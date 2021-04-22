Беспорядки в Кордае: что изменилось спустя год после погромов

14:34 23.04.2021

7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района произошли массовые беспорядки с погромами. В результате погромов погибли 11 человек, различные травмы получили 192 человека, в том числе 12 полицейских. Сгорели частные дома, коммерческие объекты и автомобили.



В селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты пострадало (сгорело) 65 объектов, в том числе 46 жилых домов, 18 предприятий, один объект хозяйства и 62 автомобиля (47 легковых, девять грузовых автомобилей, два трактора, четыре прицепа).



Из 65 сгоревших объектов 11 не легализованы (пять домов, пять коммерческих объектов, один хозяйственный). В соответствии с Законом РК "О гражданской защите" в первую очередь возмещению подлежат жилые дома. В связи с этим была проведена работа по пересчету сметы. Полностью восстановлены 54 сгоревших объекта недвижимости.



Спустя чуть больше года журналисты республиканских СМИ и zakon.kz посетили регион.



Жизнь вернулась в прежнее русло. Многие объекты были восстановлены, в село Масанчи провели газ и интернет.



Большинство местных жителей занимаются земледелием.







Щерба Химамов выращивает лук, жусай, редиску в своих теплицах. Продает урожай местным жителям



Всего в Кордайском районе 134 тысячи га посевных полей. В основном выращивают лук, капусту, чеснок и картофель и зерновые культуры. В регионе проводится работа по обновлению сельхозтехники. 25% автопарка приобретены через лизинг.



Пенсионер Фарох Юсуф показал журналистам восстановленный дом. Ущерб выплатило государство, около 3 млн тенге.



Семья у нас небольшая - жена, сын, невестка и внучки. В момент погромов невестка, она сама из Алматы, поехала к матери. Я дома был с внуками. Увез их в безопасное место и переждал. Когда вернулся, здесь уже была Нацгвардия. Тушили пожары. Восстанавливали дом пять-шесть месяцев, пока шел ремонт, жил во времянке. Раньше стояли деревянные окна, поставили пластиковые, поменяли батареи в доме. В октябре газ провели. Работы затянулись, потому что пандемия была, - рассказал он.



Фарух Юсуф в восстановленном доме



Аким Масанчинского сельского округа Рамазан Малиев рассказал, что были проведены несколько встреч с аксакалами и молодежью, где говорили о важности дружбы, согласия и сотрудничества между национальностями.



Недавно провели большую встречу. Нам что нужно? Чтобы аспан ашы? болсын, дастархан мол болсын, - рассказал он.



Аким сельского округа Рамазан Малиев



Дальнобойщик Абдурашит Мадиев рассказал, что работы по восстановлению его дома шли семь месяцев.



Дом восстановить помогло государство. Крышу поменял, в доме все поменял, осталось закончить две комнаты. Материалы на складах доставали, местные ребята помогали. Пока дом восстанавливали жил у братьев в Масанчи, в этом же селе, - рассказал он.



Во время погромов пострадал грузовик Абдурашита. Он подал заявление в суд.



Председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа Бедер Двумаров подчеркнул, что за последние месяца в Масанчи произошли большие изменения.



Все восстановлено, коммерческие объекты, 41 улицы заасфальтирована, строится новая школа на 600 мест. У нас подключен интернет и газ. Хочу сказать большое спасибо президенту Токаеву, Елбасы, акиму области Сапарбаеву и акиму района. Народ очень рад что в селе происходят изменения. У нас работают четыре школы, одна на государственном языке, была открыта в 2009 году. Открывали тогда впервые среди дунган. Изучаем государственный язык, - сказал он.



Мы проводим большую работу среди молодежи - Двумаров



Аким Кордайского района Рустем Даулет отметил, что на восстановление было выделено 213 млн тенге. 41 жилых помещений и коммерческие объекты были восстановлены. Был проведен централизованный водопровод. Накопленные бытовые проблемы были решены в прошлом году.