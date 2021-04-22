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|Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии. На дне...
12:19 24.04.2021
Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии
Индонезийские спасатели обнаружили подлодку KRI Nanggala 402, экипаж которой перестал выходить на связь, сообщает Reuters.
Агентство передает со ссылкой на руководство Военно-морского флота, что сканирование дна выявило субмарину на глубине 850 м.
Подлодка проводила тренировочные пуски торпед в водах у острова Бали, но, как сообщили 21 апреля в Военно-морском флоте страны, не доложила о результатах учений в оговоренное время.