 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Волны как барханы. Каспийское море стремительно... опустынивается
14:24 23.04.2021

Каспийское море превращается в барханы

Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года. Это объясняется тем, что в последние годы там выпадало мало осадков, которые к тому же быстро испарялись. Также в этом "виновата" река Волга, из которой сократился приток воды. Об этом сообщили в Министерстве экологии, передает zakon.kz.

15 апреля в Сети появилось видео очевидцев, проезжавших мимо Каспийского моря.

Здесь могло бы быть Каспийское море, но, к большому сожалению, со стороны Атырау оно уже превратилось в "бархан", сообщают наши читатели родом из ЗКО. Второй Арал на подходе? Интересно, власти в курсе данной проблемы?- говорится в сообщении.



Мы обратились в Министерство экологии с вопросом, почему обмелел берег Каспийского моря.

В Минэкологии ответили, что с 1978 по 1995 годы уровень воды в Каспийском море повышался. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 см в год, а в отдельные годы – до 36 см.

В 1995 году повышение замедлилось. Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению.

Снижение уровня моря более чем на 1 м способствовало изменению положения береговой линии Каспийского моря, особенно в казахстанском секторе. Это объясняется тем, что данный район моря имеет малые уклоны дна и прилегающей к нему суши и даже небольшие изменения уровня моря приводят к значительным затоплениям или осушениям побережья.

За этот период площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 22 тыс. км2, причем половина приходится на казахстанскую часть Северного Каспия, - говорится в ответе на запрос.

Уровень Каспийского моря меняется в основном из-за водного баланса, которое изменяется под влиянием климата.

Дело в том, что с 2006 по 2020 годы на акваторию Каспийского моря выпало мало осадков, а процессы испарения были более интенсивными. Также это связано с тем, что из реки Волга сократился приток воды (там были маловодные годы). Главная причина этой маловодности - потепление климата, охватившее все северное полушарие.

Чтобы не допустить обмеления Каспийского предпринимается следующее:

В 2016 году между Казахстаном и Россией было подписано соглашение и создана комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) (река, которая протекает по территории России и Казахстана, впадает в Каспийское море - ред.) Также в 2020 году был подписан документ по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие).

В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов в бассейне реки Жайык.

По итогам исследований эксперты планируют выработать предложения по синхронизации режима водохранилищ в период половодья.

Данные меры позволят осуществлять природоохранные попуски (периодическая или эпизодическая подача воды из водохранилища для регулирования расхода или уровня воды в водохранилище - ред.), необходимые для затопления поймы, близкие к природным, промывки нерестилищ и улучшения экологического состояния реки Жайык, - говорится в сообщении.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море - из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

Каспийское море омывает границы Казахстана, России, Азебайджана, Туркменистана и Ирана, но самая протяженная береговая линия – на территории Казахстана. В западной части Казахстана на побережье Каспия расположены города Актау и Атырау.

В декабре прошлого года Каспию предсказали серьезное обмеление к концу XXI века. Расчеты ученых показали, что в ближайшие десятилетия уровень воды во многих крупнейших пресных и соленых водоемах мира может серьезно понизиться. Особенно сильно это затронет Каспийское море, площадь которого может резко сократиться из-за того, что вода с его поверхности будет испаряться быстрее, а в северной части водоема зимой исчезнет ледовый покров.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619177040
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