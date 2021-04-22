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|Ганимые Гани. От США потребовали уйти из Афганистана без оружия и техники
13:47 23.04.2021
Власти Афганистана потребовали от США и НАТО уйти из страны без оружия и техники. Об этом заявили в министерстве обороны страны, передает афганский телеканал Ariana News.
"Нам нужны эти вооружения, и мы хотим, чтобы Соединенные Штаты передали их нам", - рассказал представитель ведомства. Отмечается, что командование миссии НАТО "Решительная поддержка" до сих пор не объявило, передаст ли технику афганским властям.
Между тем телеканал сообщил со ссылкой на источники, что правительство Афганистана и командование миссии НАТО уже создали рабочую группу по передаче афганским военным вооружений и военных баз.
14 апреля президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана состоится с 1 мая и до 11 сентября. Он объяснил это решение тем, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство. Вывести свои войска из этого государства решили и остальные страны НАТО.
Валентина ВАВЕР