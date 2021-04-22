Пожалуйте в ад. "Тик-ток" убивает наших детей

14:31 23.04.2021 Пожалуйте в ад!

российских школьников загоняют в "ТикТок"



Андрей Афанасьев



Все, кто так или иначе связан с образованием, кто работает в этой сфере или чьи дети учатся в школе, не могут не заметить того факта, что чем дальше, тем больше Министерство просвещения втягивает детей в онлайн-обучение и в мир соцсетей: что ни мероприятие, то онлайн, что ни конкурс, то в ВК или в "ТикТоке". Во время пандемии это объясняли вынужденными мерами, но дистант давно закончился, а втягивание детей в соцсети продолжается.



Новый День



Что же представляет собой "ТикТок", который выбран Министерством просвещения для проведения своих акций? Эта иностранная сеть - самая грязная, самая дегенеративная из всех соцсетей, при этом она полностью игнорирует наше законодательство. Но пропаганда этой площадки со стороны Министерства просвещения идет уже не первый месяц и проходит по всем правилам маркетинга.



Общероссийское онлайн-собрание



12 февраля 2021 года под эгидой Министерства просвещения прошло "Открытое родительское собрание" на тему "Социальные сети". О данном мероприятии были оповещены без преувеличения практически все родители страны. Через школьные чаты классные руководители приглашали родителей обязательно принять участие в этом онлайн-мероприятии, искренне веря, что там будут, наконец, озвучены многочисленные проблемы, связанные с погружением ребенка в абсолютно бесконтрольный мир соцсетей, но в итоге все оказалось с точностью до наоборот.



Родителям всей страны на протяжении полутора часов "эксперты" рассказывали о том, какие интересные возможности дают детям соцсети. Хотя, в принципе, уже из списка выступающих было ясно, что посыл собрания будет именно такой.



Были приглашены: Майя Однатакайя - ТикТок-блогер (1,4 млн подписчиков), Кирилл Диденок - Instagram-блогер (619 тыс. подписчиков), Зера Черешнева - директор по стратегическим проектам "ВКонтакте", Андрей Сиденко - руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского". То есть Министерство просвещения решило, что рассказывать родителям об опасностях соцсетей должны те… кто на этом деле зарабатывает!



Кроме них на собрании выступил Алексей Гусев, ответственный секретарь координационного совета "Национальной родительской ассоциации". Какое красивое название у этой организации, не правда ли? Но, к сожалению, она не имеет никакого отношения к реальным родительским объединениям, что подтверждалось уже не раз. Так же было и теперь. Общий посыл выступления Гусева, если в двух словах, получился такой: "Мы, родители, ничего не понимаем в соцсетях, но мы должны погружаться в эту тему. При этом нельзя ребенку ничего запрещать и контролировать, а нужно вместе с ребенком врастать в этот новый мир социальных сетей…"



После этого он довольно долго рассказывал о "ТикТоке" как о полезнейшем ресурсе, в котором, по его мнению, есть очень много нужной информации. Он даже договорился до того, что назвал "ТикТок" сетью по поддержке талантов и поделился личными планами по освоению данной платформы.



Родителям хочется дать совет: не поленитесь, зайдите в "ТикТок" и хотя бы пять минут посмотрите на этих "талантов", а потом попытайтесь найти там тот "полезный и обучающий контент", о котором так много рассказывал этот гость студии.



Следующим гостем всероссийского родительского собрания была популярная тиктокерша Майя Однатакайя. О чем было ее выступление, как вы думаете? Чему она учила родителей, загнанных на это собрание и ожидающих, наконец, услышать информацию о вреде соцсетей? Она рассказывала о том, как она стала тиктокершей и насколько это круто! Рассказывала об алгоритмах "ТикТока", как они управляют вниманием пользователей и как контент оказывается в ленте, а также про то, как она грамотно подстроилась под детскую аудиторию и теперь на этом зарабатывает, чем вызвала бурю похвал со стороны психолога и ведущей.



