Ильхам Алиев назвал признание геноцида армян США "исторической ошибкой". Главы ЦА молчат как рыбы

11:16 25.04.2021

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал "исторической ошибкой" признание геноцида армян в Османской империи главой США Джо Байденом, сообщает zakon.kz.



Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.



Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.



Во время беседы, Алиев также заявил, что это заявление "нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе". Кроме того, он отметил, что "Азербайджан всегда был рядом с Турцией".



Эрдоган в свою очередь поблагодарил Алиева за поддержку и его позицию и отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан.



В Турции уже прокомментировали заявление Байдена: глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара полностью отвергает формулировки о признании геноцида, сказанные американским лидером.



Мы полностью отвергаем это заявление, основанное целиком и полностью на популизме