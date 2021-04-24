 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Однополярный мир закончился: если Штаты не подвинутся - их уничтожат, - Л.Корсунова
08:21 24.04.2021

24.04.2021

На фоне ситуации на Донбассе американские политики и представители НАТО начали слишком много себе позволять. Резкие высказывания, провокации, угрозы - но все это блажь, ведь с таким президентом, как Джо Байден, тягаться с Россией у Штатов не получится.

Влияние РФ на международной арене растет. Меняются и современные политические веяния в целом. Штаты рискуют стать отстающим игроком, если политики там не пересмотрят свои цели и способы их достижений. Как бы американцы ни пытались нативно или агрессивно захватить этот мир, они проигрывают.

Начнем с Украины. Нагнетание у линии разграничения на Донбассе началось еще в конце прошлого года. Байден продвигал антироссийскую позицию с самого начала. А тут еще и "Северный поток - 2" на подходе - еще одно напоминание США, что на них свет клином не сошелся.

Как бы американская сторона ни пыталась помешать проекту реализоваться, он почти готов и скоро будет введен в эксплуатацию. Американцы потеряют немало денег, учитывая, что Европе, как ни посмотри, невыгоден их дорогой СПГ.

Что касается обвинений Запада о том, что войну на Донбассе спровоцировала Россия, то хорошо по этому поводу написали в болгарском издании "Труд". Там отметили, что в РФ "помнят историю и не стирают ее в угоду конъюнктуры временного".

Идем дальше. США серьезно проигрывают на мировой арене, и еще одним доказательством этого является ядерное оружие. Точнее, вероятные новые члены ядерного клуба.

Американцы так не любят сильных соперников. Да и в целом военная сфера обходится Штатам слишком дорого, тогда как в той же России создаются прекрасные образцы вооружений при куда меньших вложениях в оборонный бюджет.

В 2021 году Штаты выделили на военку более 635 млрд долларов. Да только в начале месяца испытание американской гиперзвуковой ракеты провалилось.

В России такие ракеты уже вовсю размещают на подводных лодках. А как известно, кто оружие создает, тот умеет ему и противодействовать. Так что 2:0 в пользу РФ.

Ну, и еще один провал американской политики - Иран. Как бы ни пытались США испортить жизнь иранцам, не вышло. Тегеран налаживает отношения с другими странами, в числе которых и Россия.

Как отметили, в болгарском СМИ, Штатам стоит "контролировать поведение стран с долгой историей за плечами, которую они не забывают". "Сохранение памяти и ее усовершенствование вызывает рефлексы", - подытожили в издании.

США - стране, где главная традиция - это переодевание в отцов-основателей и индейцев, которых там уничтожали и сегрегируют по сей день, этого не понять, как и того, что время американской монополии прошло уже довольно давно. С этим пора смириться и пересмотреть политику.

Людмила Корсунова, специально для "Русской Весны"

Источник - rusvesna.su
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