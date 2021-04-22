Суд над Шовином в США: черные начинают и выигрывают, - А.Филиппов

10:11 24.04.2021 22 апреля 2021



Американский закон заговорил. 20 апреля присяжные признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда второй степени.



Приговор должен быть оглашен через восемь недель, и, несмотря на право апелляции, скорее всего, Шовину грозит несколько десятков лет тюрьмы. Как бы ни закончилась эта история, сегодня уже понятно, что судебный процесс и приговор Дереку Шовину вполне могут стать знаковым событием для США. Американская система уголовного правосудия, по сути, свелась к одному показательному моменту: черные должны выиграть, а белые проиграть, иначе города вновь будут объяты пламенем.



На трагическое взаимодействие Шовина и Флойда в мае прошлого года, закончившееся смертью последнего, с самого начала было два прямо противоположных взгляда. Согласно одному из них, Флойд действительно был арестован законно, совершив вполне тривиальное преступление, когда попытался не только расплатиться за сигареты фальшивой 20-долларовой купюрой, но и управлять автомобилем под воздействием наркотиков. Более того, Флойд активно сопротивлялся аресту, он не угрожал полицейским, но отказывался подчиниться и сесть в их машину. Однако способу, которым Флойд в течение девяти минут удерживался полицейскими на земле со скованными сзади руками, нет никакого оправдания, так как очевидно, что ему - из-за порока сердца, действия наркотиков или лежания на асфальте - стало трудно дышать, его пульс практически остановился, в то время как испуганные прохожие пытались объяснить полицейским, что задержанный больше не сопротивляется и не подает признаков жизни.



По свидетельству медицинских экспертов, именно это и убило Флойда: потеря кислорода, из-за которой его мозг и сердце перестали функционировать, а, по свидетельству выступивших на суде сотрудников правоохранительных органов, в эпизоде с Флойдом полицейские отошли от стандартного протокола удержания подозреваемого на земле, к тому же они не выполнили одну из базовых установок своей службы: каким бы плохим человеком ни был подозреваемый, какое бы отвратительное преступление он ни совершил, именно полицейские несут ответственность за его здоровье при задержании и они просто обязаны оказать ему первую медицинскую помощь в случае необходимости. С этой точки зрения Джордж Флойд умер, потому что Дерек Шовин - плохой коп, а фальшивая двадцатка - не то преступление, за которое человек должен расплачиваться жизнью.



Согласно другой точке зрения, Дерек Шовин - честный служака, который в действительности не душил Флойда коленом, а просто удерживал его спину и плечо, пока здоровенный негр, находящийся в одурманенном состоянии, сопротивлялся аресту. Джордж Флойд, так же как Майкл Браун, Даунт Райт, Рэйшард Брукс и многие, многие другие американцы, остался бы жив, если бы в точности выполнил команды офицеров полиции. Сторонники этого взгляда на проблему признают, что Шовин, конечно, отошел от инструкций и приговор ему в целом заслуженный, хотя и не по всем пунктам.



В 2019 году (последнем "нормальном", доковидном году) американские полицейские убили 268 негров, из которых 68% нападали на стражей порядка, а 79% были вооружены. В том же году от рук полиции погибли 415 белых мужчин, из которых 68% были вооружены и 68% атаковали полицейских. Факты таковы, что чернокожие гибнут от рук полиции чаще, чем их доля в населении страны, но реже по сравнению с белыми, когда они совершают насильственные преступления. 700 тыс. полицейских в США взаимодействуют с американцами примерно 75 млн раз в год. Из этих 75 млн взаимодействий около 1 000 обычно заканчиваются гибелью человека от рук полицейских. Это уровень смертности ниже 0,002% за столкновение, т. е. 99,998% взаимодействий американцев с полицией проходят без смертельного исхода. Иными словами, из 1 млн американцев только трое ежегодно умирают от рук полиции.



Наблюдая за происходящими за океаном событиями, нас интересует даже не столько приговор Шовину, сколько обстановка, в которой проходили слушания и вынесение вердикта присяжными, и то лицемерие, с которым администрация президента Джо Байдена, политики-демократы и сторонники Black Lives Matter используют смерть мелкого уголовника Флойда в качестве факела социальной справедливости и повода к дальнейшей борьбе со структурным расизмом, который, по их мнению, до сих пор вплетен в ткань Соединенных Штатов и который необходимо подавить путем перестройки всей американской системы. Например, глава организации BLM Нью-Йорка Хэнк Ньюсом ясно дает понять в многочисленных интервью, что активисты останавливаться не собираются, пока "не сожгут все дотла".



В состоявшемся в Миннеаполисе судебном разбирательстве организаторы движения BLM и их сторонники проявили не больший интерес к правосудию, чем Червонная Королева из кэрролловской "Алисы в Стране чудес", желающая рубить головы направо и налево, не особо вникая в суть дела. Опасаясь потери своей головы, многие влиятельные американские политики и правозащитники предпочли стоять в стороне, пока вокруг здания суда в Миннеаполисе кружила разъяренная толпа, жаждущая крови белого полицейского.



Дерек Шовин, скорее всего, виноват, но суд над ним вряд ли можно назвать справедливым. В ожидании вердикта присяжных полицейские управления в Миннеаполисе и по всей стране окружили себя рядами колючей проволоки, в штате Миннесота и округе Колумбия были размещены дополнительные контингенты Национальной гвардии. Все это время присяжные знали, что СМИ и вся страна буквально смотрят им в лицо, и все благодаря публикации в местной газете The Minneapolis Star-Tribune, содержащей описание возраста, расы, местонахождения, профессий и даже иммиграционных историй участников судебного заседания.