Затем ведущая задала очень правильный вопрос про "обезьяний контент", из которого на 99% состоит "ТикТок". Но ответа не последовало. Вместо этого Майя долго рассказывала о том, насколько это замечательная соцсеть и даже договорилась до того, что начала давать советы, как детям обходить защиту "ТикТока". Дело в том, что "ТикТок" удаляет ролики, на которых есть лица детей младше 13 лет, и по этой причине она советует всем, кто младше этого возраста, просто прятать лицо… То есть она дает конкретные советы: как детям нарушать правила соцсети и игнорировать возрастные ограничения. Для чего это ей - понятно, она зарабатывает на таких детях, но зачем такая гостья Министерству просвещения? Вот это большой вопрос.



Этим онлайн-собранием рекламирование "ТикТока" не закончилось. 5 апреля Департамент образования и науки города Москвы через свою группу "ВКонтакте" запустил хэштег #УчисьвTикТок. На возмущение родителей представители Департамента ответили так: "Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы подрастающему поколению интересно и доступно доносить информацию, "на их языке"".



Нет, дорогой Департамент образования и науки, язык "ТикТока" - это не "их язык", это ваш язык, вы втягиваете туда детей и всеми силами популяризируете эту китайскую (хотя это большой вопрос, кому она на самом деле принадлежит) соцсеть!



Вот сообщение родителей из Москвы: "Школа, без согласования с родителями, на своей странице в ВК опубликовала объявление с призывом детей регистрироваться в социальной сети "ТикТок", снимать ролики о жизни школы и выкладывать их для дальнейшего размещения на аккаунт школы в "ТикТок" со словами: "Ну, чего же ты ждешь? Мы ждем именно тебя в ТикТоке нашей школы!"



А вот письмо из Питера: "В Санкт-Петербурге на площади Восстания на огромном рекламном экране крутится среди прочих рекламный ролик "Учись с Тик-Ток!".



И такие примеры можно приводить до бесконечности.



Примитивный контент



Основа "ТикТока" - короткие видео по 15–30 секунд с дешевым, тупым и максимально примитивным контентом. Все, кто хоть раз видели "ТикТок", с этим согласятся.



Почему в "ТикТоке" именно такой контент, причем не только у нас, но и во всем мире? Дело в том, что те, кто изначально планировал эту соцсеть под короткие клиповые ролики, планировал ее под пользователей, способных в принципе смотреть только такой контент, то есть рассчитанный на самого примитивного зрителя. При таком раскладе совершенно не важно, на каком языке будут говорить в этих роликах: ведь там, как правило, и говорить-то не надо, - не тот формат, а ролики, где человек ковыряет в носу или корчит рожу, смотрятся во всем мире абсолютно одинаково и без перевода.



Таким образом, "ТикТок" изначально решил задачу широкого распространения и преодоления языкового барьера, сделав так, что иностранные ролики попадают в раздел "рекомендовано" и нашим детям, и те не видят никакой разницы, потому что чаще всего ее нет. Кроме того, "ТикТок" этим решил еще одну задачу - обеспечил быстрый рост просмотров у всех пользователей, сделав свой сервис международным генератором глупости и примитивного контента.



В жизни это привело к тому, что "ТикТок" у нас сейчас завален роликами про алкашей, идиотов и дегенератов, которые чаще всего они же сами и снимают. Раньше на пути их "творческой реализации" стояли технологические сложности монтажа и непростая процедура регистрации и "залива" отснятого на "Ютуб" - это был такой своеобразный фильтр. Но "ТикТок" решил эти проблемы: в нем все делается по одному клику, фильтра больше нет.



В результате роликов с отборным матом в "ТикТоке" гораздо больше, чем где-либо еще, ввиду специфики пользователей, да и сама площадка никак с этим не борется, видимо, понимая, кто ее целевая аудитория…



Нередко можно услышать, что "ТикТок" подстраивается под интересы пользователей. Такое свойство этой площадки заявляют как безусловно положительное, но так ли это на самом деле? Давайте разберемся. Да, на самом деле, если в ленте вашего ребенка видео с приколами про школу смотрятся дольше всех, то подобные ролики "ТикТок" будет ему подсовывать в два раза чаще, вот только это будут не только ролики, где, условно говоря, в школе прикалываются, но и где в школе делают закладки наркотиков или что-то ломают. Разницы для "ТикТока" нет, ведь он, как и все другие системы, не умеет отличать положительный контент от деструктивного и руководствуется только хэштегами, прописанными в ролике.



