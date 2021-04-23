Президент Чехии Земан заявил, что нет никаких доказательств вины рос-агентов Петрова и Боширова во взрывах

17:08 25.04.2021

Все выяснить и обнародовать. Президент Чехии выступил с обращением о взрывах во Врбетице

По словам Земана, власти рассматривают две основные версии произошедшего в 2014 году



Президент Чехии Милош Земан выступил в воскресенье с чрезвычайным обращением к гражданам страны. Глава государства рассказал о своей позиции насчет взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека.



Высказывавшиеся ранее на эту тему представители кабинета министров республики, приписывали Москве причастность к инциденту. Из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ в Праге. МИД России, выразив протест, в ответ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, а Чехия добавила к числу высылаемых из страны еще 63 человека.



ТАСС собрал основные тезисы выступления президента Чехии.



Версий произошедшего как минимум две

Как сообщил Земан, власти Чехии рассматривают две основные версии произошедшего во Врбетице. Первая - неосторожное обращение с боеприпасами. При этом причастность "агентов иностранных спецслужб", на которую напирали премьер-министр Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и министр иностранных дел Якуб Кулганек, президент Чехии назвал только во вторую очередь.



По словам Земана, подозрение насчет причастности иностранцев к инциденту возникло лишь в последние недели, а свидетельств и доказательств присутствия россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага называет причастными ко взрывам, в отчетах контрразведки до этого просто не было. Кроме того, никакого взрывного устройства в помещении, где сдетонировали боеприпасы, перед ЧП также не было обнаружено.



В то же время Земан подчеркнул серьезность подозрений чешской стороны. При этом, по словам президента, если подозрения насчет причастности Москвы окажутся опровергнуты, это будет означать, что ситуация представляет собой "игру спецслужб", и это серьезно повлияет на внутриполитическую жизнь Чехии.



"Болгарский след"

Земан подчеркнул, что как главнокомандующий вооруженными силами, а также и правоохранительными структурами настаивает на всестороннем расследовании и дальнейшем обнародовании информации, чтобы "ничего не было засекречено".



Президент Чехии отметил, что уже установлена связь между болгарским торговцем оружием Эмилияном Гебревым и сдетонировавшими во Врбетице боеприпасами.



Контакты и последствия

По словам Земана, в условиях разногласий по инциденту во Врбетице он и сотрудники его администрации не контактировали с представителями РФ. Президент Чехии заявил о последствиях, которые ожидают Москву, если чешская сторона придет к выводу о причастности РФ, - правда, назвал только уже произошедшее исключение Росатома из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".



Возникший после взаимных высылок сотрудников посольств Чехии в Москве и России в Праге паритет в штате Земан приветствовал и подчеркнул, что среди дипломатов должны быть только специалисты по экономике, культуре и областях, представляющих взаимный интерес.



При этом использование российской вакцины "Спутник V" президент Чехии допустил только в случае, если на территории его страны будет ощущаться нехватка западных препаратов. Ранее Земан, напротив, проявлял к вакцине из РФ повышенный интерес и заявлял о возможности применения препарата без предварительной регистрации в Евросоюзе.