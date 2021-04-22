Таласской битве между арабами и китайцами исполняется 1 270 лет

14:23 23.04.2021

Таласской битве между арабами и китайцами исполняется 1 270 лет. Южнокорейские кинодокументалисты даже реконструировали битву. Это произошло в рамках съемок фильма о полководце китайских войск Гао Сяньчжи, являвшемся корейским принцем.



На тот момент китайский император Сюань Цзун нередко окружал себя иноземными вельможами. Например, одним из его полководцев был Ань Лушань из Бухары. Позже он поднимет восстание в Китае, в результате чего погибнут миллионы людей.



Гао Сяньчжи принес империи Тан победу над Тибетом. Причем он совершил уникальную военную экспедицию в горах. Также он обманул тибетских правителей, заявив, что принес дары. А когда те предстали перед ним, то перебил их всех.







Незадолго до Таласской битвы Гао Сяньчжи дошел до Ташкента, чтобы подчинить город. Местного правителя Мохэду он отправил в Пекин, чтобы казнить. Сын Мохэду выжил и попросил помощи у Аббасидского халифата, который на тот момент распростерся от Севильи до Хорасана. Наместник Хорасана Абу Муслим отправил 30-тысячный отряд во главе с полководцем Зиядом ибн Салихом.



Битва произошла летом 751 года под Таразом. После пяти дней столкновения на сторону арабов перешли тюрки-карлуки – прежние союзники китайцев. Окруженное китайское войско потерпело поражение.



Уже в наше время стало известно, что комплекс Акыртас является недостроенной мечетью наместника Абу Муслима. Отметим, что битва между арабами и китайцами была единственной за всю историю. Позже народы наладили взаимовыгодную торговлю на Шелковом пути.



Алан ИСАЕВ | Нур-Султан