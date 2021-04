American Conservative: пора лечить американские психозы по поводу Украины

В американском "мозговом центре" считают, что Вашингтон охвачен по поводу Украины опасным психозом, который нужно срочно лечить. Америка готова жертвовать своими интересами в пользу своего "клиента" и государства-банкрота. Психозу придумано даже название - "клиентит". Читатели согласны с диагнозом и боятся "помешательства" американской неолиберальной партии войны

The American Conservative (США): пора лечить американские психозы по поводу Украины

Слишком много американских политиков, как представляется, ставят интересы Украины выше интересов собственной страны, даже несмотря на риски грубого провоцирования России.



Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter)



Особенно опасной болезнью для лидеров любого крупного государства является "клиентит" - желание поставить интересы иностранного союзника или "клиента" (клиент в древнем Риме в системе патроната - лицо, отдавшееся под покровительство патрона и зависимое от него - прим. ред.) наравне с интересами своей страны или даже выше них. А у американских чиновников, похоже, эта болезнь приобретает особо острую форму в том, что касается Украины.



Соединенные Штаты не имеют никаких договорных обязательств защищать Украину от противника. Несмотря на то, что Джордж Буш и Барак Обама подталкивали союзников по НАТО принять Киев в Североатлантический союз, Германия, Франция и другие ключевые державы альянса отказались сделать это. А поскольку Украина была частью Советского Союза до распада этой страны в конце 1991 года, ни один серьезный американец раньше никогда не считал Украину представляющей реальный, а тем более стратегический интерес для США. Тем не менее, в течение примерно последнего десятилетия американские политики ведут себя так, как будто эта страна жизненно важна для собственной безопасности Америки и поэтому заслуживает безоговорочной поддержки Вашингтона. Администрация Обамы беззастенчиво вмешивалась во внутренние дела Украины, чтобы добиться свержения избранного пророссийского правительства и установления с этой страной режима отношений "патрон - клиент". Администрация Трампа многократно одобряла поставки Киеву оружия и обучала украинские войска. А администрация Байдена эту политику только усиливает. В пресс-релизе Белого дома от 2 апреля было отмечено, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден "подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". Другие высокопоставленные должностные лица администрации, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, делают то же самое. Хуже того, внешнеполитическая команда Байдена занимается бряцанием оружием, демонстрируя готовность Америки даже ввязаться в войну, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся конфронтации с Россией.



Эту радикальную трансформацию политики Вашингтона сопровождают все более острые приступы психопатического "клиентита" официальных лиц США. Случившийся недавно в этом плане новый инцидент оказался особенно шокирующим. Опытный журналист-международник Мартин Зифф сообщает, что военный атташе посольства США в Киеве полковник Бриттани Стюарт посетила подразделение ВСУ, противостоящее сепаратистским силам в восточном Донбассе, чтобы продемонстрировать солидарность США с усилиями Киева по подавлению этого восстания. Видимо, в припадке весьма острых проявлений указанной болезни она имела на своем официальном мундире украинский военный знак, что совершенно неприемлемо для американского офицера. Фотографии четко зафиксировали данный факт. И что уже совсем никуда не годится - это был знак "Украина или смерть" (или знак "мертвая голова"), корни которого восходят к нацистским войскам СС и их украинским союзникам во Второй мировой войне. Если произошедшее действительно правда, то такая демонстрация означает поддержку американским военным атташе не только агрессивной политики Киева на Донбассе, но и некоторых самых ужасных ультранационалистических и даже неонацистских элементов в Украине.



