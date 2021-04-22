Путин де-факто признал ДНР и ЛНР и вышел из Минских соглашений

08:13 24.04.2021

Путин признал ДНР и ЛНР и вышел из Минских соглашений, - Резников



Слова президента России Владимира Путина о том, что Украина для урегулирования ситуации на Донбассе должна вести переговоры с представителями ЛНР и ДНР, являются заявлением о выходе России из Минских соглашений.



Об этом 23 апреля заявил вице-премьер-министр - министр "по вопросам временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников.



Резников подчеркнул, что по международному праву, официальные заявления от имени государства могут делать президент, премьер-министр и министр иностранных дел.



"Только что из уст президента РФ мы с вами услышали официальное признание двух квазисозданий с оккупационными режимами с соответствующими аббревиатурами ЛНР и ДНР. Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет таких терминов ЛНР и ДНР, есть ОРДЛО Украины", - отметил Резников.



При этом он допускает, что Путин мог оговориться.



"Президент Путин или оговорился, случайно сказал эти две аббревиатуры (он так на самом деле и думает, но мог и ошибиться), или это у них уже план.



И этот план для них на самом деле рискованный, потому что тогда [встанет] вопрос выхода из „Минска", санкции", - сказал Резников.



По его словам, глава российской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак говорят, что "ОРДЛО - это Украина".



"Я хочу послушать в следующую среду, как они будут называть эти территории. Если они начнут называть их ДНР и ЛНР - значит, у них изменился нарратив", - заключил украинский министр.