К тому же, многие деструктивные направления специально делают, так скажем, "залипательные" ролики, и они тоже попадают в раздел "рекомендовано". А ребенок, листая ленту, не способен в принципе понять, кто и зачем делал каждый ролик, он просто смотрит то, что ярко и интересно.



И вот он посмотрел до конца яркий ролик, созданный, например, оффниками, и теперь "ТикТок" решает за него - что ему именно это интересно. Соответственно, теперь такие ролики в его ленте будут появляться в два, а может быть, даже в три раза чаще (это известно только одному "ТикТоку"). "ТикТок" принимает решение о том, что человеку интересно, только на основе того, какие ролики он дольше всего посмотрел из того списка, что ему сам же "ТикТок" и предложил! Вот объясните мне теперь, где тут здравый смысл и "интересы пользователя"?



На самом деле, "ТикТок" сам формирует эти интересы, создает вокруг ребенка информационный кокон, и ребенок начинает копировать поведение тех, кого он смотрит. Только представьте себе, насколько это широкая возможность для любых манипуляций. Прикрываясь алгоритмами, можно менять убеждения как отдельных людей, так и целых народов, выводя в тренд нужные темы. Причем сама площадка изначально защищена от таких обвинений, ведь на любой всплеск определенной темы они всегда могут заявить, что, мол, просто пользователям это нравится.



Не так давно мы наблюдали, как практически каждому второму школьнику "вдруг" стал интересен Навальный. При этом ролики с призывами идти на митинг в его поддержку дети видели не потому, что были подписаны на соответствующих авторов, а потому, что "ТикТок" засунул им эти ролики в ленту. До этого они и знать не знали, кто такой Навальный. Так где же тогда знаменитое тиктоковское "подстраивание под интересы пользователя"? "ТикТок" решил, что он имеет право самостоятельно, за пользователя, управлять процессом его просмотров, что в случае с детьми часто приводит к страшным последствиям.



Челленджи



В "ТикТоке" огромная часть контента - это челленджи. А что такое челлендж? Некий тиктокер выполняет какое-то действие на видеокамеру и размещает ролик в сети, предлагая повторить это действие другим. Это не что иное, как формирование у ребенка обезьяньего инстинкта, привычки повторения за другими. Но на самом деле это приучает ребенка к выполнению чужой воли, делает его легко манипулируемым человеком, лишенным критического мышления.



Однажды нам написала мама девочки-подростка. Она прислала две фотографии, на которых был один и тот же ребенок, но с разницей в год. Как будто два разных человека! Если на первом фото была жизнерадостная и абсолютно нормальная девочка, то на втором фото она уже была в порезах, в сатанинских татуировках и в депрессивном состоянии. Второе фото было из сети, и по нему удалось найти ее ТикТок-канал. Все те подростки, на которых она была подписана, выглядели точно так же. Просто один в один! То есть "ТикТок" сначала формирует примитивное мышление через соответствующий контент, потом формирует привычку повторять все за всеми через систему челленджей, а потом такому "подготовленному" ребенку, со сломанным критическим мышлением и волей, подсовывает для повторения нужные темы…



И ребенок повторяет, часто просто на автомате. По всему миру прокатилась уже не одна волна гибели детей от опасных челленджей в "ТикТоке", и все каждый раз задавались вопросом - почему дети повторяли эти опасные и чаще всего абсолютно глупые действия? А все просто: "ТикТок" их уже приучил к этому, он выработал у них рефлекс повторения, ведь "ТикТок" разрешает, и более того - поощряет детей быть неоригинальными. Львиная доля всего ТикТок-контента - это переснятые за кем-то и повторенные ролики и челленджи. Ребенок очень быстро привыкает к такому ритму жизни - все повторять за тем, что видит на экране, к тому же это всегда подкрепляется положительными эмоциями в виде лайков и просмотров. Положительные эмоции закрепляют привычку, и когда он видит опасный челлендж, то он его часто повторяет уже бездумно, на автомате. Дети оказываются абсолютно беззащитными перед такой манипуляцией.



Противоправный контент



На общероссийском школьном онлайн-собрании много говорилось о том, насколько "ТикТок" замечательная соцсеть, и как хорошо она удаляет весь запрещенный и опасный для детей контент, но так ли это на самом деле?



