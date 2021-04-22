Внерегиональные игроки в Центральной Азии: индекс влиятельности, - Д.Борисов

00:50 25.04.2021

Политолог, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов продолжает исследование по влиянию внерегиональных игроков в Центральной Азии и даже составляет на основе полученных данных "Индекс Большой Игры".



Отношения государств Центральной Азии между собой отражают общемировую тенденцию на усложнение конкурентных и кооперационных связей в условиях региональной многополярности и полицентричности. Монохромные картины мира, например, в виде геополитического соперничества между государствами с различной степенью сверхдержавности, сегодня уже не могут предложить адекватных оснований для прогноза и принятия решений.



Понять реальные особенности и динамику межгосударственных отношений в Центральной Азии поможет макросоциологический подход.



Макросоциологический подход ориентирует исследователя на поиск ключевых взаимодействий между странами в накладывающихся друг на друга и пересекающихся политических, экономических, идеологических и военных связях.

Универсальных характеристик нет, но зато есть универсальные соотношения



На сегодняшний день различные внешние и внутренние акторы пытаются реализовать свои национальные интересы в отношениях со странами Центральной Азии. Государствам региона предлагают разные наборы организационных средств в экономике, политике, идеологии и военной сфере. По сути, эти организационные средства – и есть внешняя политика государств, через которую реализуется государственная власть.



Организационные формы власти можно классифицировать через две пары показателей:



1. Минимальное стабильное сотрудничество (экстенсивное) на больших пространствах, охватывающее большое количество людей, VS директивный контроль (интенсивное) на основе жестких приказов, высокого уровня мобилизации и лояльности участников;



2. Распределенное подчинение (диффузное) на основе общих интересов и ценностей VS централизованное подчинение (авторитетное) на основе деятельности управленческих групп и институтов.



Конечно, в чистом виде, показатели сложно выделять в реальных властных отношениях между государствами. Но зато преобладание того или иного в соотношении – уже точно отражают стремление и приоритеты внешнеполитического курса той или иной страны.



Вот как работают эти показатели в реальной внешней политике:



полностью текст и графики тут -

https://ia-centr.ru/experts/denis-borisov-/vneregionalnye-igroki-v-tsentralnoy-azii-indeks-vliyatelnosti/