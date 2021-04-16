 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии выведена и зарегистрирована новая порода жопастых баранов - Арашан (см. фото, облизываемся)В Киргизии выведена и зарегистрирована новая порода жопастых баранов - "Арашан" (см. фото, облизываемся)
14:26 23.04.2021

Новая порода баранов зарегистрирована в КР. Вес - 180 кг, цена до $50 тыс

Стоимость баранов-производителей отечественной породы "Арашан" доходит до 50 тысяч долларов. Над выведением этой породы селекционеры работали с 1997 года.

БИШКЕК, 23 апр - Sputnik. В Кыргызстане вывели и зарегистрировали новую породу овец, вес взрослых особей достигает 180 килограммов. Об этом сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, 15 апреля была зарегистрирована кыргызская порода мясо-сальных овец "Арашан". Над ней селекционеры работали с 1997 года.

"Показатели продуктивности очень высокие. Ягнята в шесть-семь месяцев достигают массы 55-60 килограммов, в годовалом возрасте доходят до 75-80, вес взрослых баранов-производителей 175-180 килограммов. Это хорошая возможность для наших фермеров повысить доходы от овцеводства", - сообщил министр.

Джаныбеков отметил, что на эту породу большой спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Всего сейчас имеется 5 850 голов "чистой породы", из-за малочисленности на нее высокая цена.

"Стоимость одного четырех-пятимесячного ягненка порядка тысячи долларов. Есть экземпляры баранов-производителей, стоимость которых доходит до 50 тысяч долларов. Средние бараны-производители - от 10 тысяч и выше. Много заказов из Казахстана и России. Это актуальные цены", - рассказал глава Минсельхоза.

Он добавил, что уже идут продажи баранов этой породы.

Источник - Sputnik
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