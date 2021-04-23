Джо Байден попадет в армянскую историю. Президент США готов предъявить Турции счет за геноцид, - С.Строкань

11:15 23.04.2021

"Коммерсантъ" №72 от 23.04.2021, стр. 5

Президент США Джо Байден в субботу намерен официально признать геноцид армян в Османской империи. Об этом, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила газета The Wall Street Journal. Это станет самым радикальным шагом в оценке трагедии начала прошлого века, на который не решался ни один из предыдущих президентов США. Признание геноцида бросит открытый вызов президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и предельно осложнит отношения США с их самым проблемным союзником.



Грядущее заявление президента США в День памяти жертв геноцида армян, 24 апреля, будет радикально отличаться от предыдущих подобных обращений. Хотя формулировки послания Джо Байдена еще уточняются, источники газеты The Wall Street Journal говорят о том, что президент должен выполнить свое предвыборное обещание, сделанное в октябре прошлого года, на финише президентской гонки. Тогда в команде демократического кандидата пообещали: в случае избрания Джо Байден "признает геноцид армян и сделает всеобщие права человека главным приоритетом для своей администрации, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась".



Сохраняя интригу, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала ни опровергать, ни подтверждать сообщения СМИ, предложив дождаться субботнего выступления, вокруг которого уже развернулась дипломатическая война.



Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk предостерег Вашингтон от такого шага, указав на то, что он нанесет вред американо-турецким отношениям. Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов предупредил, что признание Вашингтоном геноцида армян "не будет способствовать нормализации отношений между Арменией и Турцией" и открытию границы между двумя странами, которая остается закрытой, однако может быть разблокирована, учитывая итоги карабахской войны. О такой возможности ранее заявлял и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Как США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян

Посол Армении в США Варужан Нерсесян, напротив, выразил надежду на то, что Джо Байден выполнит предвыборное обещание. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян пошел еще дальше, призвав Джо Байдена увеличить американскую поддержку Армении, которую он назвал государством, "не имеющим выхода к морю, находящимся в блокаде, пережившим геноцид и столкнувшимся с непрекращающимися попытками Анкары и Баку продолжать совершать свои преступления".



Заявления из Еревана свидетельствуют о том, что для армянской стороны признание геноцида по-прежнему неизмеримо важнее, чем нормализация отношений с Анкарой.

Как заявила в понедельник советник главы МИД Армении Марта Айвазян, Ереван не ведет переговоры с турецкими властями об установлении дипотношений и открытии государственных границ. "Международный процесс признания геноцида армян остается приоритетом нашей внешней политики. В нашей политике ничего не изменилось",- добавила она.



В случае официального признания геноцида армян Джо Байден сделает радикальный шаг, на который не решался ни один из президентов США, избегая конфликта с Турцией - ключевым союзником на восточном фланге НАТО. Турция категорически отвергает термин "геноцид" применительно к событиям столетней давности, требует проведения международного расследования и считает позицию по этому крайне болезненному вопросу лакмусовой бумажкой, позволяющей определить отношение к ней того или иного иностранного государства.



История геноцида армян, рассказанная его организаторами и очевидцами

В связи с этим предшественник Джо Байдена Дональд Трамп в своем заявлении по случаю Дня памяти жертв геноцида использовал определение "одно из худших массовых зверств XX века", однако само слово "геноцид" не употребил ни разу, как и демократический президент США Барак Обама, в команде которого Джо Байден был вице-президентом.



В период правления Дональда Трампа, в октябре 2019 года, контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, признающий убийство армян геноцидом. Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер тогда заявил, что документ нацелен на восстановление исторической справедливости и призван дать "армянским и курдским братьям и сестрам сигнал о том, что США их не оставят". Аналогичным образом законопроект о геноциде был утвержден и в Сенате. Кроме того, ранее 49 американских штатов на своем уровне признали убийство армян в Османской империи геноцидом.



Опрошенные "Ъ" эксперты считают: новая администрация США дает понять, что фактически не рассматривает президента Эрдогана как партнера и политика, на которого можно делать ставку, и будет строить отношения с ним с позиции силы.

"Учитывая напряженность в отношениях с Турцией и желание администрации Байдена отомстить президенту Эрдогану за его несговорчивость по Сирии, проекту газопровода "Южный поток", вопросу покупки российских ЗРК С-400 и по многим другим темам, Джо Байден вполне может исполнить предвыборное обещание. Хотя это будет чисто политическое решение и символический шаг, учитывая решение Конгресса от 2019 года, команда Байдена дает понять, что она списала со счетов президента Эрдогана и будет ждать его ухода",- заявил "Ъ" профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин.



"Признание Белым домом факта геноцида будет свидетельствовать о дальнейшей политизации отношений с Турцией, над которыми нависает тень неудавшейся попытки военного переворота в Анкаре, предпринятой в июле 2016 года, когда Джо Байден был американским вице-президентом",- отметил в разговоре с "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Напомним, что тогда власти Турции обвинили Вашингтон в причастности к организации попытки переворота. "Признание геноцида не просто усилит напряженность во взаимоотношениях США с Турцией, но и открывает возможность активного давления с целью новой дестабилизации внутриполитической ситуации в этой стране",- сказал господин Васильев. И добавил: "Кроме того, Вашингтон, действуя в союзе с Израилем, вряд ли потерпит геополитическое усиление Турции на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке".



Сергей Строкань