"ТикТок" работает на территории Российской Федерации и должен соблюдать наши законы, но он этого не делает. Чтобы не быть голословными, возьмем для примера закон №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Так как речь идет именно о вовлечении детей в данную соцсеть Министерством просвещения, то соблюдение этого закона нас интересует больше всего.



Итак, на какую информацию распространяется действие закона?



Материалы, побуждающие детей к причинению вреда своему здоровью, самоубийству



Согласно статье 5-й упомянутого закона его действие распространяется, в первую очередь, на такие материалы, а суицидального контента в "ТикТоке" ничуть не меньше, чем в том же ВК. Но распространяется он в "ТикТоке" в открытую, через хэштеги, а особенность "ТикТока" такова, что такие ролики могут попасть в ленту абсолютно любому пользователю, так как "ТикТок" сам формирует эту ленту. И "ТикТок" не видит никаких проблем в наличии на своей площадке таких хэштегов как, например, #суицидник (6 млн просмотров), #депрессия (452 млн) или #селфхарм (13 млн). И это только несколько примеров. К тому же, в "ТикТоке" огромное количество роликов с пропагандой анорексии. Рассчитаны такие ролики на девочек-подростков - им внушают ненависть к собственному телу и сажают на жесткие диеты. Анорексия - крайне опасное расстройство пищевого поведения, очень плохо поддающееся лечению и часто ведущее к гибели от осложнений, связанных с таким резким похудением. Только по тегу #анорексия в "ТикТоке" более 141 млн просмотров!



Материалы, способные вызвать у ребенка интерес к наркотикам или психотропным препаратам



В "ТикТоке" полно роликов на тему закладок, закладчиков и всего того, что с этим связано. Естественно, в большинстве из этих роликов принимают участие дети. Причем "ТикТок" спокойно относится к наличию таких хэштегов, как #закладчик" или #закладка.



Пропаганда снюсов, вейпов, электронных сигарет тоже идет через "ТикТок", потому что главная целевая аудитория для продавцов всей этой отравы - школьники. В "ТикТоке" по тегам, связанным с пропагандой электронных сигарет и прочих средств доставки никотина, в общей сложности уже около 2 миллиардов(!) просмотров. Естественно, что никаких возрастных ограничений на такие материалы там нет; к тому же, распространители этих веществ постоянно встраивают в свои ролики максимально популярные хэштеги, чтобы их ролики попадали в ленту детям, смотрящим про что-то совсем другое. Например, можно добавить хэштег #алгебра или #УчисьвTикТок в ролик, рекламирующий вейпы и электронные сигареты, и такой ролик тогда запросто попадет в ленту ребенка, "обучающегося" в "ТикТоке" по совету Министерства просвещения. Чем, в общем-то, распространители таких роликов и пользуются.



Материалы, провоцирующие насилие или жестокость



В 2018 году в России приняли законопроект о борьбе с интернет-сообществами, которые склоняют детей к насилию. Теперь подобный контент подлежит незамедлительной блокировке - Роскомнадзор должен принять соответствующее решение в течение суток, а также внести сайт в реестр запрещенных порталов. Запрету подлежит не только контент, который вовлекает несовершеннолетних в совершение преступлений, но и тот, что склоняет их к действиям, опасным для жизни и здоровья. Поводом для введения данных поправок в федеральные законы стали участившиеся случаи нападений школьников на своих сверстников и преподавателей. При этом владельцы сайтов должны ограничить доступ к такой информации незамедлительно. Незамедлительно! Запомним это слово…



Теперь посмотрим, что происходит в "ТикТоке" в плане пропаганды тех самых школьных расстрелов. Как известно, все они проходили по одному и тому же сценарию, и все были связаны с субкультурой "колумбайн", родоначальниками которой были два подростка, расстрелявшие своих одноклассников. После этого по всему миру появились десятки их подражателей, в том числе и у нас. По тегам, содержащим их имена, в "ТикТоке" более 2 миллионов просмотров, и это, конечно, еще далеко не все хэштеги, которые погружают детей в эту тему. "ТикТок" не видит никаких проблем в наличии на своей площадке таких хэштегов, как #ядевочкаубийцавшколе(1,1 млн), или #стрельбавшколе (1,3 млн). здесь надо напомнить, что "ТикТок" позиционирует себя как соцсеть 13+, то есть для детей от 13 лет!



