Путин сделал Жириновского кавалером полного банта ордена "За заслуги перед Отечеством"

09:52 25.04.2021

Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"



Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени



За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе, - говорится в тексте указа опубликованном на сайте Кремля.

Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).



25 апреля 2021 года Жириновскому исполняется 75 лет.