Рабство власти и капитуляция оппозиции: как Запад наклонил Грузию? - Бесо Барбакадзе

09:53 24.04.2021 23 апреля 2021



Постоянный автор издания "Грузия и Мир" Бесо Барбакадзе обратился к результатам челночной дипломатии Евросоюза и США по урегулированию внутриполитического кризиса в Грузии, вызванного саботированием радикальной оппозицией работы законно избранного парламента республики.



Вы ведь помните второй визит эмиссара президента Европейского совета Шарля Мишеля - Кристиана Даниэльссона? Никак не сумев убедить грузинских политиков во время первого визита, он во второй визит привез готовый документ и прямо сказал позиции и оппозиции: непременно подпишите, документ согласован в Европе. Грузинская политическая элита впервые именно в Тбилиси прочитала ту повестку дня, по которой в последующие четыре года предстояло жить ей и, соответственно, всей Грузии.



Сколько бы ни утверждал Запад, что грузинские политики не могут договориться, но в одном и очень важном действительно согласились - привезенный Даниэльссоном документ никому не понравился. И власть, и оппозиция отказали Европе: так не годится, вы, мол, плохо думали вместо нас. Это был первый случай, когда "стратегическому партнеру" - Европе грузинский политический спектр в один голос сказал "нет". Это было настолько неожиданно, что, до того как Европа встревожилась и возмутилась, прошло достаточно времени, грузинские политики подумали, что их непокорность сошла им с рук и начали петушиться. Кто-то "атаковал" европарламентариев, а кто-то дотянулся и до американских конгрессменов. И вот "стратегический партнер" и "исторический друг" понял, что Грузия ускользает у него из рук, в стране витает дух самостоятельной политической игры, и… председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе никогда не упоминал, что у него запланирован визит в Америку. Между тем, даже если бы не пандемия, в обычных условиях такие визиты согласовываются как минимум за месяц раньше. А вот Кобахидзе отправился в Америку без планирования.



В таких случаях русские говорят "вызвали на ковер". Почему русские? Потому что в конечном итоге получилось так, что страна, которую грузинские политики критикуют больше всего, в наши внутренние дела вообще не вмешивается и спокойно наблюдает, как развлекается Запад, проводя эксперименты на грузинских политиках.



Эксперимент - это когда в один день говоришь, что ты это не сделаешь, а на второй день, после звонка из Европы, выходишь, словно ребенок, снявший памперс, и на все киваешь головой. Не прошло и дня с визита Кобахидзе в Америку, когда председатель парламента Грузии… нет, председатель могущественного и принципиального парламента Арчил Талаквадзе выступил и торжественно заявил: "Я готов в одностороннем порядке подписать представленный Даниэльссоном документ, и теперь черед за оппозицией". Это тот самый Талаквадзе, которому не нравился документ Даниэльссона, в особенности пункт, согласно которому из 16 комитетов парламента председателями пяти должны были быть оппозиционеры: как, дескать, мне объяснить членам моей команды, чтобы они оставили посты? А сейчас, после подписания документа, ему придется не то что объяснять, а осуществить этот пункт, и он вынудит пять членов своей команды освободить должности. О том, что этих пятерых никто ни о чем не спрашивает, догадаться легко. Они как пешки были пожертвованы ради расположенных на шахматной доске слонов… Что уж там король с королевой. К тому же в документе эта тема была расписана детально. Два из пяти оппозиция должна была выбрать из следующих комитетов - по процедурным вопросам, по юридическим вопросам, по правам человека и гражданской интеграции, бюджетного и финансового и по международным отношениям.



