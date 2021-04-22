В прошлом году в бюджетных учреждениях Узба было расхищено свыше 301 млрд сумов

07:30 24.04.2021

Глава Сената Танзила Нарбаева выразила беспокойство уровнем хищения бюджетных средств. В прошлом году в бюджетных учреждениях было расхищено свыше 301 млрд сумов. Число коррумпированных чиновников увеличилось почти на 30%, незаконно выделено более 78 тысяч га земли.



В прошлом году в более 2500 бюджетных учреждений было расхищено бюджетных средств на сумму более 301 млрд сумов. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на пленарном заседании верхней палаты парламента, сообщили в пресс-службе Сената.



"Тот факт, что выявлены случаи осуществления госзакупок путем искусственного повышения цен, вызывает беспокойство", - сказала Танзила Нарбаева.



По данным главы Сената, растет количество коррумпированных чиновников: в 2019 году - 1339 человек, в 2020 году - 1723 человека.



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При проведении экспертизы 44 законодательных актов в сфере строительства в половине из них (23) выявлены 124 коррупционных фактора, в 13 из 70 законодательных актов в сфере здравоохранения (19%) - 41 коррупционный фактор, в 17 из 96 законодательных актов в сфере образования (18%) = 81 коррупционный фактор.



Танзила Нарбаева подчеркнула, что прокуратура должна принять действенные и решительные меры в этом направлении и внести предложения в Национальный совет по противодействию коррупции.



На заседании подвергнута критике недостаточная ответственность должностных работников на местах, отвечающих за поддержку предпринимательства. В частности, нарушены права более 5200 предпринимателей. Принято более 350 незаконных документов, противоречащих интересам предпринимателей. Проблемы почти 24 тысяч предпринимателей по различным направлениям (кредит, земля, здания, коммуникации, лицензия) были решены только после вмешательства органов прокуратуры.



В результате недостаточного внимания к эффективному использованию земель в сельском хозяйстве самовольно захвачено более 10 тысяч га земли. Почти 14 тысяч га использованы не по назначению. Незаконно выделено более 78 тысяч га земли. Незаконно получены тысячи тонн семян, минеральных удобрений, нефтепродуктов и других ресурсов.



Если в 2019 году было расхищено 1,7 млрд сумов, выделенных на ирригационные, мелиоративные мероприятия, то в прошлом году таких хищений было почти в десять раз больше - 16 млрд сумов. В 2019 году в данном направлении было выявлено 92 преступления, то в прошлом году это число увеличилось почти в четыре раза и составило 359.



На заседании Сената даны поручения по устранению подобных недостатков и недопущению их в будущем.