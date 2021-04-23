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|Вот и Коля ушел... Премьер Армении Пашинян подал в отставку
17:12 25.04.2021
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов.
До голосования, которое запланировано на 20 июня, он будет руководить кабмином. На выборы Пашинян пойдет от партии "Гражданский договор".
Президент принял отставку правительства.
Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут согласовать новую кандидатуру.