Высокопоставленные члены американского дипломатического корпуса в последние годы демонстрируют нарочитую и совершенно некритическую поддержку Украины. Это стало очевидным во время слушаний в комитете Палаты представителей во время первой попытки импичмента президенту Дональду Трампу за якобы вымогательство у Украины незаконной сделки quid pro quo (лат. - "услуга за услугу" - прим. пер.). Уильям Тейлор, который являлся временным поверенным в делах США в Киеве в середине 2019 года, довольно откровенно рассказал о своих мотивах дать показания против Трампа. Тейлор заявил, что он намеревался "предоставить Комитету мнение о стратегической важности Украины для страны Соединенных Штатов". Тейлор выразил тревогу, которую он и его коллеги испытывали по поводу задержки Трампом предоставления обещанной военной помощи Киеву: "Украинцы сражались с русскими и рассчитывали не только на обучение и вооружение в пакете помощи, но и на заверения в непоколебимой поддержке со стороны США".По ходу выступления Тейлора создавалось впечатление, что в свое время он был послом Украины в США, а не послом США на Украине. В последовавшей статье в New York Times он поднял важность Украины для США уже совсем до космического уровня. "Украина защищает себя и Запад от нападения России", - написал Тейлор. - Если Украина добьется в этом успеха, то такого же успеха добьемся и мы. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключевыми для нашей национальной безопасности… Фактически, в борьбе между демократиями и автократией, между свободой и несвободой Украина является линией фронта". Аналогичные мысли прозвучали и в показаниях бывшего посла в Украине Мари Йованович (которую Трамп снял с должности в том же 2019 году), заместителя помощника госсекретаря Джорджа П. Кента и сотрудника Совета национальной безопасности Александра Виндмана.



Кент подчеркнул, что "мы сосредоточили наши совместные усилия по ту сторону Атлантики, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и возрождение страны, освобожденной от российского владычества". Он добавил: "Соединенные Штаты имеют вполне отчетливые национальные интересы на Украине. Успех Украины во многом отвечает тем нашим стратегическим интересам, которые мы на протяжении последних 75 лет широко заявляли в Европе". Он предпочел не упоминать о том, что Украина даже не была независимой страной в течение 47 из тех 75 лет, не говоря уже о том, что не представляла собой "явные национальные интересы" Соединенных Штатов. Кент даже обозначил майдан 2014 года, который привел к власти пронатовское правительство, не под этим обычным его названием, а под выспренним ярлыком "Революция достоинства" - термином, который используют украинские националисты. Как и в случае с Тейлором, Кент отождествлял американские интересы с Украиной до степени, вызывающей тревогу.



Виндман тоже подчеркнул свое полное согласие со "стратегической важностью Украины как оплота против российской агрессии". В некотором смысле его самоидентификация себя с Украиной и ее антироссийская политикой была даже более выраженной, чем у его коллег. Ведь он родился на Украине, а его семья покинула Советский Союз четыре десятилетия назад. Риторика Виндмана в его показаниях в Конгрессе, как и в его публичных заявлениях, демонстрирует явную враждебность по отношению к России и российскому правительству. Украинские лидеры считают его настолько ценным союзником, что, по собственному признанию Виндмана, Киев трижды предлагал ему пост министра обороны.



Такой "клиентит" чрезвычайно опасен для Соединенных Штатов. Чиновники, страдающие этим заболеванием, до пугающей степени готовы втянуть свою страну в войну, которая может перерасти в ядерный апокалипсис. И что особенно невероятно - это то, что они готовы сделать это во имя другой страны, которая не имеет особого самостоятельного значения для Соединенных Штатов. Это безответственное поведение, и политики, которые страдают "клиентитом", должны быть немедленно удалены со своих постов.



Тед Гален Карпентер, старший научный сотрудник по проблемам безопасности в Институте Катона (американская частная исследовательская и просветительская организация либертарианского направления. Влиятельный в США "мозговой центр" по разработке американской внешней политики - прим. ред.) и редактор журнала The American Conservative, является автором 12 книг и более 900 статей по международным отношениям.



Комментарии читателей



Feral Finster



Я вас умоляю! У Америки нет никаких других интересов на Украине, кроме как использовать ее в качестве дубинки для избиения России. Внимательные наблюдатели могут легко вспомнить случаи в недавней американской истории, когда США использовали другие народы и этнические группы (курдов, монов, различные не-пуштунские племена в Афганистане) в тех же целях. И все они были выброшены, как горячее дерьмо после того, как становились ненужными!



Great CoB



Не знаю, догадываются ли израильтяне, что они относятся к той же категории стран. Они тоже являются лишь американской дубинкой для избиения арабов. Если бы они когда-либо всерьез взялись за установление мира на Ближнем Востоке, то сразу же потеряли бы всю свою привлекательность в глазах Америки!



kouroi



Заголовок неверный. Никакой Украина не "клиент". Это инструмент, чтобы забить Россию по голове до полного подчинения. Все остальное - это большая и грубая ложь!



