460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал пакет Договоров между Казахстаном и Северной Македонией
- О коронавирусе и казахстанской современности
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили ход реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан"
- Члены Межпартийного совета при Мажилисе участвуют в обсуждении бюджета страны
- Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
- Глава МВД определил для полицейских 8 задач на ближайшее время
- В последний вариант казахского алфавита внесли изменение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  