Еще в "ТикТоке" очень широко представлена субкультура крипипасты. Это субкультура со множеством ответвлений, рассчитанная в основном на детей младшего школьного возраста, где основные герои - это маньяки и серийные убийцы. В роликах они, как правило, кого-то убивают или рассказывают о том, как это делают. По факту в этих роликах, рассчитанных на самых маленьких зрителей, идет прямая пропаганда серийных убийств.



По тегу #крипипаста в "ТикТоке" уже 77 млн просмотров, если же добавить сюда все связанные теги, то будет далеко за 200 млн. Причем явление это далеко не новое, в том же ВК таких групп больше 5 тысяч, существуют они очень давно, контент в них абсолютно аналогичный, и у Роскомнадзора до сих пор к ним нет никаких вопросов, хотя и родители, и общественные организации пишут им про это постоянно.



Материалы, отрицающие ценность семьи, толкающие к пренебрежительному отношению к родителям, формирующие положительное мнение о нетрадиционных сексуальных отношениях



В "ТикТоке" по тегу #лгбт (внимание!) 2,9 млрд просмотров! А по тегу #lgbt - 92 миллиарда! Что означают эти цифры: почти 3 и 92 миллиарда просмотров? Для сравнения, в России за месяц просматривается около 10 миллиардов ТикТок-роликов. Так что эти цифры означают, что ролики с такими тегами рано или поздно неизбежно попадут в ленту к вашему ребенку, потому что таких роликов чудовищно много, а "ТикТок" рандомно раскидывает ролики со всеми тегами, потому что ему выгодно сделать так, чтобы пользователь был включен в максимальное количество тем, и неважно, каких именно.



Кроме того, по тегу #яой (это гей-аниме, которое людям со слабой психикой лучше вообще никогда не смотреть) он выдает 1,6 млрд просмотров, а по тегу #аниме - более 25 млрд. Причем сама по себе тема аниме на данный момент является самой большой воронкой вовлечения детей практически во все направления деструктива; особенно такие, как пропаганда садизма, сатанизма и ЛГБТ. Но это очень большая и отдельная тема.



После этих цифр абсурдно звучит официальное заявление директора "ТикТок" по связям с правительствами и государственной политике в Европе Тео Бертрама, который сказал, что соцсеть удаляет видео с ЛГБТ-контентом по требованию российских властей. Как утверждает Бертрам, за полгода приложение удалило более 500(!!!) видео по запросу разных стран - около половины этих запросов поступило из России, которая, как пишет опубликовавший эту новость американский канал CNBC, "имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-комьюнити".



Звучит это как издевательство, но, чтобы был понятен масштаб проблемы, напомню, что у нас в ВК уже в общей сложности около 90 тысяч групп, содержащих прямую ЛГБТ-пропаганду, нацеленную на несовершеннолетних. Причем в этих группах присутствуют несовершеннолетние, и общественные организации уже не раз обращались в Роскомнадзор с требованием принять хоть какие-то меры, но в ответ приходили только отписки.



И вообще сама тема ЛГБТ сейчас в молодежной интернет-среде - одна из самых сильно навязываемых. Особенно активно продвигает эту тему "Ютуб", причем пропаганда идет чаще всего под видом анимации, то есть рассчитана на самых маленьких зрителей. Уже выстроена целая сеть таких каналов-миллионников, которые "Ютуб" периодически выводит в тренды.



К тому же, и само Министерство просвещения, похоже, движется примерно в том же направлении. Например, в современных учебниках обществознания для 11-го класса (автор Боголюбов Л.Н.), по которым учатся многие школы, целый параграф посвящен "гендерной теории"…



Материалы, содержащие нецензурную ругань



Мат в "ТикТоке" на запрещен, и роликов, содержащих отборный мат, там гораздо больше, чем где-либо еще. Несмотря на общую деградацию всей медиасреды, ни одна другая площадка еще не опускалась в этом плане до такого дна, как "ТикТок". Его просто даже не с чем сравнить. То есть закон в отношении запрета нецензурной брани там не работает.



