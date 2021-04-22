Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии. На дне...

12:19 24.04.2021

Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии



Индонезийские спасатели обнаружили подлодку KRI Nanggala 402, экипаж которой перестал выходить на связь, сообщает Reuters.



Агентство передает со ссылкой на руководство Военно-морского флота, что сканирование дна выявило субмарину на глубине 850 м.



Подлодка проводила тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали, но, как сообщили 21 апреля в Военно-морском флоте страны, не доложила о результатах учений в оговоренное время.