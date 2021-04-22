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Живущие в Индии описали кошмар с коронавирусом: "Люди в панике"
13:37 24.04.2021

Родные пациентов штурмовали склад с кислородом

В Индии складывается жуткая ситуация с коронавирусом - там наблюдаются максимальные показатели с начала пандемии в мире. Больницы переполнены, за четыре дня заразились около миллиона человек. Кислород в больницах на исходе - родные пациентов врываются на склады, чтобы добыть последние баллоны. Об обстановке в стране мы попросили рассказать русскоязычных граждан, живущих в Индии.

- Я родом из Таджикистана, живу в городе Тривандрум, штате Керала, который находится на западном побережье Индии, являюсь студенткой докторантуры, изучаю менеджмент и туризм, - говорит Тахмина. - У нас в городе с 22 апреля, когда в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост заражения коронавирусом, и по 3 мая включительно были введены жесткие ограничения.

С 21.00 часа до 5 утра объявлен комендантский час, на улице никого быть не должно. У нас штате 6 апреля проходили выборы в местную ассамблею, народ активно шел голосовать, и после этого кривая случаев заражения поползла вверх. Но в нашем штате Керала еще ситуация под контролем, тут население более предусмотрительное, уровень грамотности выше, чем в других штатах. Людей на улице стало заметно меньше, без острой необходимости из дома никто не выходит. Даже к соседям стараются не заглядывать. И, конечно, все носят маски.

Больше всего по словам Тахмины, пострадал Махараштра – третий по величине штат Индии, чья территория растянулась от центра страны до побережья Аравийского моря. Также много случаев заражения на юго-западе Индии, в штате Карнатака, в штате Тамил Наду, где находится 274 священных храмов Шивы, в штате Андра Прадеш…

- Многие страны приостановили ависообщение с Индией. Сводки приходят, как с войны. Скорость заражения: около миллиона человек за четыре дня. Большинство больниц заполнено, лекарств и кислорода не хватает. Все ждут, когда из России морским транспортом начнутся поставки кислорода. В новостях объявили, что ведутся переговоры с Москвой. Также планируется, что в Индию через две недели будет поставляться противовирусный препарат ремдесивир.

Владимир из Санкт-Петербурга, он работает по контракту в Хайдарабаде, говорит, что только что по телевидению передали: в шести больницах Дели полностью закончился кислород, немало госпиталей, где кислорода осталось всего на несколько часов. В госпитале в городе Насик, который является центром паломничества индуистов, из-за утечки кислорода умерли 22 пациента.

- Люди в панике. В одной из больниц отчаявшиеся родственники больных взломали склад, чтобы вытащить для своих близких, которым не досталось коек в госпитале, баллоны с кислородом, - рассказывает Владимир. - Многие вынуждены покупать медицинский кислород и лекарства на черном рынке. Цены на них взвинчены чуть ли не в пятнадцать раз.

Владимир рассказывает, что отец одного из его знакомых, зная о нехватке лекарств и кислорода, отказался ложиться в больницу. Сказал: "Лучше я последние дни в своей жизни проведу с родней".

Масштаб бедствия потрясает: на почти 1 миллиард 400 миллионов населения страны - около 16 миллионов заболевших.

Медикам старается помочь группа добровольцев, которая запустила общенациональную виртуальную сеть "Спасите наши души" (SOS). Волонтеры старались достать для нуждающихся лекарства, кислородные баллоны. Но вскоре почувствовали свою беспомощность. Помочь всем они не в состоянии. Люди порой просят не только найти свободное место в больнице, прислать машину скорой помощи, но и еду.

Все в Индии, по рассказам Владимира, сомневаются в официальной статистике по умершим от коронавируса. Нередко бывает ситуация, когда работники крематория говорят, что кремировали 100 тел, а в официальном отчете указано - 25.

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- Вчера видел ролик с одним из рабочих крематория, который рассказывал, что от усталости он потерял сознание на рабочем месте. Он столько тел не видел даже в 1994 году во время вспышки бубонной чумы и, когда случилось страшное наводнение в 2006-ом.

Немало смертей вообще не регистрируется.

- У нашего соседа от коронавируса умерла жена. Погребальный костер развели прямо в саду, - говорит Тахмина.

Вакцины от коронавируса катастрофически не хватает.

- Сегодня прочитал в газете, что правительство потратит на вакцинацию взрослого населения 0,36% национального ВВП, - говорит Владимир. - Сначала в Индии прививали медицинских работников, служащих ведомств гражданской обороны, полицейских, военнослужащих. Потом право сделать прививку получили жители старше 60 лет, а также граждане старше 45 лет.

В ближайшие дни в приложении Co-Win начнется регистрация на вакцинацию лиц старше 18 лет. Прививки жителям от 18 до 44 лет обещают начать делать с 1 мая. Власти предполагают, что к июлю удастся привить около 300 миллионов человек.

Светлана Самоделова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619260620
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