 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался народный писатель Кыргызстана Бексултан Жакиев
09:28 25.04.2021

25 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

На 86-м году жизни в Бишкеке скончался народный писатель Кыргызстана Бексултан Жакиев. Об этом 24.kg сообщили друзья семьи.

Бексултан Жакиев родился 16 января 1936 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В 1953-м окончил в родном селе школу и поехал во Фрунзе продолжать учебу. В 1958 году окончил филологический факультет КГУ.

Бексултан Жакиев - писатель, драматург, кинодраматург. Стал широко известным после драмы "Судьба отца".

Он автор сборников драм, новелл, рассказов, киносценариев. По киносценариям Бексултана Жакиева сняты полнометражные фильмы "Наследие" (1969), "Сказ об искусстве" (1974), "Погоня" (1986). Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования семье и близким.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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