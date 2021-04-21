Гражданство есть. А права? Как жители ЛДНР становятся россиянами, - "ЛГ"

21:18 23.04.2021 Илья Шаповалов



Гражданство есть. А права?

Граждан России становится все больше



В апреле 2019-го Владимир Путин подписал указ, по которому жители ЛДНР получили возможность стать гражданами России "в упрощенном порядке".

В республиках решение президента восприняли с воодушевлением, указ стал важным политическим событием не только для Донбасса, новость широко освещалась в мировых СМИ, вызвала острую реакцию на Украине. И вот прошло два года. Как обстоят дела с паспортизацией? Что представляет собой процедура в бытовом и бюрократическом смыслах?

Сегодня народ на Донбассе живет, мягко скажем, небогато – непривычное положение, ведь и в советские, и постсоветские времена мы считались весьма зажиточным регионом. Теперь, когда блокада, война, безработица, экономические связи разрушены, приходится считать каждую копейку. Важное обстоятельство, в том числе и в вопросе получения российского гражданства.



Поначалу оформление паспорта России обходилось более чем в 3000 рублей. Москвичу или питерцу не накладно, а дончанину весьма даже обременительно. Впрочем, довольно скоро плату за паспорт отменили. Теперь расходы минимальны: за бланк – 300 рублей, пара сотен за фотографии и ксерокопии документов, плюс 550 за место в автобусе, который отвезет в Ростовскую область гражданина "непризнанной республики", а вернет обратно гражданина России.



Указ Путина обязывает государственные органы РФ оформить гражданство за три месяца, и сроки эти выдерживаются, многие даже получают паспорт через месяц-два после подачи документов. Однако закон предполагает "упрощенный порядок" только для обладателей гражданства ЛНР и ДНР, процедура приобретения которого едва ли не сложнее, а по срокам продолжительнее. До апреля 2019-го получить паспорт республик можно было за пару недель, но народ особо не торопился. Теперь ждать очереди только на подачу документов приходится до полугода.



Впрочем, жалобы на бюрократию неуместны, ведь систему безопасности никто не отменял, да и в сравнении с другими претендентами на российское гражданство из дальнего и ближнего зарубежья мы однозначно в привилегированном положении. И сроки рассмотрения сокращены, и отказываться от гражданства Украины не требуется.



.. .И вот гражданин республики подал документы в Миграционную службу, дождался своей очереди, ему позвонили, сообщили о положительном решении. Пора ехать в Россию за паспортом.



Каждое утро из центра Донецка, с улицы Федора Зайцева, уходит несколько рейсов в Ростовскую область – красивые, большие, комфортабельные автобусы. Наша группа собирается к 5.30, пассажиры занимают места, распорядители из Миграционной службы следят за порядком, все организовано почти по-военному. В шесть трогаемся и через три часа пересекаем границу по упрощенной процедуре. Без очереди и личного досмотра проходим дээнэровскую, российская – построже, но и там "паломников" за паспортами пропускают без лишних проволочек.



Дальше путь за гражданством лежит в один из населенных пунктов Ростовской области: Матвеев Курган, Куйбышево или Родионово.



И вот мы наконец в Куйбышеве. Очереди нет, все организовано четко, полиция проводит досмотр личных вещей, приехавшие делятся на две группы: в одной – инвалиды, женщины, подростки – они пойдут в первую очередь, в другой – мужчины.



Когда заходим внутрь, нас знакомят с текстом присяги. Еще нужно сдать отпечатки пальцев, которые занесут в базу МВД. Пандемия диктует темп – процесс организован так, чтобы все необходимые процедуры происходили как можно быстрее. Присягу мы зачитываем хором в зале, оформленном государственной символикой. После поздравления начальника отдела запускают следующую группу, и уже минут через сорок автобус мог бы отправиться обратно в Донецк, но, как говорится, – всюду жизнь.



Один из попутчиков, мужик средних лет, на которого поначалу я даже не обратил внимания, видимо, начал праздновать получение гражданства загодя и в Куйбышево прибыл подшофе. Полицейские, заметив неладное, отказались пускать его на территорию, мужик умолял, полицейские ни в какую, велели ждать начальника, который будет не раньше двух. А значит, всему автобусу тоже пришлось ждать.



То ли мужик успел к приходу руководства протрезветь, то ли начальник проявил человечность, но паспорт бедолаге все-таки выдали – можно ехать. Но тут новая напасть: выяснилось, что немалая часть наших попутчиц проявила домовитость, разбрелась по местному рынку и окрестным магазинам. Многие вернулись с набитыми пакетами, с картошкой и мясом, которыми завален Донецк по тем же, а то и более низким ценам. Наверное, сработал советский инстинкт: хоть что-нибудь обязательно привезти из поездки.