Материалы, оправдывающие совершение преступлений



На "ТикТоке" выложена масса роликов с пропагандой АУЕ (запрещенная в России экстремистская организация), а с пропагандой движения оффников все еще хуже. Это субкультура, близкая к АУЕ, только, в отличие от АУЕ, у них идет пропаганда насилия просто ради насилия. Они, как правило, устраивают массовые "забивы". Чаще всего организаторы набирают отряды из школьников, увозят их в лес и устраивают бои стенка на стенку, где дети себя калечат. Организаторы все это снимают и потом продают. Еще на них хорошо зарабатывают некоторые иностранные бренды дорогой одежды, так как именно ношение одежды этих фирм сделали частью этой субкультуры. Их теги тоже совершенно свободно распространяются в "ТикТоке".



Хэштег #забив - 300 млн просмотров, #оффник - 200 млн просмотров, #оффники - 89 млн просмотров и так далее. Можно этот список продолжать до бесконечности, но общий принцип таков - весь тот деструктив, который есть в соцсетях, есть и в "ТикТоке".



И таким контентом наполнена вся современная интернет-среда, именно на нем воспитываются современные дети. Причем этот процесс идет уже не первый год, эти тренды пронизывают все, поэтому любая новая интернет-площадка автоматически напитывается точно таким же содержанием. Как только появился "ТикТок", в него сразу же перешли, причем массово, все деструктивные тренды из ВК. То же самое было с "Телеграмом". И с любой новой платформой, вроде "Сферума", продвигаемого Министерством просвещения, будет то же самое, пока в интернете не заработают законы. Если распространители деструктива не будут нести за свой контент никакой ответственности, то ничего не изменится. И любая новая платформа станет сразу же очередной площадкой для распространения того же самого деструктива, как и все остальные.



Причем "ТикТок" сильно подставляет своих пользователей, позволяя им публиковать противозаконный контент. Ведь за такие публикации ответственность будет нести тот, кто их разместил, и проблемы будут у него, а не у площадки, зарабатывающей на этом. У нас в этом плане несколько странное законодательство. Наказывают только того, кто разместил материал, а к той площадке, которая нагло зарабатывает на распространении таких материалов и не удаляет подобный контент, хотя запросто может это сделать, никаких вопросов ни у кого не возникает. Это абсурд, ведь именно соцсеть - главный выгодополучатель от распространения подобного контента, а не пользователь, его разместивший. Очень часто дети понятия не имеют о том, что они публикуют противозаконный контент, и что им теперь придется нести за это ответственность. Они про это не знают, а соцсети и "ТикТок" про это прекрасно знают, но ничего не удаляют, поскольку сами-то они не будут нести никакой ответственности.



По факту "ТикТок", как и все остальные аналогичные площадки, - это иностранная территория, на которой не работают российские законы. Ввиду того, что "ТикТок" как платформа отказывается соблюдать законы РФ и не может обеспечить даже базовую безопасность детей, - более того, и не стремится к этому! - "ТикТок" в России должен быть либо полностью запрещен, либо как минимум иметь жесткие возрастные ограничения 18+.



Клиповое мышление



Важно отметить, что даже независимо от контента, само по себе распространение таких приложений, в которых пользователь бесконечно прокручивает ленту новостей, останавливаясь в среднем на 5–7 секунд, настраивает его психику к обработке только таких коротких сообщений. Со временем эта привычка приводит к тому, что человек становится неспособным воспринимать какой-то большой материал или текст. Ухудшается память, и человек, подобно ребенку, начинает доверять всей поступающей информации, потому что не может ее анализировать, а значит, принимать самостоятельные решения. Происходит инфантилизация личности, а учитывая, что такой мелкогранулированный, примитивный и, к тому же еще, как правило, не связанный между собой контент составляет сейчас основу всех соцсетей, то происходит инфантилизация общества в целом.



Это называется "клиповое мышление", и похоже, что "ТикТок" специально создан для формирования такого мышления. Посмотрите на бесконечную ленту "ТикТока", которая не отпускает внимания, не останавливается ни на секунду. Если в других соцсетях, листая ленту, вы можете остановиться и что-то почитать, то в "ТикТоке" видео запускаются сразу же, они не дают ребенку оторваться от них ни на секунду, и он не может остановиться, все листая и листая. Технологии удержания внимания - это основа всех современных соцсетей, и они открыто говорят, что конкурируют с такими вещами, как сон и отдых. Основная задача всех соцсетей - максимально долго удержать пользователя различными скрытыми приемами, и "ТикТок" в этом преуспел больше всех.



