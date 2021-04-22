Горящие туры: почему досрочные выборы в Армении ничего не изменят, - И.Кармазин

13:34 24.04.2021 Горящие туры: почему досрочные выборы в Армении ничего не изменят

Пашиняна прогоняют из регионов, но он все равно побеждает оппозицию



Игорь Кармазин



Чередой скандалов обернулась поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна по регионам страны. Сначала главе правительства не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина. Затем политик из-за ожесточенных акций протеста покинул Сюникскую область. При этом на 20 июня в Армении намечены досрочные парламентские выборы. И парадокс состоит в том, что объединение Пашиняна лидирует по всем соцопросам. "Известия" разбирались в предвыборной ситуации.



Сел в машину и уехал



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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил с рабочим визитом Вайоцдзорскую и Сюникскую области. Оба региона до осенней войны в Нагорном Карабахе находились в относительной безопасности - на востоке у них была формальная граница с непризнанной НКР. Теперь азербайджанские посты примыкают непосредственно к армянским городам. Кроме того, здесь должна пройти дорога, которая соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом. В результате в этих армянских регионах усилились оппозиционные настроения, поездка Пашиняна стала чередой скандалов.



В селе Гетап в Вайоцдзорской области премьер-министру не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина. "Это могила моего брата, я имею на это право, я не позволю вам. [...> Никто из представителей власти не помогал мне найти его тело, а, наоборот, только мешали", - сказал родственник погибшего. Глава правительства пожелал мужчине "выздороветь" и уехал с кладбища.



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В городе Агарак Сюникской области несколько сотен местных жителей также потребовали, чтобы глава армянского кабмина не посещал местное кладбище, где похоронены погибшие в Нагорном Карабахе. Протестующие заблокировали дорогу и не дали проехать премьер-министру. Активисты кричали Пашиняну, что он "турок", "предатель", "капитулянт", "продал Арцах". В какой-то момент Пашинян вышел из машины, но смог пройти только несколько метров. Потом сел в машину и уехал.



После Агарака Пашинян прибыл в город Мегри, расположенный рядом с границей с Ираном. Здесь премьер-министр в сопровождении охраны и полиции также попытался пройти по улицам города, но и здесь делегацию заблокировали. Произошла потасовка, в ходе которой начальнику службы госохраны Саргису Ованисяну порвали пиджак. Позже Пашинян потребовал от силовиков привлечь протестующих к ответственности, "чтобы не допустить воцарения в стране атмосферы безнаказанности". После этого приостановил поездку по Сюникской области и вернулся в Ереван. На обратном пути кортеж премьера закидали яйцами.



Переворотный момент



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Политический кризис в Армении начался в ноябре, когда было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армении после ряда тяжелых поражений пришлось отказаться от контроля над значительной территорией, в том числе оставить стратегически важный город Шуши. Оппозиция обвинила Пашиняна в капитуляции и потребовала его отставки.



В конце февраля политический кризис обострился. Поводом стал спор о российских ракетных комплексах "Искандер". Пашинян заявил, что имеющиеся у Еревана "Искандеры" во время конфликта в Карабахе "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Слова премьер-министра высмеял первый заместитель начальника генштаба Тиран Хачатрян. "Не знаю, кто что сказал, но это невозможно", - заявил он. Позднее Пашинян, правда, признал свою ошибку и сказал, что ему якобы предоставили неверную информацию. Тем не менее он уволил Хачатряна, в ответ генштаб армии потребовал отставки премьер-министра. Тот назвал происходящее военным переворотом и потребовал отставки уже главы генштаба. На этом фоне в стране начались уличные протесты.



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Все это время ключевой темой для обсуждения были досрочные парламентские выборы. При этом и сам Пашинян, и его политобъединение "Мой шаг" делали противоречивые заявления - то соглашались на досрочное голосование, то опровергали такой сценарий. Один раз премьер-министр даже спросил о выборах участников шествия в свою поддержку. Толпа неодобрительно загудела, тогда глава правительства объявил, что тема снята с повестки.



После конфликта с армейским руководством произошел новый поворот. В середине марта после серии переговоров с оппозицией Пашинян объявил, что досрочные парламентские выборы пройдут 20 июня. Согласно армянскому законодательству, для их проведения глава правительства должен подать в отставку, а парламент в течение двух недель не избрать нового главу правительства. Пашинян пообещал подать в отставку в конце апреля. При этом премьер подчеркивает, что его уход будет формальностью, он продолжит исполнять обязанности главы правительства. Оппоненты считают, что Пашинян будет влиять на ситуацию в стране и использовать административный ресурс для нужд своей избирательной кампании. Но альтернативных способов преодолеть политический кризис не предлагают.



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Выборы без выбора



Неприятный для оппозиции факт состоит в том, что, несмотря на поражение в карабахской войне, провалы в проведении реформ, позиции Пашиняна и его партии по-прежнему достаточно сильны. Телефонный опрос компании Gallup International Аssociation показал, что за "Мой шаг" готовы проголосовать 31,7% опрошенных. Еще один опрос показал, что за объединение Пашиняна проголосуют 33% избирателей.



Главным конкурентом Пашиняна политологи называют бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Сам политик заявляет, что настроен на победу. Пока, впрочем, активных действий его штаб не предпринимает. На счету Кочаряна только несколько "встреч с общественностью", которые особо и не афишировались. Социологи говорят, что объединение Кочаряна получит 5–6% голосов.



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Эксперты объясняют, что жители Армении разочарованы не в действующих властях, а во всей политической элите. "Нет альтернативных политиков, которым бы люди доверяли, поэтому у Пашиняна высокие шансы сохранить власть. Выборы, видимо, не приведут к смене политической элиты. Вероятно, политический ландшафт страны примерно сохранится", - объясняет "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.



Политолог Артур Атаев говорит, что значительная часть избирателей еще не определилась со своими предпочтениями. "Возможно, на эти голоса может рассчитывать оппозиция", - отмечает эксперт. "Впрочем, скорее всего, Пашинян сохранит власть. Оппозиция не выдвинула яркого лидера, которому поверили бы избиратели. Население республики дезориентировано, фрустрировано последними событиями, в республике царят разочарование и апатия", - подчеркивает эксперт. Он добавляет, что оппозиция, возможно, и не хочет сейчас побеждать, ведь ей все равно придется выполнять непопулярные договоренности Пашиняна. Источник - Известия

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