 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война на встречных курсах – Дерек Шовен и меняющийся облик Америки, - В.Прохватилов
14:06 23.04.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 23.04.2021

"В связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов"…

19 апреля губернатор штата Флорида Рон ДеСантис подписал закон, направленный на предотвращение массовых беспорядков. Губернатор запретил сокращать бюджет полиции или распускать правоохранительные органы в угоду митингующим. Собрание трех и более человек может быть расценено как бунт. Законопослушные граждане получают иммунитет от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу протестующих. Предприниматели получат право стрелять по протестующим при малейших подозрениях на мародерство, сообщает Orlando Sentinel.

Подписанный закон защищает также памятники времен Конфедерации южных штатов, сецессия которых стала поводом к Гражданской войне в США 1861-1865 гг.

19 апреля губернатор штата Флорида Рон ДеСантис подписал закон, направленный на предотвращение массовых беспорядков.

Подготовка закона, подписанного ДеСантисом, началась прошлым летом, на фоне беспорядков, прокатившихся по Америке из-за гибели после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Подписан закон в канун вынесения судом присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) вердикта по делу полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда.

Власти США оказывали давление на суд присяжных с целью исключить оправдательное решение. Джо Байден позвонил семье Джорджа Флойда, выразив им свое сочувствие, а позже заявил, что надеется на правильное решение присяжных: "Я молюсь, чтобы вердикт был правильным. По моему мнению, он будет неоспорим". Активисты BLM запустили кампанию запугивания всех, кто сотрудничал с защитой Шовена; дом отставного офицера полиции Барри Бродда в городе Санта-Роса, который выступил свидетелем защиты, измазали кровью, подбросив к двери свиную голову.

И 20 апреля суд присяжных признал Шовена виновным по всем пунктам обвинения, несмотря на то что защита представила видеозапись, на которой видно, что Шовен не душил Флойда; судебно-медицинская экспертиза определила, что Флойд умер от передозировки фентанила, который сам себе ввел.

Сразу после оглашения приговора уличные демонстранты в Миннеаполисе, среди которых преобладали активисты BLM, отметили свою победу зажигательными африканскими плясками. Однако сейчас среди них распаляется неудовлетворенность итогами многомесячных протестов и погромов, которые позволили обогатиться единицам из числа предводителей BLM, а рядовой "борец с белым супрематизмом" остался ни с чем.

Крупный скандал разгорелся вокруг "Фонда свободы Миннесоты", который потратил всего "лишь" $200 тысяч из полученных за последние недели $35 млн на поддержку протеста. Слоган "35 миллионов" и "всего 200 тысяч" теперь популярен в "Твиттере".

Возникают вопросы к фонду Black Lives Matter, который собрал в прошлом году $90 млн пожертвований, но лишь $27, 7 млн из этой суммы направил в 30 отделений BLM (большинство из отделений возглавляют LGBT-активисты). В конце прошлого года группа местных отделений BLM написала открытое письмо, в котором обвинила центральные структуры BLM в изъятии финансовых ресурсов у местных отделений.

Патрисса Хан-Каллорс

Патрисса Хан-Каллорс

Однако либеральная цензура не дремлет. После того как The New York Post разместила материал о том, что соучредительница движения BLM Патрисса Хан-Каллорс скупает элитную недвижимость, Facebook заблокировал возможность публиковать ссылки на этот разоблачительный материал. "Слишком опасно позволять американцам читать политически неудобные, но честные статьи и мнения и самостоятельно делать выводы", – прокомментировала действия FB редактор NY Post. Facebook заблокировал также ссылки на публикации британской Daily Mail о многомиллионной недвижимости других учредительниц BLM.

Эти публикации совпали с разоблачениями канала Fox News, который сообщил, что муж спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси "удачно" скупил на миллионы долларов опционы на акции Microsoft по 130 долларов за штуку; стоимость опционов вскоре резко выросла в силу того, что Microsoft заключил многомиллиардный контракт с Пентагоном, о чем не могла не знать Нэнси Пелоси.

Муж и жена Пелоси

Муж и жена Пелоси

Боссы Демократической партии все чаще прибегают к цензуре порочащих их публикаций в СМИ. Между тем электоральный вес "либеральных" штатов (Нью-Йорка, Калифорнии), откуда уезжает население, уменьшается. А Техас, Флорида, Джорджия, Южная Каролина, куда стекаются беглецы от "новой нормальности" демократов, прирастают дополнительными местами в конгрессе и голосами выборщиков.

"Новые оценки численности населения предполагают, что 10 штатов, вероятно, потеряют по одному месту в конгрессе каждый: Алабама, Калифорния, Иллинойс, Мичиган, Миннесота, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд и Западная Вирджиния. Ожидается, что Техас получит три места, а Флорида – два. Ожидается, что одно место получат еще пять человек: Аризона, Колорадо, Монтана, Северная Каролина и Орегон", – пишет The Wall Street Journal.

Расклад внутриполитических сил в Америке начинает меняться.

Сейчас в Демократической партии напряженно работают над тем, чтобы создать себе электоральный перевес на промежуточных выборах 2022 года. 20 апреля администрация Байдена выразила поддержку решению комитета по надзору палаты представителей Конгресса США о представлении столичному округу Колумбия, всегда поддерживающему демократов, статуса штата. И уже 22 апреля все 216 демократов в палате представителей проголосовали за признание округа Колумбия 51-м американским штатом. 208 республиканцев голосовали против. "Теперь у законопроекта "большие шансы быть принятым в сенате", – пишет Fox News. Команда Байдена намерена также увеличить число членов Верховного суда на 5-7 человек, проведя туда своих ставленников.

Фактически между демократами и республиканцами ("сторонниками Байдена и сторонниками Трампа", "либералами" и "патриотами" – определения можно давать какие угодно) развернулась война на встречных курсах.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ, объявляющий режим "чрезвычайного положения в стране", но не из-за роста внутреннего общественно-политического напряжения, а… "в связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой… деятельностью Правительства Российской Федерации".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619175960
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