Всем очевидно, что в этой пятерке такие комитеты, перебои в работе которых автоматически означают перебои парламента, и почему полагают, что оппозиция именно с поста председателя комитета не попытается устроить саботаж? Только не говорите, что они настолько любят страну, что не позволят себе этого…



Поговорим сначала об оппозиции, потом - о рабстве. Даниэльссона именно оппозиция встретила с фанфарами, но они не смогли вычитать в документе статью, в которой четко было бы написано, что власть должна назначить досрочные выборы. Оппозиция была уверена, что Европа отберет у "Грузинской мечты" власть, положит на блюдце с позолотой и поднесет оппозиции в ее беседке. Так вот, именно потому, что оппозиция не надеется победить на выборах, она пытается "вырвать" власть у "Мечты" посредством Запада. Однако Запад отложил это на 4 года, и им это не понравилось. Через четыре года есть масса всего, что можно съесть и прикарманить, так что…



Теперь мяч на поле именно оппозиции, и Запад должен показать, он вообще может "задавить" только власть или одним щелчком пальцев поработить оппозицию тоже. Между тем лидер расколовшегося "Гирчи" Зураб Джапаридзе ясно сказал, что подписание документа означает объявление капитуляции. Выходит, если оппозиция войдет в парламент, получит пять комитетов, изменит избирательный кодекс, присмотрит за судебной системой и перекроит ее - это, оказывается, капитуляция. Оппозиция хочет или все, или ничего.



Уже сбились со счета, сколько раз за последний год лидеры оппозиции и власти под давлением Запада радикально меняли свою позицию. Сложно, когда у тебя столько власти, когда вся страна у твоих ног - и в это время кто-то приходит или звонит и говорит тебе, что тебе следует жить по его повестке дня. Поэтому, как в "Дата Туташхия", - "иногда ошибаюсь в поведении", - точно так же грузинские политики оправдываются и затем переступают через свои принципы, самолюбие, мораль и говорят то, что их вынуждает говорить Запад. Именно вынуждает, иначе как это может быть, что один день говоришь одно, а на другой - радикально противоположное… Между тем если они всему этому не изменят, то могут "опрокинуться" и потерять те блага, которые попали им в руки из воздуха, ниоткуда. Именно ниоткуда, потому что в 2012 году правительство "националов" сменил один человек, и этого одного человека сейчас вообще не видно, он умыл руки и живет спокойно. А то, что он оставил…



Активисты оппозиции на акциях часто скандируют: "Вы рабы! Рабы!", и это в основном в адрес правоохранителей. Между тем те активисты лучше всех должны знать, что классическим образцом рабства являются как раз их лидеры. Те лидеры, которые по первому же зову посла любой европейской страны стремглав прибегают и выслушивают их указания. Те лидеры, которые выслушивают и принимают стучание кулаком и топание ногами американского посла Келли Дегнан и не могут слова ей возразить. После встречи с послами многие политики, покидая резиденцию, не раз говорили: мы попили кофе, поели пирожные, почти не разговаривали, и в этом случае они не лгут. Они там не разговаривают, им никто не дает говорить, они получают указания, как жить им самим и какой делать жизнь людей. Любое слово расценивается как непослушание, непослушных же убирают с политического поля, а этого никто не хочет, поскольку в Грузии доходнее бизнеса, чем политика, пока что никто не придумал.



Кобахидзе заставил председателя парламента подписать документ одним телефонным звонком, и, когда он приедет, об остальном расскажет здесь. Подозреваю, что члены его команды будут слушать, раскрыв рты, счастливые… Шутка, что ли, - Кобахидзе жал руки американским конгрессменам, и для представителей оппозиции и власти это, наверное, ассоциируется как соприкосновение с политической святыней.



Трудно в такой ситуации на что-то надеяться и верить в будущее, когда какой-то конгрессмен, какой-то Даниэльссон, какой-то Мишель и еще кто-то другой (все они "кто-то", кто столь грубо вмешивается во внутренние дела Грузии) обращаются с грузинскими политиками, как с маленькими детьми, ругают их, заставляют отказываться от принципов, вынуждают принимать непонятные для будущего страны решения… Ведь факт, что жизнь по указанию западных политиков довела нас до этого. У нас нет ничего своего, даже мнения, и мы получаем лишь обещания. "Одной ногой мы в НАТО, вторая нога остается позади…" Вот такое у нас положение по всем направлениям, одной ногой впереди, другой - позади. А к политикам, находящимся в таком состоянии, обычно легко находят подход и не щадят, а они не щадят нас, простых людей. И живем мы так из года в год вот уже 30 лет.



Не имело значения, подпишет ли оппозиция документ Даниэльссона, Запад уже доказал, что он прочно держит Грузию в руках и не намерен ее отпускать. Источник - eadaily.com

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