Какие еще новости доходили до присяжных за эти несколько недель? Например, они узнали, что в бывший дом одного из свидетелей со стороны Шовина в Северной Калифорнии была подкинута отрубленная свиная голова, а сам дом залит кровью в полном соответствии с заветами мафии из "Крестного отца". Им также стало известно о соглашении на сумму в $ 27 млн, подписанном властями Миннеаполиса с семьей Флойда, поэтому присяжные уловили общий посыл последних недель: обвинительный приговор, грузовик с деньгами для семьи погибшего, а также месседжи от высокопоставленных политиков в совокупности намекали на то, что Шовин должен быть признан виновным, иначе не избежать новых разрушительных беспорядков.



Накануне вынесения приговора президент США Джо Байден рассказал, что молится о том, чтобы присяжные прислушались к "неопровержимым" доказательствам и вынесли правильный вердикт, - не назвать это вопиющим вмешательством в дело правосудия - значит признать, что черное - это белое. Напомним, что в бытность председателем сенатского судебного комитета Байден приложил руку к появлению Закона о борьбе с насильственными преступлениями (1994), по новым, более жестким нормам которого целое поколение молодых негров было либо воспитано в неполноценных семьях, либо гангстерами, потому что их отцы гнили в тюрьме.



Помимо Байдена и господствующей либеральной прессы, особенно отличилась чернокожая конгрессвумен-демократ Максин Уотерс, которая не только, по сути, объясняла присяжным посредством СМИ, какой вердикт им следует вынести, но и своими подстрекательскими речами буквально наэлектризовывала толпы хулиганов и "активистов", собирающихся у здания суда, до такой степени, что даже вызвала гневную отповедь судьи Питера Кэхилла. Многие политики-демократы (например, Карен Басс, член Палаты представителей в интервью CNN) рассказывали, что "очень волнуются" насчет беспорядков в стране, если присяжные проголосуют "неправильно".



"Я не думаю, что кто-либо в Миннеаполисе, честно говоря, кто-либо в Соединенных Штатах или в значительной части мира поймет любой другой вердикт, кроме обвинительного", - подчеркнула Басс.

Здание городской администрации, где происходило заседание, было укреплено словно военный объект в оккупированной стране, и присяжные каждый день видели это, как и слышали о беспорядках на расовой почве в Портленде или стрельбе по солдатам Национальной гвардии из проезжающего мимо автомобиля на одной из улиц Миннеаполиса.



В 1992 году в Лос-Анджелесе вспыхнули массовые беспорядки, после того как несколько белых полицейских жестоко избили чернокожего Родни Кинга и были оправданы судом присяжных. На фоне пугающего эффекта от погромов, унесших жизни 63 человек и подавленных военными, новый суд присяжных приговорил двух из этих офицеров к тюремным срокам. Чем эта ситуация принципиально отличается от нынешней? Разве что качеством видеозаписи, на которую свидетелями были сняты инциденты с Кингом и Флойдом. И хотя качество видео улучшилось, кое-что осталось неизменным: черные и белые американцы все так же продолжают гибнуть от рук полиции, когда пытаются оказать сопротивление при задержании. Кстати, спустя два десятка лет Кинг утонул в бассейне, находясь под одновременным воздействием алкоголя, кокаина, марихуаны и фенциклидина.



В 1913 году судья Оливер Венделл Холмс сказал о присяжных в Атланте, под давлением общественного мнения признавших виновным Лео Франка в жестоком убийстве несовершеннолетней на основании сомнительных доказательств:



"Надлежащая правовая процедура не превращается в надлежащую правовую процедуру, если заручиться согласием испуганного жюри".

Повторимся: Дерек Шовин, вероятно, виновен, однако мы не узнаем, каков был бы вердикт присяжных, если бы не огромное внешнее давление, которое оказывало на них даже первое лицо Соединенных Штатов.



Но история с осуждением "плохого копа" не закончена. Американские левые дают понять, что они хотят большего. Вице-президент Камала Харрис заявила, что обвинительного вердикта присяжных недостаточно, чтобы "исцелить боль, которая существовала в течение многих поколений". Лидер молодого крыла демократов-социалистов конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес подчеркнула, что одного приговора мало, "система все равно не работает". Упомянутая выше Максин Уотерс призвала сторонников оставаться на улицах и быть еще более "конфронтационными". Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поблагодарила Флойда за пожертвование жизнью "ради справедливости". Пролил крокодиловы слезы радости и Байден, как будто забывший о том, что за восемь лет на посту вице-президента у Барака Обамы он никак не постарался сделать жизнь чернокожих американцев лучше и безопаснее.



Со времени смерти Джорджа Флойда движение Black Lives Matter превратилось в центральное явление западного политического мейнстрима, приведя в конечном счете к свержению президента Дональда Трампа. Тактика запугивания, угроз и насилия прекрасно работает, и уличные активисты будут придерживаться ее и дальше. В четверг одна из главных звезд мирового и американского спорта баскетболист Леброн Джеймс, последовательный сторонник BLM, человек, влияющий через соцсети на десятки миллионов людей, разместил фото (позже удаленное из "Твиттера") белого полицейского, застрелившего на днях чернокожую девушку, бросавшуюся на окружающих с ножом, с подписью : "Ты следующий". Мы видим, что примирения между белой и черной Америкой нет и не предвидится.



Демократы преследуют в высшей степени политические цели, создавая иллюзию, что чернокожие американцы находятся под исключительным прицелом полиции. Тем самым Байден и его коллеги по партии оказывают Америке огромную медвежью услугу, так как политическая атмосфера в стране безнадежно испорчена. Возможно, в минувший вторник американское правосудие восторжествовало, однако за это придется дорого заплатить всей нации.



Артем Филиппов Источник - eadaily.com

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