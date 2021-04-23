 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Перед лицом переговоров по иранской ядерной сделке Израиль рискует остаться в изоляции, - Le Monde
13:33 24.04.2021

23 апреля 2021 г.
Луи Имбер | Le Monde

"(...) Было время, когда Израиль умел хранить секреты. Этого не произошло после взрыва на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе 11 апреля. Через несколько часов после разоблачения Тегераном этой операции израильские официальные лица поспешили заявить в прессе на условиях анонимности о том, что за атакой на ядерный объект стоит "Моссад". Стремились ли они открыто сорвать возобновленные в Вене международные переговоры по иранской ядерной сделке, за которыми внимательно следил американский союзник?" - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Дело в том, что в этот деликатный период еврейское государство и Вашингтон проводят несовместимую политику, которая в конечном итоге может оказаться непримиримой. Демократическая администрация президента США Джо Байдена настаивает на скорейшем возрождении международного соглашения 2015 года по иранской ядерной программе, которое Дональд Трамп денонсировал в 2018 году", - говорится в статье.

"(...) Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, похоже, хочет продолжать политику "максимального давления", задуманную в 2018 году в тесном сотрудничестве с администрацией Трампа, словно бывший президент никогда не покидал Белый дом, - указывает автор статьи. "Израильское правительство считает, что необходимо продолжить давление. Это не заставило Иран изменить свое поведение, но логика правительства диктует не вести диалог с Тегераном", - сетует Эфраим Галеви, бывший директор израильской спецслужбы "Моссад".

" (...) Высказываясь по поводу атак в Натанзе, Израиль нарушил "доктрину непрозрачности", применяемую к его собственной ядерной программе с 1960-х годов, и принятую для его секретной войны против Ирана. Эта доктрина предписывает ему не подтверждать и не опровергать свои тайные операции в стране. Она предоставляет Тегерану некий запас неопределенности и снижает потребность в ответе", - поясняет Имбер.

"12 апреля министр обороны Бенни Ганц, политический соперник Нетаньяху, раскритиковал "излишнюю болтливость, которая наносит ущерб нашим силам и государственной безопасности". Ганц дошел до того, что попросил генерального прокурора страны организовать расследование утечек внутренней разведки, заявив, что это "безответственное поведение". Если оно вызвано личными или политическими интересами, то на мой взгляд, это очень серьезно".

"(...) Со временем из простой демонстрация силы такого рода утечки стали появляться в результате беспорядка, царившего в верхах израильского государства. После четырех выборов в законодательные органы за два года (последние состоялись в конце марта) Нетаньяху все еще не может сформировать правительство. К концу 2020 года израильский Национальный институт исследований безопасности (INSS) счел эту нестабильность угрозой для безопасности страны. Она поощряет воинственное поведение во внутриполитических целях, препятствует планированию армии, поскольку правительство не принимает годовой бюджет. К тому же она ослабляет верхнюю иерархию, в то время как некоторые должностные лица подходят к концу своего мандата", - пишет Le Monde.

"(...) Что касается атаки в Натанзе, то нет уверенности в том, что ее принципиально осудил Вашингтон, "который сам никогда не исключал тайных операций, проводимых незаметно для ядерной программы Ирана. Я предполагаю, что американцы хотели бы, чтобы такая операция была согласована с ними", - отмечает Узи Арад, бывший советник Нетаньяху по вопросам национальной безопасности и ветеран "Моссада". По данным The New York Times, Израиль предупредил Вашингтон до атаки, которую он якобы осуществил в одиночку. Но сделал он это в последнюю минуту и не уточнил ее характера, тем самым убедившись в том, что американцы не смогут встать у него на пути", - говорится далее.

"Бывшие чиновники администрации Обамы, сейчас находящиеся в окружении Байдена, знакомы с аргументами Израиля: они прислушивались к ним в первой половине 2010-х годов, когда Нетаньяху угрожал нанести военные удары по иранским ядерным объектам. Израиль обязан защищать свои жизненно важные интересы. Поэтому он оставляет за собой право наносить удары в одиночку и по своему усмотрению, - напоминает автор публикации. - Ничего другого не сказал Нетаньяху 7 апреля, в День Катастрофы и героизма на церемонии в память жертв Холокоста в мемориале "Яд ва-Шем": "Ядерная сделка с Ираном вновь на столе переговоров, но (...) соглашения с экстремистскими режимами не стоят чесночной шелухи. И нашим самым большим друзьям я говорю - соглашение с Ираном, которое проложит дорогу к ядерному оружию Ирана, угрожающему нам уничтожением, нас ни к чему не обязывает. Нас обязывает лишь одно: не дать исполнить свои планы тому, кто хочет нас уничтожить".

"(...) Еврейское государство никуда не торопится. Несмотря на ускорение иранской программы, израильская разведка утверждает, что Тегеран не сможет позволить себе ядерную бомбу в течение двух лет", - подчеркивает журналист.

"На следующей неделе начальник генерального штаба Габи Ашкенази, глава "Моссада" Йоси Коэн и советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат продолжат контакты в Вашингтоне со своими коллегами. Пока эксперты в Вене обсуждают важный вопрос о темпах отмены санкций США и возвращении Тегерана к своим обязательствам, Израиль может надеяться повлиять на процесс, который растягивается во времени. Но собирается ли он это делать?" - задумывается автор.

"В четверг на сайте Axios утверждалось, что этим израильским официальным лицам было дано указание не обсуждать суть переговоров, ведущихся в Вене, а просто повторить возражение Израиля против возврата к соглашению 2015 года. Раз "сделка" была заключена, то такая позиция позволит Нетаньяху утверждать, что администрация Байдена не принимает во внимание интересы Израиля. Такой аргумент может быть передан в Конгресс, роль которого будет иметь решающее значение для отмены санкций США", - резюмирует Луи Имбер.

Источник: Le Monde

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619260380
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