 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто дирижирует хором кыргызских НПОшников? - "ВечБишкек"
07:47 24.04.2021

АУЦА – индикатор геополитики, или кто в КР говорит "фас" правозащитникам

Карыпбай кызы Толгонай

АУЦА – индикатор геополитики, или кто в КР говорит "фас" правозащитникам

Недавняя ситуация с инцидентом в АУЦА наглядно показала, насколько выборочно у нас работают правозащитники и НПО по правам человека. Буквально недавно они маршировали за права человека, кричали о феминисциде в стране и чуть ли не штурмом брали здание МВД. Сейчас же, когда их западные кураторы чуть не довели до трагедии беременную женщину. Ни Рита Карасартова, ни Динара Ошурахунова, ни "народный депутат" Дастан Бекешев и его прозападно-настроенная коллега Наталья Никитенко – никто не написал даже маленького поста в соцсетях на тему психологического давления со стороны представителя зарубежного государства на нашу гражданку. Двойные стандарты? Не иначе…

Если бы такой инцидент, к слову, произошел со стороны, скажем, китайских представителей, разразился бы жуткий скандал с возможными митингами и выдворением инвесторов. Здесь же ни одно НПО не проронило ни звука.

По словам политолога Марса Сариева, ситуация с инцидентом в АУЦА наглядно показывает почему и из-за кого у нас в Кыргызстане происходят все митинги и марши.

- Буквально недавно правозащитники устраивали акцию протеста у здания МВД, а сейчас полная тишина. Поэтому, ясно, кто системно провоцирует все эти митинги. Это также наглядно показывает, что КР находится в политразработке Запада, - сказал VB.KG Марс Сариев.

По его словам, аналоги подобных геополитических процессов сейчас происходят в России, Беларуси.

- Но особо показательно в этом ключе молчание защитников гендерного равенства, недавно рьяно нападавшие на власти и правоохранителей. Теперь они точно доказали, откуда идет финансирование и команда "фас", - уверен Марс Сариев.

По мнению политолога, внешние сценаристы понимают, что раскачать "балконских" у них не получается.

- При этом на данный момент в Кыргызстане есть два запала, которые могут раскачаться – это националисты и религиозники. Показатель этому недавно задержанная тенгрианка Гульзат Аалиева, разместившая в соцсетях провокационные религиозные посты. Это и есть желание столкновения между ориентированными на ислам и другими верами. То есть, меняются инструменты. Цель же остается – разжечь исламистские настроения по "египетскому" сценарию. То есть, идет попытка разыграть межрелигиозную карту, - подчеркнул Сариев.

И на всем этом фоне, инцидент в АУЦА, на который не отреагировало ни одно гендерное движение, ни один защитник гендера не дал даже реплики в соцсетях - индикатор, как инженерно и проектно подходят к вопросам западные проектировщики. И это не может не настораживать, заключил политолог.

Все это показывает наглядно и то, насколько в Кыргызстане подконтрольны определенным лицам НПО. А в этом ключе снова встает вопрос о принятии законопроекта, берущего под контроль все финансовые потоки из вне и на какие нужды идут они в Кыргызстане. Теперь уже это дело национальной безопасности.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619239620
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