J Villaine



Будет интересно, когда Россия начнет избивать Украину и ее беженцы хлынут в Европу во время пандемии. И все благодаря Дяде Сэму!



chris chuba



Надо помнить одно - есть настоящий "клиентит" и фальшивый "клиентит". Во всем, что касается Израиля - это настоящий "клиентит". А вот в отношении Украины этот "клиентит" фальшивый. Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в конечном счете заставим ее сражаться с Россией "до последнего украинца" и не предоставим никакой реальной помощи. Сколько мы направляли на Украину денег за последние годы? Да немного. Мы просто установим там гранитные памятники, как в Чехии 1968 года или Венгрии 1956 года. Только сейчас пока не вырезаем дату. Вопрос в том, когда наконец сама Украина это поймет? Украине следовало бы восстановить хорошие отношения с Россией, а не ждать, пока от страны с населением в 40 миллионов останется 4 миллиона и никакой экономики.



Dodo



Нет! США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать Украину для достижения своих целей в отношении России! Украина - государство-банкрот. Без иностранной помощи она не может справиться даже с донецкой милицией, не говоря уже о российских вооруженных силах. Давайте! Подпишите с Россией соглашение о невмешательство во внутренние дела друг друга! Если США вмешиваются во внутренние дела Росси, поддерживая анти-путинскую оппозицию, то как они могут осуждать Россию за вмешательство в американские выборы?!



kenofken



В отличие от правого крыла американских консерваторов я не считаю Россию нашим союзником. Однако и Украину я не считаю достойным членства в НАТО. А с другой стороны, разве терпели бы мы русское военное присутствие в Канаде?



Rossbach



Чем обязаны американские граждане и налогоплательщики Украине? Как территориальные "терки" Украины с Россией угрожают интересам США? Да, сынок президента Байдена чем-то обязан Украине (как и Китаю). Но все остальные американцы - нет!



AdmBenson



"Клиентит" - это та проблема, когда вы смотрите на Америку как на республику, а не как на империю. Республика управляется на основе общественного договора, а империя управляется силой. Логика империи требует доминирования над другими странами и разжигания конфликтов с соперниками. К несчастью, если ситуация на Украине перерастет в атомную войну с Россией, американцы смогут поцеловать в задницу и республику, и империю, и самих себя! До свидания!



alan



Я весь охвачен пессимистическими предчувствиями. С учетом нынешнего, и, без всяких сомнений, будущего поведения Соединенных Штатов, война неизбежна!



Mark B.



Надеюсь, что взаимная враждебность Байдена и Путина по отношению друг к другу вызвана в основном внутриполитическими причинами. Давайте подождем и посмотрим, когда уляжется пыль. Не забывайте, что одновременная война с Россий и Китаем - это чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов (а попросту говоря, поджигателей войны)!



Vhailor



Политический истеблишмент в Вашингтоне все еще жаждет холодной войны. Он рассматривает распад СССР как свою победу и жаждет большего. Для него Россия - это страна, которую нужно вбить в подчинение, а не партнер, геополитические интересы которого нужно учитывать. Я уверен, что "кресельные" стратеги в Вашингтоне готовы воевать с Россией на Украине до последнего…украинца!



Русские, конечно, те еще пройдохи, это уж точно. Они атакуют Запад пропагандой от вполне правдоподобной до вызывающей смех. В этой пропаганде много преувеличений, но в своей основе она права: США активно вмешиваются в ситуацию на Украине, США поддерживают тамошних неонацистов, США и открыто, и тайно подталкивают противостояние на Украине к военному, а не мирному разрешению. Но если конфликт на Украине станет по-настоящему горячим, то эта страна может быть вообще стерта с карты мира, даже если для России это будет означать тяжелые потрясения в экономике. Русские готовы жертвовать жизни своих военных, а вот США и НАТО - нет!



Jihadi Colin



На Украганде есть популярная тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России.



А вот посмотрите на это! (приводится агитплакат батальона "Азов" с нацистской символикой).



Оригинал публикации: Time To Cure America’s ‘Clientitis’ Over UkraineОпубликовано 21/04/2021 Источник - иноСМИ

