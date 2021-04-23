 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.04.2021
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Путин сделал Жириновского кавалером полного банта ордена "За заслуги перед Отечеством"
09:52 25.04.2021

Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе, - говорится в тексте указа опубликованном на сайте Кремля.
Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

25 апреля 2021 года Жириновскому исполняется 75 лет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619333520
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