Антиобразование



Все мы видим, как с каждым годом все ниже и ниже падает качество школьного образования, и многие родители так или иначе не раз задавались вопросом: а не специально ли все это делается? Что это? Простое разгильдяйство чиновников или их сознательные действия по уничтожению стратегически важной для государства отрасли - образования?



До описанных выше акций Министерства просвещения России и Департамента образования и науки Москвы по активному продвижению и рекламе "ТикТока" еще были какие-то сомнения, каков правильный вариант ответа на этот вопрос, но теперь, как мне кажется, все стало более чем очевидно…



Когда в День космонавтики Министерство просвещения запускает в "ТикТоке" хэштег #ГожусьлиЯвКосмонавты, то это выглядит уже не просто глупостью, а, скорее, откровенным издевательством. Первый полет человека в космос был, в первую очередь, достижением не столько промышленности, сколько науки и образования. Люди, получившие на тот момент лучшее в мире образование, смогли отправить человека в космос. Кого и куда смогут в будущем отправить школьники, воспитанные и образованные "ТикТоком"?



Надо подчеркнуть, что процесс цифровой трансформации и разрушения традиционного образования был запущен еще задолго до пандемии. Геймификация, использование соцсетей, замена учителей тьюторами - все это появилось не в прошлом году.



Уже давно идут разговоры о построении для каждого ученика индивидуальных образовательных траекторий - системы, лишающей ученика тех знаний, которые "ему не нужны", что, по сути, является воспитанием человека "одной кнопки". Это воспитание человека, не способного критически мыслить. А разве не этому способствует втягивание Министерством просвещения детей в "ТикТок" - соцсеть, построенную на принципах формирования примитивного клипового мышления?



Но вернемся к тому, с чего начали, к общероссийскому родительскому онлайн-собранию, организованному Министерством просвещения на тему "Соцсети". В конце собрания ведущая озвучила ту основную мысль, которую пытались внушить тысячам согнанных по всей стране родителей организаторы и заказчики данного шоу: "У меня складывается какая-то очень неожиданная картина. Я пришла сюда как строгий родитель, который считает, что соцсети нужно контролировать, который считает, что соцсети - это скорее зло, что ребенка нельзя оставлять один на один с интернетом, но весь час говорим о том, сколько всего полезного ребенок может найти в сети…"



В начале собрания были приведены данные опроса, который провел "Институт воспитания" среди родителей 64 регионов. Результаты опроса показали, что сейчас самая актуальная тема для родителей - это соцсети. И это действительно так! Только родители хотели услышать совсем другую информацию. В итоге получилось не родительское собрание, а рекламный ролик соцсетей, в конце которого, подводя итог, ведущая сказала: "Я как мама сделала для себя вывод, что интернет - это все-таки, в первую очередь, суперполезный инструмент, в котором ребенок может найти все для своего развития".



На этом собрание закончилось, и у многих родителей зародилась новая мысль: "А, может быть, и правда ничего страшного в соцсетях нет, раз такие серьезные люди про это говорят?". Всем, кто так подумал, очень рекомендую прочитать книгу "Дети интернета" и хотя бы сравнить две точки зрения, чтобы иметь полную картину относительно текущего положения дел.



Детям нужна реальная жизнь и реальные занятия и увлечения, не связанные с интернетом и виртуальным общением, а любой их уход в онлайн неизбежно ведет к управлению ими "лидерами мнений" - такими, как Моргенштерн и прочие. Нам много присылают историй про то, как быстро меняются дети после того, как начинают жить в соцсетях. Кому-то известен хотя бы один случай, чтобы после знакомства с соцсетями ребенок изменился в лучшую сторону? А вот противоположных - сколько угодно.



В сложившейся ситуации государство должно вкладываться в воспитание детей в реальной жизни, давать им реальное образование, а не виртуальное, так как виртуальный мир сейчас полностью подконтролен другим силам, чаще всего находящимся за границей. Хочется верить, что после ситуации с пропагандой "ТикТока" государство, наконец, обратит более пристальное внимание на деятельность Министерства просвещения. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619177460

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