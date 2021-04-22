 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дегенеративное "Россотрудничество". Обертку поменяли, начинку - нет...
14:10 23.04.2021

Мертвый сайт, Мася и USAID: итоги года Россотрудничества с Примаковым
22 апреля 2021

Евгений Примаков-младший. Иллюстрация: mosmonitor.ru
Скоро год, как журналист и экс-депутат Госдумы Евгений Примаков-младший возглавил Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

С его приходом было связано много надежд на активизацию деятельности этой структуры, на пополнение ее профессиональными кадрами и появление реальных и эффективных проектов. За последние 15 лет эта организация пережила несколько трансформаций, и нельзя сказать, что к лучшему. Поменялось пять руководителей, причем нынешний посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова умудрилась "дважды зайти в эту реку".

При всех проблемах начала нулевых, прежде всего финансовых, основу тогдашнего Росзарубежцентра составляли профессионалы - международники, владеющие иностранными языками и имевшие опыт работы за рубежом. За последние годы, особенно в период правления нынешнего сенатора Любови Глебовой, Россотрудничество из государственной организации, осуществлявшей гуманитарную деятельность за рубежом, превратилось в ООО "Ромашка", главной функцией которого стало проведение тендеров и конкурсов на реализацию непонятных проектов с зачастую случайными участниками. Были прецеденты участия в аукционах и фирм-однодневок. Репутация организации за рубежом была близка к нулю. А эффективность и того ниже.

Приход Примакова вызвал всплеск надежд, и сейчас уже наступает время начать полномасштабный мониторинг того, как эти надежды оправдались.

Проведенная Примаковым жесткая зачистка кадров (как он уверяет, по настоятельной рекомендации тех представителей власти, кто рекомендовал его на этот пост) пока показала лишь резкий рост количества глав зарубежных представительств, не имеющих опыта заграничной работы и не владеющих языками. В том числе, стран пребывания. По непонятному совпадению, большинство из них - это журналисты. А сам Примаков называет теперь зарубежные "Русские дома" корпунктами. То ли в шутку, то ли всерьез.

Аналогичная ситуация и в центральном аппарате. К примеру, все страны СНГ ведут два человека. А названия ряда управлений таковы, что простому смертному вообще сложно понять, каков функционал этих структур.

Конечно, опыт - дело наживное. Да и язык можно выучить. Но сейчас не та международная ситуация, когда можно брать дилетантов на вырост. Сейчас время крепких профессионалов и быстрых действий.

Год назад Евгений Примаков очень жестко отзывался о сайте Россотрудничества. Что же сейчас? А сейчас последняя дата обновления сайта - это 13 марта! И по содержанию, похоже, сайт не только не изменился к лучшему, но и опустился на уровень социальных сетей.

Представительство в Турции, к примеру, размещает на сайте клип с пляшущими в грязи по колено полупьяными мужиками в кирзачах - типа, это и есть лицо России. Далеко не юный глава представительства в Белоруссии вывешивает свои занятия производственной гимнастикой на рабочем месте - типа, есть еще порох в пороховницах. А вновь назначенный на должность заместителя главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, до этого работавший… президентом Благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение", похоже, вообще не понимает, куда он попал. То в халате обращение к сотрудниками в соцсетях разместит, то заявит там, что готов работать на весь мир и при этом у него хватает времени любить какую-то Масю и т. д., и т. п.

Юмор - вещь хорошая. Но ведь этот сайт и страницы его руководителей в соцсетях читают серьезные люди. Причем не только в России. И создается определенное впечатление. А оно таково: или это непрофессионализм жуткий. Или что похуже. Пока общая реакция - недоумение.

Но есть и то, что на одну юношескую резвость новых разносчиков мягкой силы не спишешь. Например, зачем надо оказывать поддержку со стороны Россотрудничества мероприятиям Академии молодежного лидерства Центральной Азии? Учитывая то, что данная Академия является частью пятилетней программы по поддержке гражданского общества в Центральной Азии, которую развивает Агентство США по международному развитию (USAID)?

Или зачем давать возможность детям из антироссийски настроенных семей ехать по бесплатной квоте на обучение в нашу страну? Пополнять ряды студенческой оппозиции? Каким стимулом в данном случае руководствовался глава представительства?

И уж если руководители Россотрудничества активно ведут свои страницы в социальных сетях, то хотелось бы пожелать им более внимательно и вежливо реагировать на критику. А не опускаться до уровня перехода на личности. Работа с обращениями граждан - одна из основных задач чиновника.

Повторимся, скоро год пришествия Евгения Примакова на пост главы Россотрудничества. И общество, да и руководство страны ждут результата. А не только смены вывесок на дверях зарубежных представительств, которые отныне называются "Русские дома". Тем более, некоторые из них так изначально и назывались.

Николай Сорокин, специально для EADaily

Источник - eadaily.com
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