В автобусе кто-то спит, кто-то смотрит в окно или смартфон, кто-то рассматривает новый паспорт: корочка очень похожа на дээнэровскую, только чуть темнее и орел другой на обложке.



Пока ждали отправления, удалось пообщаться с попутчиками. Их рассказы во многом схожи, наиболее типична история пожилой дончанки Тамары: "Еще в 2017-м я потеряла украинский паспорт и пошла получить паспорт ДНР. Тогда это особого практического смысла не имело, украинские документы признавались наряду с республиканскими, как, впрочем, и сейчас. Когда решила стать гражданином России, сложностей не возникло, но большинство моих знакомых ждали республиканских документов больше полугода".



Интересуюсь "политическими мотивами", Тамара отвечает без патетики: "Многие получают паспорта России вовсе не потому, что против своих бывших сограждан. Когда пришел Зеленский, я еще надеялась на окончание войны, думала – помиримся. А когда поняла, что новый президент Украины просто играет в политику, что мы ему и даром не нужны, решила: рассчитывать нужно на себя. А без России сами мы не справимся".



Те, кто помоложе, видят в получении гражданства возможность устроится на работу или пойти учиться в России. Для кого-то паспорт – перспектива получать российскую пенсию. Мои собеседники избегают высокопарности, хотя, конечно, кроме бытовых соображений есть и то, что называют "гражданским чувством". Но выносить его на публику–не в нашей, что ли, традиции. Против простых украинцев ничего дурного от дончан не услышишь, Порошенко и Турчинова – презирают и ненавидят, о Зеленском высказываются саркастически, он все больше походит на своего предшественника.



Из-за "непредвиденных обстоятельств" возвращаемся в Донецк позже, чем планировалось. Уже вечер. Прощаемся, киваем друг другу, разбредаемся по домам. Завтра у каждого своя жизнь, повседневные проблемы, среди которых и весьма непросто решаемые. Да, мы стали гражданами России, но далеко не всеми правами гражданина можем воспользоваться. В СМИ нередко говорят, что, мол, надо обеспечить гражданам России, живущим в ЛДНР, право проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Это, безусловно, важно, но есть и другие моменты. Например, получить российскую пенсию или материнский капитал можно, только зарегистрировавшись в России. А как это сделать, если нет близких родственников или друзей? У кого-то есть, но они, например, в Норильске. Представляете, сколько нужно денег для такого путешествия? Но даже если не Норильск, а Ростов. Необходимо потратиться на дорогу, на проживание, ведь и двух недель не хватит, чтобы успеть пройти все бюрократические процедуры. Большинству это просто не по карману. А у кого-то знакомых и родственников на Большой земле просто нет. Значит, надо обращаться к посредникам, разнообразным "жучкам", которые того и гляди обманут.



Хотя и эти организационные бюрократические проблемы, скорее всего, найдут свое решение. Государственный механизм, пусть и со скрипом, неумолимо движется в нужном направлении. Сомневаетесь? Но ведь совсем недавно многие не верили, что гражданство России станет доступно жителям Донбасса.



Илья Шаповалов, Донецк



В ТЕМУ

Вопрос "ЛГ" о масштабах и проблемах паспортизации был задан Денису Пушилину на пресс-конференции по случаю годовщины провозглашения ДНР. Глава республики рассказал, что действительно существуют организационные трудности, но они решаются. Сообщил, что открываются новые пункты приема заявлений, что в администрациях районов и городов можно получить предварительную консультацию – обученные специалисты проверяют пакет документов, собранных соискателем гражданства, и эта система предварительной экспертизы позволяет разгрузить сотрудников Миграционной службы, должна значительно сократить очередь. Кроме того, через кадровые службы вузов вскоре тоже можно будет сдать документы на гражданство – это услуга для студентов. Были перечислены и другие меры, в результате которых, по мнению Дениса Пушилина, к концу года в двух республиках российское гражданство оформят 500-600 тысяч человек.



Теги: Илья Шаповалов



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Глеб (змеелов), 21.04.2021

Получить.... или материнский капитал можно, только зарегистрировавшись в России.

Это не соответствует действительности. Независимо от места проживания гражданина России положен маткапитал на детей, являющихся гражданами России.

Я узнал это за несколько минут.....



Глеб (змеелов), 21.04.2021

Если совсем точно, то ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ можно не имея регистрации, а вот реализовываться он должен на территории России. И да, надо не зарегистрироваться, по хорошему, а именно проживать на территории России.

Справедливо ли это? Да. На данный момент ДНР - территория иностранного государства. Переедут люди к нам - другая ситуация.



Глеб (змеелов), 21.04.2021

Поздравляю наших новых сограждан. Желаю всем им, а также тем, кто еще не стал гражданами, мирного неба над головой. Россия для вас уже сделала много, а сделает еще больше.



21 апр. 21 Источник - lgz.ru

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