Русские "вагнеровцы" раcпинали негров, прикончили президента и захватывают Чад, - The Times

13:12 24.04.2021

23 апреля 2021 г.

Самер аль-Атруш | The Times

Обученные россиянами повстанцы наступают на центр Африки

"Повстанцы, которые пообещали захватить власть в Чаде после смерти его президента на этой неделе, как заявили чиновники, были обучены в соседней Ливии российскими наемниками, связанными с Кремлем", - передает The Times.



"Бойцы Фронта перемен и согласия в Чаде (FACT) нанимались группой Вагнера, военизированной организацией, которой управляет близкий союзник президента Путина, для совместной работы с ними во время гражданской войны в Ливии", - говорится в статье.



"68-летний президент Деби скончался от ран, полученных во время визита на фронт в понедельник, где его войска сражались с повстанцами FACT. Повстанцы объявили о прекращении огня в ожидании похорон (...),но пообещали начать наступление на Нджамену, столицу страны, в выходные дни со своих позиций в 150 милях от города. Они располагают оборудованием, предоставленным им в Ливии, и примерно 2-тысячным подкреплением".



(...) "Группа Вагнера укрепилась на юге Ливии в течение прошлого года после того, как первоначально была задействована для оказания помощи самоназванному маршалу Халифе Хафтару и его Ливийской национальной армии в их попытке захватить Триполи у правительства, признанного ООН. Группу контролирует соратник Путина Евгений Пригожин", - пишет The Times. - Первоначально повстанцы FACT искали на юге Ливии убежище, (...) но позже были завербованы силами, лояльными Хафтару. Их главными требованиями были не деньги, а военное преимущество, которое могла обеспечить работа с Хафтаром и бывшими российскими солдатами из группы Вагнера".



"Они хотели оборудование, - заявил ливийский чиновник. - Их зарплата была очень простой, только еда и питье".



"Хафтар снабдил их автомобилями и оборудованием, первоначально предоставленными его сторонниками в Объединенных Арабских Эмиратах. Чиновники заявили, что, по их мнению, группа Вагнера проводила обучение на двух базах в южной и центральной Ливии и, возможно, также предоставила часть своего оборудования", - говорится в статье.



Бойцы FACT перебрались в Чад 11 апреля, указывает издание.



(...) "Россия извлекла выгоду из турбулентности в отдельных районах Африки, чтобы возродить свое влияние на континенте, которое рухнуло после советской эпохи. Нигде это не было так очевидно, как в Ливии после Каддафи, где группа Вагнера, фактические агенты Кремля в Африке, извлекли выгоду из связей с повстанцами в нестабильном регионе. Повстанцы из Фронта перемен и согласия в Чаде, которые намереваются захватить власть в одном из наиболее стратегически расположенных государств Африки, вполне могут оказаться ценными союзниками", - делает предположение издание.



"Чад находится буквально на перекрестке всех крупных конфликтов на континенте, уровень его влияния огромен, - говорит Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник Госдепартамента США, а ныне - представитель аналитического Африканского центра Атлантического совета. - Влияние на будущее Чада предоставило бы России, через Вагнера, доступ не только к его природным ресурсам, но и в регион, который жизненно важен для усилий Запада по сдерживанию распространения исламистского экстремизма в Западной и Центральной Африке".



"Россия имеет влияние в богатой полезными ископаемыми Центральноафриканской Республике, где Валерий Захаров, бывший сотрудник российской разведки, является советником по безопасности президента Туадеры. Кремль добивается прогресса в отношениях с хрупким руководством Судана после изгнания Омара аль-Башира, поскольку страна предлагает выход к Красному морю", - говорится в статье.



"Все доступно тем, кто готов конкурировать, и русские знают, как разобраться в хаосе, - отмечает Хадсон. - Если FACT будет иметь какое-либо влияние или власть в будущем, они вполне могут почувствовать, что у них есть друзья в Москве, которых нужно поблагодарить".



Источник: The Times