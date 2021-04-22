В Туркестане начал разваливаться крупнейший в ЦА туристический комплекс

13:29 24.04.2021

В социальных сетях появилось видео, на котором ветер сорвал кровлю со здания "Летучего театра", который находится в комплексе "Керуен-сарай", сообщает zakon.kz.



Как сообщалось ранее, церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай", прошла 10 апреля 2021 года в городе Туркестан.



