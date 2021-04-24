Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Турки в ярости...

20:05 24.04.2021

24 апреля 2021,

Президент США Джо Байден в официальном заявлении признал геноцидом массовую гибель армян в Османской империи в начале ХХ века.



"Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний", - приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома в субботу, 24 апреля.



О намерении американского лидера признать геноцид армян в Османской империи на официальном уровне 22 апреля писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского правительства.



В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна продолжит отстаивание своей позиции по этому вопросу. Он добавил, что данная "клевета" поддерживается по политическим причинам.



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На следующий день состоялся телефонный разговор Байдена и Эрдогана, в ходе которого, по данным Bloomberg, глава Белого дома заявил Эрдогану о признании событий 1915 года в отношении армян геноцидом, в то время как предшественники лидера Соединенных Штатов старались избегать данной формулировки.



В ходе своего телефонного разговора Байден и Эрдоган также договорились о встрече на саммите НАТО в Брюсселе в целях обсуждения комплекса двусторонних и региональных вопросов.



В конце XIX - начале XX века Османская империя преследовала армянское население. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, Анкара отвергает сам термин "геноцид", утверждая, что в те годы шла братоубийственная война и большие потери понесла каждая сторона конфликта.



День памяти жертв геноцида армян в Армении ежегодно отмечают 24 апреля.