Узгенские кыргызы требуют не передавать земли вокруг Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану

12:22 23.04.2021

Жители Узгена поставили юрты и выдвинули требования по Кемпир-Абаду



До этого митинговали жители Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района, требования у них были такие же, как у участников этой акции.



В Узгенском районе у Кемпир-Абадского водохранилища прошел митинг местных жителей.



По их информации, люди начали собираться с 21 апреля. Они установили три юрты. Главное требование - не передавать земли вокруг Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. На сегодня акция закончилась, митингующие дали пять дней на решение вопроса.



Напомним, что правительственная делегация во главе с Ташиевым вела переговоры в Ташкенте по делимитации границ с 23 по 25 марта. Две страны подписали протокол об обмене территориями. В социальных сетях документ восприняли неоднозначно: одни пользователи поддержали соглашение, другие заявили, что по договору Кыргызстан теряет водные ресурсы.



Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации государственной границы - председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев провел заседание правительственной комиссии по приграничным вопросам.

© ФОТО / ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА/ АЛИШЕР АЛИЕВ

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Также с 14 апреля митинговали жители Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района с тем же требованием. На встрече с ними глава делегации председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пояснил, что рядом с плотиной водохранилища есть 50 гектаров земли. Узбекистанская сторона попросила этот участок, взамен отдадут участок с такой же площадью на другой части границы.

После выражения недовольства местных жителей Ташиев озвучил другое предложение. Он пообещал, что переговорит с узбекистанской стороной о передаче 20 гектаров земли, а не 50.



Также Sputnik Кыргызстан подготовил видео с разъяснениями спецпредставителя правительства по приграничным вопросам Назирбека Борубаева по обмену земель.