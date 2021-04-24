Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola

07:40 24.04.2021

24 апреля 2021,

Антон Антонов

США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, демократия – это не Coca-Cola, заявил глава МИД Китая Ван И.



В ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США он заявил, что "никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других". Ван И подчеркнул, что Китай "никогда не перенимает зарубежные модели, не экспортирует идеологию и не требует от других стран копировать методы" Пекина. Вместо этого Китай призывает страны следовать их собственным национальным условиям, передает РИА "Новости".



Ван И не согласился с тем, что противостояние с США – это спор "демократии и авторитаризма", ведь "демократия – это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус". Как заявил министр, "если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание". Он подчеркнул, что Китай следует социалистической демократии, которую поддерживает китайский народ.



"Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима, что само по себе является проявлением недемократии", – сказал он.



Также Пекин не согласился с заявлениями США о том, что Китай – это "единственная страна, способная бросить всесторонний вызов международной системе". Ван И сказал, что и сам Китай "развивался в рамках нынешней международной системы", ему незачем бросать такой вызов. При этом Китай "приветствует, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму".



Ван И напомнил о призывах в США к укреплению мирового порядка, "основанного на правилах". "Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены", – заявил он. Как отметил министр, "если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными".



Он также поспорил с заявлениями Вашингтона о "дипломатии принуждения", которой якобы занимается Пекин. Ван И указал, что сам Китай "за свою историю неоднократно подвергался принуждению и бесцеремонному вмешательству со стороны иностранных держав", но сам "не прибегает к принуждению" и "выступает против принуждения со стороны других стран".



Ван И заявил, что Китай "никогда не угрожает силой другим странам, никогда не вступает в военные союзы, никогда не экспортирует свою идеологию, никогда не подходит к чужим дверям, чтобы спровоцировать инцидент, никогда не сует руки в чужие дома", а также "не становится инициатором торговых войн и не притесняет предприятия других стран".



Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения американской компании FireEye о кибершпионаже со стороны финансируемых Китаем хакеров, заявил, что США являются крупнейшей в мире "матрицей" и империей подслушивания.