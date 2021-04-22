 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.04.2021
18:34  В чем смысл аскетизма? И почему современным казахам осталось недолго паразитировать на энергиях прошлых поколений, - Н.Даутбеккызы
14:34  Беспорядки в Кордае: что изменилось спустя год после погромов
14:31  Пожалуйте в ад. "Тик-ток" убивает наших детей
14:30  Новый колониализм: Европейский союз давит на Россию, - Г.Смирнова
14:26  В Киргизии выведена и зарегистрирована новая порода жопастых баранов - "Арашан" (см. фото, облизываемся)
14:24  Волны как барханы. Каспийское море стремительно... опустынивается
14:23  Таласской битве между арабами и китайцами исполняется 1 270 лет

14:21  Время перемен в России, - Руслан Устраханов
14:10  Дегенеративное "Россотрудничество". Обертку поменяли, начинку - нет...
14:06  Война на встречных курсах – Дерек Шовен и меняющийся облик Америки, - В.Прохватилов
13:47  Ганимые Гани. От США потребовали уйти из Афганистана без оружия и техники
12:41  Как администрация Байдена попала в тактический тупик, - Дмитрий Дробницкий
12:25  American Conservative: пора лечить американские психозы по поводу Украины
12:22  Узгенские кыргызы требуют не передавать земли вокруг Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
11:15  Джо Байден попадет в армянскую историю. Президент США готов предъявить Турции счет за геноцид, - С.Строкань
11:11  В Узб-школах выявляют геев по длине носков...
11:08  Букве Н добавили "шапочку" (вместо "хвостика"). Последние изменения в новый КазЛатиноАлфавит
11:06  О коронавирусе и казахстанской современности, - Д.Ашимбаев
10:37  Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна
10:34  В Киргизии отложили целебные корешки и начали массовую вакцинацию "Спутником V"
10:32  Туркменских госслужащих замучили бесконечными "субботниками"
09:14  Арийская евгеника и расистская медицина. "Лебенсборн" и "Аненербе" – филиалы ада, - Борис Хавкин
09:05  Умер уроженец Ташкента, популярный российский актер и телеведущий Олег Марусев
08:42  Восстание Тарасиков. Анонсированные массовые акции "навал-оппозиции" в России провалились
08:09  Как противостоять идеологии мадхалитов. Бывают ли моджахеды "умеренными"? - А.Шауметов
08:07  Конец офшорного глобализма. Кому будут платить налоги транснациональные корпорации? - С.Анураев
00:08  Зачем Москве Пекин, зачем Москва Пекину. Возможен ли военный союз России и Китая, - В.Винокуров
00:04  Русско-чешская дипломатическая война, - А.Халдей
Четверг, 22.04.2021
22:37  Деспоты и харизматики. Занятную эволюцию претерпевают некоторые постсоветские режимы Центральной Азии, - А.Дубнов
21:54  "Многие предались коррупции", - Мирзиеев запугивает свое окружение
21:43  Любовь и ненависть: куда ведет таджикско-иранская дружба? - Х.Хуррамов
21:15  В Молдавии собираются переизбрать и парламент, и президента, - С.Гамова
21:02  Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию, - В.Прохватилов
20:16  Обвинения в геноциде в Синьцзяне безосновательны, - Д.Сакс, У.Шабас
19:29  Только бизнес, или Во что превращается Украина без трубы, - А.Каневский
18:25  Она утонула? Пропала индонезийская боевая субмарина "KRI Nanggala 402" (экипаж - 53 чел.)
18:20  КазАвтоДороги возглавил Аскар Маратулы
16:15  Узбекистан-ЕАЭС: притирка по всем азимутам, - В.Панфилова
15:38  В Казахстане согласовали новый вариант КазЛатиницы
15:31  Сердар Бердымухамедов удостоен почетного звания "Заслуженный собаковод Туркменистана"
12:14  Один пояс - два пути. Австралия рвет соглашения с Китаем
12:11  Главе Киргизии не удалось "отравить" корнавирус, - И.Джорбенадзе
12:07  Китай идет к мировому лидерству в атомной энергетике, - В.Петушкова
11:48  Из акимата Карагандинской области выбросился (выбросили?) человек
11:40  В Бишкеке задержана "ученая Гулзат Аалиева". За критику ислама и пропаганду тенгрианства
11:11  В Казахстане пишут пьесы о великой любви Чингисхана и Борте (старшей жены)
10:42  Обольщение. Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает, - Александр Проханов
09:10  Русские агенты-подрывники в Чехии маскировались под граждан Таджикистана
09:04  Из Москвы выдворен посол США. Гуд бай, Салливан
08:37  Общее и специфическое в поведении сверхдержавы № 1. О грядущей биполярности с китайской спецификой, - Яков Пляйс
08:35  Зеленский держит войну в резерве, - Т.Ивженко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Беспорядки в Кордае: что изменилось спустя год после погромов
14:34 23.04.2021

7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района произошли массовые беспорядки с погромами. В результате погромов погибли 11 человек, различные травмы получили 192 человека, в том числе 12 полицейских. Сгорели частные дома, коммерческие объекты и автомобили.

В селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты пострадало (сгорело) 65 объектов, в том числе 46 жилых домов, 18 предприятий, один объект хозяйства и 62 автомобиля (47 легковых, девять грузовых автомобилей, два трактора, четыре прицепа).

Из 65 сгоревших объектов 11 не легализованы (пять домов, пять коммерческих объектов, один хозяйственный). В соответствии с Законом РК "О гражданской защите" в первую очередь возмещению подлежат жилые дома. В связи с этим была проведена работа по пересчету сметы. Полностью восстановлены 54 сгоревших объекта недвижимости.

Спустя чуть больше года журналисты республиканских СМИ и zakon.kz посетили регион.

Жизнь вернулась в прежнее русло. Многие объекты были восстановлены, в село Масанчи провели газ и интернет.

Большинство местных жителей занимаются земледелием.



Щерба Химамов выращивает лук, жусай, редиску в своих теплицах. Продает урожай местным жителям

Всего в Кордайском районе 134 тысячи га посевных полей. В основном выращивают лук, капусту, чеснок и картофель и зерновые культуры. В регионе проводится работа по обновлению сельхозтехники. 25% автопарка приобретены через лизинг.

Пенсионер Фарох Юсуф показал журналистам восстановленный дом. Ущерб выплатило государство, около 3 млн тенге.

Семья у нас небольшая - жена, сын, невестка и внучки. В момент погромов невестка, она сама из Алматы, поехала к матери. Я дома был с внуками. Увез их в безопасное место и переждал. Когда вернулся, здесь уже была Нацгвардия. Тушили пожары. Восстанавливали дом пять-шесть месяцев, пока шел ремонт, жил во времянке. Раньше стояли деревянные окна, поставили пластиковые, поменяли батареи в доме. В октябре газ провели. Работы затянулись, потому что пандемия была, - рассказал он.

Фарух Юсуф в восстановленном доме

Аким Масанчинского сельского округа Рамазан Малиев рассказал, что были проведены несколько встреч с аксакалами и молодежью, где говорили о важности дружбы, согласия и сотрудничества между национальностями.

Недавно провели большую встречу. Нам что нужно? Чтобы аспан ашы? болсын, дастархан мол болсын, - рассказал он.

Аким сельского округа Рамазан Малиев

Дальнобойщик Абдурашит Мадиев рассказал, что работы по восстановлению его дома шли семь месяцев.

Дом восстановить помогло государство. Крышу поменял, в доме все поменял, осталось закончить две комнаты. Материалы на складах доставали, местные ребята помогали. Пока дом восстанавливали жил у братьев в Масанчи, в этом же селе, - рассказал он.

Во время погромов пострадал грузовик Абдурашита. Он подал заявление в суд.

Председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа Бедер Двумаров подчеркнул, что за последние месяца в Масанчи произошли большие изменения.

Все восстановлено, коммерческие объекты, 41 улицы заасфальтирована, строится новая школа на 600 мест. У нас подключен интернет и газ. Хочу сказать большое спасибо президенту Токаеву, Елбасы, акиму области Сапарбаеву и акиму района. Народ очень рад что в селе происходят изменения. У нас работают четыре школы, одна на государственном языке, была открыта в 2009 году. Открывали тогда впервые среди дунган. Изучаем государственный язык, - сказал он.

Мы проводим большую работу среди молодежи - Двумаров

Аким Кордайского района Рустем Даулет отметил, что на восстановление было выделено 213 млн тенге. 41 жилых помещений и коммерческие объекты были восстановлены. Был проведен централизованный водопровод. Накопленные бытовые проблемы были решены в прошлом году.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619177640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал пакет Договоров между Казахстаном и Северной Македонией
- О коронавирусе и казахстанской современности
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили ход реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан"
- Члены Межпартийного совета при Мажилисе участвуют в обсуждении бюджета страны
- Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
- Глава МВД определил для полицейских 8 задач на ближайшее время
- В последний вариант казахского алфавита внесли изменение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  