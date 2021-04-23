О суверенитете и инстинкте услужливости, - С.Черняховский

20:57 23.04.2021

СЕРГЕЙ ЧЕРНЯХОВСКИЙ | 23.04.2021 |



Есть такая болезнь, когда хочешь, но не можешь



Чешского премьера Андрея Бабиша прежде не ассоциировали с антироссийской кампанией в "Малой Европе". И в большую чешскую политику он пришел не так давно: десять лет назад, когда в 2011 году создал партию "Акция недовольных граждан". Партия опиралась на протест против старых партий, старой политики и старых политиков. Нечто вроде призыва Дональда Трампа "Осушить болото в Вашингтоне" (там, как известно, болото поглотило Трампа).



Партия Бабиша требовала, с одной стороны, снижения цен и проведения социальной политики, с другой – большей свободы и поддержки бизнеса. Через два года она вошла в парламент, получив 19 % голосов избирателей, 47 мандатов в парламенте из 200 мест и стала младшим партнером в коалиции с социал-демократами, которые собрали 20 % голосов и получили 50 мандатов. Бабиш получил пост первого вице-премьера по экономике и всячески подчеркивал свое реноме прагматика, далекого от политических интриг.



На выборах 2017 года его партия поменялась местами с социал-демократами: те потерпели провал, собрав всего 7 % голосов (15 мандатов). А партия Бабиша добилась триумфа, получив почти 30 % голосов и 75 мандатов. В новой коалиции теперь уже социал-демократы стали младшим участником, а Бабиш возглавил правительство. И снова пытался предстать деполитизированным, прагматичным экономическим руководителем-экономистом.



Экономикой он всегда и занимался: его отец представлял социалистическую Чехословакию в качестве торгового консультанта при ООН, экономическую сферу выбрал и сын. С 1985 года Андрей Бабиш работал в братиславской внешнеторговой фирме, в 1990 году эту фирму возглавил. Стал миллиардером и владельцем агрохимического холдинга Agrofert, сделав его крупнейшим холдингом данного профиля в Европе. Сегодня холдинг охватывает 200 компаний не только из бывших социалистических стран (Чехии, Словакии, Польши, Венгрии), но и из старой Европы (ФРГ, Нидерланды). Персонал насчитывает десятки тысяч человек, личное состояние Бабиша Форбс оценивает в 4,8 миллиарда долларов.



То есть Бабишу не нужны деньги, он может позволить себе быть свободным от коррупции и вести с ней борьбу. Однако в состоянии Бабиша и в его транснациональной компании – его же слабое место, по которому можно наносить удары через власти тех стран, где есть интересы его холдинга.



Конфликт с Россией Чехия начала не сегодня. Еще зимой-весной 2019-2020 гг. пражские неонацисты, возглавившие местные органы власти в ряде районов столицы, устроили провокацию вокруг памятника маршалу Коневу и установки памятника власовцам. Бабиш тогда пытался маневрировать; говорил, что вопрос о памятниках находится в ведении местных властей, отсылал к МИД Чехии. В итоге конфликт замяли, а памятник Коневу убрали.



Инцидент показал, что по отношению к антироссийским акциям и неонацистским провокациям правительство Бабиша терпимо. Бабиш назвал тогда Чехию "суверенным государством": мол, не допустим, чтобы "некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела".



А когда год спустя известное "большое государство" послало сигнал, выслав из Вашингтона российских дипломатов, Бабиш проявил суверенную волю и выслал из Праги вдвое большее число представителей России. Это когда-то чтили память о совместной борьбе советских солдат и чехов против фашизма и о спасении Красной армией Праги во время антифашистского восстания в мае 1945 г.



Сегодня Чехия служит другому суверену.



Когда-то считалось, что Чехия – одна из первых жертв нацистской оккупации. В силу дружеских отношений с социалистической ЧССР не вспоминали, что в 1938 году, после Мюнхена, Чехия не утрачивала суверенитета, а просто своеобразно распорядилась им, признав себя гитлеровским протекторатом. Чехия не была покорена и завоевана, она добровольно присоединилась к фашистской Германии.



Гитлер не захватывал Чехию. Да, Англия и Франция ее предали, но от подтвержденной и гарантированной поддержки СССР президент Бенеш отказался добровольно. И когда прогерманские верхи Чехии вынудили Бенеша уйти в отставку, он передал власть президенту Эмилю Гахе, при котором начали строить государство по модели итальянского фашизма. А через несколько месяцев Гаха дал официальное согласие на вхождение страны в состав Рейха на правах протектората. Так "суверенная" Чехия стала частью территории Рейха – "Протекторатом Богемии и Моравии". Последний президент довоенной Чехии Эмиль Гаха, в мае 1945 года арестованный за сотрудничество с нацистами, в июне того же года закончил жизнь в тюремной камере.



Услужливость Чехии образца 2021 года преемственна по отношению к услужливости чешских руководителей фашистских времен пребывания страны в добровольном союзе с Третьим рейхом. Среди этих руководителей – Эммануэль Моравец, доктор Тойнер, доктор Викторин, представители Чешской антибольшевистской лиги, Чешской добровольческой роты СС "Святой Вацлав", пытавшиеся в марте 1945 года организовать крупные чешские подразделения в составе СС для поддержки терпевшего поражение вермахта.



У вассальной услужливости чешских правящих кругов сегодня свои корни. И своя генетическая память о добровольной службе германскому нацизму.



Бабиш через комментарий повторяет, как важны для Чехии хорошие отношения с Россией. Возможно, он и хотел бы таких отношений. Он хочет, но не может. Есть такая болезнь.